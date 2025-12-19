Teleshow

Christian Petersen y Sofía Zelaschi: un flechazo en la tele, una boda que desafió prejuicios y la prueba de amor más difícil

El chef y la cocinera construyeron una historia marcada por la diferencia de edad y la amenaza de la mirada ajena. Y que en este momento de adversidad, los pone frente a la batalla más dura de su vida

Guardar
Christian Petersen se casó con Sofía Zelaschi después de 5 años juntos

La historia de Christian Petersen y Sofía Zelaschi ha despertado el interés del público argentino, no solo por la trayectoria del reconocido chef, sino también por la manera en que ambos han construido un vínculo que desafió prejuicios y se consolidó en medio de la adversidad. Y en estas horas críticas para el cocinero, peleando por su vida en San Martín de los Andes, luego de sufrir una arritmia, se resignifica tanto en los comentarios románticos como en sus últimos movimientos.

El primer encuentro entre Petersen y Zelaschi se remonta a 2018, en el set de El gran premio de la cocina, donde él se desempeñaba como jurado y ella debutaba como cocinera amateur. El flechazo fue inmediato. “Me gustó su frescura”, confesó el chef.

Christian Petersen y Sofía Zelaschi
Christian Petersen y Sofía Zelaschi consolidan su relación pese a la diferencia de edad y los prejuicios sociales

Aunque la diferencia de edad —Petersen tiene 56 años y Zelaschi 30— podría haber representado una barrera, ambos optaron por ignorar las miradas ajenas y permitirse vivir lo que sentían. La relación, sin embargo, no estuvo exenta de desafíos. El primero fue volver a establecer el contacto.

Tras la salida de Zelaschi del programa, una amiga en común le transmitió a Petersen el pesar de la joven por no volver a verlo. El chef decidió contactarla a través de Instagram y la invitó a sumarse a su restaurante. La química entre ambos resultó innegable, incluso cuando Zelaschi estaba a punto de casarse con otra persona. Petersen, por su parte, puso fin a su relación anterior y se animó a desafiar el mandato de “para toda la vida”.

El primer encuentro entre el
El primer encuentro entre el chef Petersen y Zelaschi ocurrió en 2018 durante el programa 'El gran premio de la cocina"

Así, comenzaron a verse con frecuencia, aunque mantuvieron la discreción hasta que, dos años después, oficializaron su vínculo ante el público. En 2020, la pareja decidió convivir, dando un paso fundamental en la consolidación de su familia ensamblada. Petersen adoptó al hijo de Zelaschi como propio, mientras que ella hizo lo mismo con los tres hijos que el chef tuvo junto a Mercedes Cristiani: Hans, Lars y Francis.

La pasión por la cocina
La pasión por la cocina fue el motor inicial de la relación entre el reconocido chef y la cocinera amateur

La convivencia requirió ajustes, ya que Zelaschi alternaba entre el departamento que compartían en San Isidro y su casa de campo en San Pedro, hasta que ambos lograron amalgamar sus rutinas y preferencias. Sobre la diferencia de edad y las opiniones externas: “No le tengo miedo a lo que piensen los demás. La gente siempre nos quiso separar, y nosotros, en esa instancia, buscamos cuidarnos, hablar sobre lo que nos pasaba, no hacerles caso a los demás”, explicó el cocinero ante las preguntas ajenas. Puertas adentro, ellos tenían todo claro.

Petersen y Zelaschi formaron una
Petersen y Zelaschi formaron una familia ensamblada, integrando a los hijos de ambos en la convivencia diaria
La ceremonia de casamiento de
La ceremonia de casamiento de Christian Petersen y Sofía Zelaschi reunió a 150 invitados en un evento íntimo y distendido

El 18 de abril de 2025, tras cinco años de relación formal, Petersen y Zelaschi celebraron su casamiento en una ceremonia íntima y distendida, rodeados de 150 invitados entre familiares y amigos. El chef describió el evento como un momento inolvidable: “Fue un día muy especial para celebrar el amor. Con Sofi lo hicimos a nuestro estilo, muy distendido, en una ceremonia jovial, entre amigos y familiares. Siempre lo voy a recordar como un momento adonde volver y ser feliz”.

La pasión por la cocina fue el punto de partida de una relación que, con el tiempo, se transformó en un proyecto de vida en común, con objetivos profesionales y la posibilidad siempre latente de agrandar la familia. La última imagen pública de la pareja, compartida en redes sociales a finales de noviembre, muestra a ambos disfrutando de un viaje, reflejando la complicidad y el afecto que los caracteriza. Y ese espíritu aventurero que fue el sello de la pareja.

Petersen y Zelaschi no descartan
Petersen y Zelaschi no descartan ampliar la familia, aunque priorizan la estabilidad y el bienestar de sus hijos actuales

En el presente, mientras Christian Petersen atraviesa un delicado cuadro de salud, su esposa Sofía Zelaschi permanece a su lado, reafirmando el compromiso y la fortaleza de una pareja que ha hecho del amor y la felicidad su norte. El chef permanece en estado crítico en una unidad de terapia intensiva de Neuquén tras sufrir una falla multiorgánica durante una excursión al volcán Lanín, en la frontera con Chile. La vida les puso enfrente el desafío más difícil, y allí están, codo a codo para intentar superarlo.

Temas Relacionados

Christian PetersenSofía ZelaschiHospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los AndesVolcán LanínEl gran premio de la cocina

Últimas Noticias

Chano Moreno Charpentier reveló que está de novio hace cuatro años: “Tami me salvó la vida”

En diálogo con Mario Pergolini, el músico relató además el impacto positivo que tuvo su pareja en su proceso de maduración emocional

Chano Moreno Charpentier reveló que

El posible regreso de Mauro Icardi a Rosario reaviva las tensiones en la familia

Mientras crecen las especulaciones sobre una visita del futbolista a su padre durante las fiestas, resurgen viejos rencores y alianzas inesperadas

El posible regreso de Mauro

Humor y cercanía en #Detaquito: Olivia Wald y Luchi Maidana cara a cara

“¿Estás nerviosa? Tenés cara de nerviosa”, con esa pregunta comenzó el encuentro entre la artista y la influencer en el estudio de Infobae. Un diálogo marcado por la complicidad y las risas: “Si gano, elijo a donde me tenés que invitar a comer”, desafía Olivia

Humor y cercanía en #Detaquito:

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el comentario sobre la China Suárez que descolocó a Wanda Nara

El cierre de la emisión estuvo marcado por una frase inesperada que hizo referencia a los escándalos de la conductora con la actriz. El video

Quién fue el último eliminado

El desconsolado llanto de La Joaqui al recibir una carta de su tío en MasterChef: “Tenemos una relación muy especial”

La cantante protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la gala al compartir un mensaje familiar que la hizo llorar frente a sus compañeros y dejó a todos con el corazón en la mano

El desconsolado llanto de La
DEPORTES
Juan Román Riquelme definió el

Juan Román Riquelme definió el formato del nuevo Consejo de Fútbol de Boca Juniors para 2026

La espectacular doble caída en una pelea que dejó a los boxeadores al borde del nocaut

Tras cerrar a Fausto Vera, cómo sigue el mercado de pases de River Plate: los nuevos apuntados

Jake Paul se enfrenta al ex campeón mundial Anthony Joshua: hora, todo lo que hay que saber y cómo ver el combate en vivo

Todo lo que hay que saber sobre Párense de Manos III: el cronograma de peleas, hora y cómo verlo en vivo

TELESHOW
Chano Moreno Charpentier reveló que

Chano Moreno Charpentier reveló que está de novio hace cuatro años: “Tami me salvó la vida”

El posible regreso de Mauro Icardi a Rosario reaviva las tensiones en la familia

Humor y cercanía en #Detaquito: Olivia Wald y Luchi Maidana cara a cara

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el comentario sobre la China Suárez que descolocó a Wanda Nara

El desconsolado llanto de La Joaqui al recibir una carta de su tío en MasterChef: “Tenemos una relación muy especial”

INFOBAE AMÉRICA

Una terapia experimental con ARN

Una terapia experimental con ARN mensajero de Harvard y el MIT logró rejuvenecer al sistema inmune

El descubrimiento de un túmulo revela un entierro colectivo inusual de la Edad de Bronce

La revista Science eligió al crecimiento de las energías renovables como el avance científico del 2025

El Museo del Louvre reabre sus puertas tras una huelga de tres días

La conexión entre dieta y salud mental: por qué la falta de magnesio podría influir en la ansiedad