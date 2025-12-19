Christian Petersen y Sofía Zelaschi: un flechazo en la tele, una boda que desafió prejuicios y la prueba de amor más difícil

Christian Petersen se casó con Sofía Zelaschi después de 5 años juntos

La historia de Christian Petersen y Sofía Zelaschi ha despertado el interés del público argentino, no solo por la trayectoria del reconocido chef, sino también por la manera en que ambos han construido un vínculo que desafió prejuicios y se consolidó en medio de la adversidad. Y en estas horas críticas para el cocinero, peleando por su vida en San Martín de los Andes, luego de sufrir una arritmia, se resignifica tanto en los comentarios románticos como en sus últimos movimientos.

El primer encuentro entre Petersen y Zelaschi se remonta a 2018, en el set de El gran premio de la cocina, donde él se desempeñaba como jurado y ella debutaba como cocinera amateur. El flechazo fue inmediato. “Me gustó su frescura”, confesó el chef.

Christian Petersen y Sofía Zelaschi consolidan su relación pese a la diferencia de edad y los prejuicios sociales

Aunque la diferencia de edad —Petersen tiene 56 años y Zelaschi 30— podría haber representado una barrera, ambos optaron por ignorar las miradas ajenas y permitirse vivir lo que sentían. La relación, sin embargo, no estuvo exenta de desafíos. El primero fue volver a establecer el contacto.

Tras la salida de Zelaschi del programa, una amiga en común le transmitió a Petersen el pesar de la joven por no volver a verlo. El chef decidió contactarla a través de Instagram y la invitó a sumarse a su restaurante. La química entre ambos resultó innegable, incluso cuando Zelaschi estaba a punto de casarse con otra persona. Petersen, por su parte, puso fin a su relación anterior y se animó a desafiar el mandato de “para toda la vida”.

El primer encuentro entre el chef Petersen y Zelaschi ocurrió en 2018 durante el programa 'El gran premio de la cocina"

Así, comenzaron a verse con frecuencia, aunque mantuvieron la discreción hasta que, dos años después, oficializaron su vínculo ante el público. En 2020, la pareja decidió convivir, dando un paso fundamental en la consolidación de su familia ensamblada. Petersen adoptó al hijo de Zelaschi como propio, mientras que ella hizo lo mismo con los tres hijos que el chef tuvo junto a Mercedes Cristiani: Hans, Lars y Francis.

La pasión por la cocina fue el motor inicial de la relación entre el reconocido chef y la cocinera amateur

La convivencia requirió ajustes, ya que Zelaschi alternaba entre el departamento que compartían en San Isidro y su casa de campo en San Pedro, hasta que ambos lograron amalgamar sus rutinas y preferencias. Sobre la diferencia de edad y las opiniones externas: “No le tengo miedo a lo que piensen los demás. La gente siempre nos quiso separar, y nosotros, en esa instancia, buscamos cuidarnos, hablar sobre lo que nos pasaba, no hacerles caso a los demás”, explicó el cocinero ante las preguntas ajenas. Puertas adentro, ellos tenían todo claro.

Petersen y Zelaschi formaron una familia ensamblada, integrando a los hijos de ambos en la convivencia diaria

La ceremonia de casamiento de Christian Petersen y Sofía Zelaschi reunió a 150 invitados en un evento íntimo y distendido

El 18 de abril de 2025, tras cinco años de relación formal, Petersen y Zelaschi celebraron su casamiento en una ceremonia íntima y distendida, rodeados de 150 invitados entre familiares y amigos. El chef describió el evento como un momento inolvidable: “Fue un día muy especial para celebrar el amor. Con Sofi lo hicimos a nuestro estilo, muy distendido, en una ceremonia jovial, entre amigos y familiares. Siempre lo voy a recordar como un momento adonde volver y ser feliz”.

La pasión por la cocina fue el punto de partida de una relación que, con el tiempo, se transformó en un proyecto de vida en común, con objetivos profesionales y la posibilidad siempre latente de agrandar la familia. La última imagen pública de la pareja, compartida en redes sociales a finales de noviembre, muestra a ambos disfrutando de un viaje, reflejando la complicidad y el afecto que los caracteriza. Y ese espíritu aventurero que fue el sello de la pareja.

Petersen y Zelaschi no descartan ampliar la familia, aunque priorizan la estabilidad y el bienestar de sus hijos actuales

En el presente, mientras Christian Petersen atraviesa un delicado cuadro de salud, su esposa Sofía Zelaschi permanece a su lado, reafirmando el compromiso y la fortaleza de una pareja que ha hecho del amor y la felicidad su norte. El chef permanece en estado crítico en una unidad de terapia intensiva de Neuquén tras sufrir una falla multiorgánica durante una excursión al volcán Lanín, en la frontera con Chile. La vida les puso enfrente el desafío más difícil, y allí están, codo a codo para intentar superarlo.