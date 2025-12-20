La salud de Christian Petersen tras una semana de internación: hermetismo, precaución y la familia como sostén

La internación de Christian Petersen se conoció seis días después del incidente (Video: A la Barbarossa. Telefe)

El delicado estado de salud de Christian Petersen, uno de los chefs más reconocidos de la Argentina, generó conmoción en el ámbito gastronómico y mediático. Respetado tanto en el ámbito profesional como el televisivo, el cocinero permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, tras sufrir una falla multiorgánica durante una excursión al volcán Lanín. Pasaron ocho días en el más profundo hermetismo por pedido expreso de su familia. Apenas un comunicado oficial y el apoyo incondicional de su esposa Sofía Zelaschi y su familia, quienes aguardan a su lado su pronta recuperación.

El incidente que derivó en la internación de Petersen ocurrió el viernes 12 de diciembre durante una expedición al volcán Lanín, en la Patagonia argentina. El chef formaba parte de un grupo de excursionistas cuando el guía de la expedición notó que Petersen no se encontraba en condiciones físicas óptimas para continuar la travesía que se disponía a emprender el ascenso. La situación se tornó tan seria, que el guía alertó al guardaparque de la zona, quien coordinó un operativo de rescate inmediato.

Tras la descompensación, el chef fue descendido de la montaña, sedado y trasladado en ambulancia al hospital de Junín de los Andes. Allí, los médicos diagnosticaron una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca peligrosa, y un brote. Una vez estabilizado, los profesionales resolvieron su traslado al Hospital Dr. Ramón Carrillo en San Martín de los Andes, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva con un cuadro de falla multiorgánica. El pronóstico se mantuvo reservado desde el primer momento y que la comunidad gastronómica y el entorno cercano de Petersen vivieron horas de profunda incertidumbre.

Christian Petersen y dos de sus grandes pasiones: la cocina y la Patagonia

La noticia trascendió durante la mañana del jueves 18, casi una semana después del incidente: “Nos enteramos ahora porque un trabajador del hospital nos dio el dato. A partir de ahí, hicimos las averiguaciones correspondientes y nos tomó casi 12 horas confirmarlo”, contó Fernando Ciuffolotti, del periódico Realidad Sanmartinense. Recién entonces, cuando la noticia irrumpió en los medios nacionales, y ante la ola de rumores y trascendidos sobre qué le había ocurrido al chef, se emitió el primer parte médico oficial, un comunicado conjunto del Ministerio de Salud de Neuquén y el hospital Carrillo.

“El paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”, expresaron en el comunicado, en el que resaltaron la importancia de acudir solo a las fuentes oficiales. Además, solicitaron respeto y privacidad para el paciente y su círculo íntimo en un momento tan delicado. “El resguardo de su intimidad es fundamental y prioritario".

De acuerdo a lo citado por Infobae, la falla multiorgánica (o síndrome de disfunción multiorgánica, SDMO) es una emergencia médica grave donde dos o más sistemas de órganos vitales dejan de funcionar adecuadamente debido a una lesión o enfermedad inicial, como una infección severa (sepsis), traumatismo o quemaduras, activando una respuesta inflamatoria sistémica descontrolada que causa daño en cascada. “Es un estado grave y potencialmente mortal que requiere tratamiento inmediato en cuidados intensivos para apoyar los órganos afectados (corazón, pulmones, riñones, hígado, cerebro) y tratar la causa subyacente”, han divulgado los Institutos Nacionales de Salud de EEUU.

La Luna de Miel de Christian Petersen y Sofía Zelaschi

El silencio que rodeó el caso durante los primeros días fue resultado de una decisión consensuada entre la familia de Petersen y el equipo médico. En A la Barbarossa (Telefe), Analía Franchín, se contactó con el entorno íntimo del chef, y ratificó el silencio autoimpuesto: “Toda la familia lo está acompañando, incluso su esposa Sofía”.

Christian Petersen y Sofía Zelaschi se casaron en abril de este año luego de una relación de siete años que nació en los sets de El Gran Premio de la Cocina y se proyectó en una vida conjunta en lo personal y lo profesional. Días antes del incidente, Petersen había compartido en sus redes sociales un mensaje íntimo dirigido a su esposa, citando al poeta Rabindranath Tagore: “Para amar de verdad has de ser feliz. Para ser feliz has de amar de verdad”, plasmó. La publicación, acompañada de fotografías junto a Zelaschi en el sur argentino, reflejaba un momento de plenitud personal y fue respondida por su esposa con un mensaje de amor y gratitud.

Previo al episodio de salud, Petersen atravesaba un momento de plenitud tanto en lo personal como en lo profesional. En una entrevista de comienzos de noviembre con Teleshow, el chef contó cómo se había replanteado sus exigencias laborales y buscaba mayor equilibrio, delegando responsabilidades y planificando un merecido descanso. Entre sus proyectos recientes figuraba la concesión de un restaurante en un club de tenis de Buenos Aires y la preparación de nuevos especiales televisivos en la señal elGourmet, que le mandó su apoyo con un posteo en X: “Desde la familia de elGourmet acompañamos con todo nuestro cariño a nuestro querido Christian Petersen en este difícil momento. Nuestros pensamientos están con él y su familia, enviando fuerza y confiando en su pronta recuperación”

La filosofía de vida de Petersen, afianzada tras su matrimonio, giraba en torno al disfrute de las cosas simples: la familia, el campo y el placer de recorrer la Argentina. Así proyectaron con Sofía su luna de miel, un poco alejada de las convenciones pero ligada a las pasiones conjuntas. "La idea es agarrar la ruta y recorrer el Sur. Llegar a Pirámides, ver las ballenas y cocinar, tomar mates, charlar y volver a trabajar, recorriendo la Argentina que es lo que nos gusta”, le contó a Teleshow.