Qué es una falla multiorgánica, el cuadro por el que internaron a Christian Petersen

El chef permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes

El chef Christian Petersen presentó
El chef Christian Petersen presentó una falla multiorgánica, según un comunicado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reconocido chef Christian Petersen se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, Neuquén. El Ministerio de Salud provincial informó que presentó una falla multiorgánica.

Autoridades de la cartera sanitaria neuquina y del hospital precisaron en un comunicado: “El paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”.

Los Institutos Nacionales de Salud de EEUU (NIH) han precisado que la falla multiorgánica (o síndrome de disfunción multiorgánica, SDMO) es una emergencia médica grave donde dos o más sistemas de órganos vitales dejan de funcionar adecuadamente debido a una lesión o enfermedad inicial, como una infección severa (sepsis), traumatismo o quemaduras, activando una respuesta inflamatoria sistémica descontrolada que causa daño en cascada.

“Es un estado grave y potencialmente mortal que requiere tratamiento inmediato en cuidados intensivos para apoyar los órganos afectados (corazón, pulmones, riñones, hígado, cerebro) y tratar la causa subyacente”, han divulgado los NIH.

Petersen se preparaba para llegar
Petersen se preparaba para llegar a la cima del volcán Lanín, en Neuquén

El diario local Realidad Sanmartinense consignó que el episodio sucedió la semana pasada, cuando Petersen participaba junto a otras personas de una excursión para realizar el ascenso al volcán Lanín, de 3000 metros de altura, y en un tramo de la subida se descompensó.

En ese momento, el guía de la excursión dio aviso al guardaparque, que ordenó rápidamente un operativo de rescate para hacer descender al chef de la montaña y trasladarlo en ambulancia al hospital de Junín de los Andes y luego al nosocomio de San Martín de los Andes.

El síndrome de disfunción multiorgánica (SDMO) representa una de las condiciones más graves en medicina crítica, ya que puede comprometer simultáneamente dos o más sistemas orgánicos vitales, dificultando la supervivencia sin la intervención de soporte vital. Según la Cleveland Clinic, la mayoría de los pacientes que desarrollan SDMO tras un evento médico agudo requieren ingreso inmediato en una unidad de cuidados intensivos (UCI) para recibir monitoreo constante y asistencia mecánica, dado que la enfermedad suele ser fatal si no se trata de forma urgente.

Durante una falla multiorgánica, dos
Durante una falla multiorgánica, dos o más sistemas de órganos vitales dejan de funcionar correctamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el estadio avanzado del SDMO, la afectación puede extenderse a órganos como los pulmones, el corazón, el cerebro, los riñones, el hígado y la sangre, lo que incrementa el riesgo de complicaciones severas. La Cleveland Clinic advierte que, en estos casos, el soporte vital se vuelve indispensable para suplir las funciones que los órganos ya no pueden realizar por sí mismos. Entre las consecuencias más graves se encuentra la aparición de insuficiencia respiratoria, que puede requerir ventilación mecánica, y el desarrollo de coagulación intravascular diseminada (CID), una alteración hematológica que puede provocar hemorragias o formación de coágulos en distintos puntos del cuerpo.

El SDMO, también conocido como fallo multiorgánico o fallo de múltiples sistemas orgánicos, suele desencadenarse por infecciones graves, especialmente la sepsis, aunque existen otras causas posibles. El tratamiento se centra en abordar el evento inicial que desencadenó la disfunción y en prevenir daños adicionales en los sistemas orgánicos afectados.

El sistema respiratorio es uno de los más vulnerables en el SDMO. La insuficiencia respiratoria se manifiesta cuando los pulmones no logran oxigenar adecuadamente la sangre ni eliminar el dióxido de carbono, lo que puede derivar en hipoxia o hipercapnia. En estos pacientes, es frecuente la aparición del síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), caracterizado por la rigidez pulmonar y la dificultad para mantener niveles normales de oxígeno en sangre.

El sistema cardiovascular también puede verse comprometido, presentando insuficiencia cardíaca o shock circulatorio debido a la debilidad o rigidez del músculo cardíaco. La inflamación generalizada asociada al SDMO puede dilatar los vasos sanguíneos y reducir el flujo sanguíneo a los órganos, provocando hipotensión y edema por aumento de la permeabilidad vascular.

El reconocido chef Christian Petersen
El reconocido chef Christian Petersen se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes

En el ámbito hematológico, el SDMO puede generar desequilibrios en los componentes sanguíneos, favoreciendo tanto el sangrado como la formación de coágulos. La Cleveland Clinic destaca que la CID es la complicación más grave en este sistema, ya que puede causar hemorragias en la piel, el tracto digestivo o en los puntos de inserción de catéteres.

El sistema neurológico también puede resultar afectado. La disminución del flujo sanguíneo cerebral, la inflamación y los trastornos de la coagulación pueden provocar daño cerebral y delirium. El fallo neurológico se produce cuando una lesión en el cerebro o en el sistema nervioso central impide el funcionamiento normal de estas estructuras.

La insuficiencia renal es otra manifestación frecuente, ya que los riñones pierden la capacidad de filtrar desechos y eliminar el exceso de líquidos, lo que agrava el estado general del paciente. Por su parte, el fallo hepático impide que el hígado realice funciones esenciales como la depuración de toxinas, la eliminación de glóbulos rojos envejecidos y la producción de bilis. La inflamación y la reducción del flujo sanguíneo hepático pueden causar ictericia y desencadenar el fallo de otros órganos.

