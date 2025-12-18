Teleshow

El primer parte médico oficial sobre el estado de salud de Christian Petersen: “Falla multiorgánica”

El chef permanece en terapia intensiva en Neuquén desde el viernes pasado. El comunicado fue dado a conocer en conjunto con el Ministerio de Salud de esa provincia y el Hospital Ramón Carrillo

Se conocieron los primeros datos oficiales sobre el estado de salud del reconocido chef

La mañana del jueves sacudió al mundo del espectáculo y la gastronomía argentina con la noticia del delicado estado de salud de Christian Petersen, reconocido chef y referente indiscutido de la cocina nacional. Según confirmaron fuentes oficiales, Petersen permanece internado en terapia intensiva desde el viernes pasado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Y pasadas las 15 de la tarde, se conoció públicamente el parte médico del cocinero.

El comunicado oficial fue difundido pocas horas después del revuelo inicial a través de un comunicado conjunto del Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén y el Hospital Ramón Carrillo, brindando información precisa sobre el cuadro del chef. “El paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”, señala el documento.

Las autoridades del hospital remarcaron que no se había difundido ninguna información oficial antes de este parte y pidieron especial prudencia a los medios y a la opinión pública. “Cualquier información que circule en redes sociales u otros medios no proviene de fuentes oficiales de esta institución ni del Ministerio de Salud”, aclararon, al tiempo que solicitaron respeto y privacidad para el paciente y su círculo íntimo en un momento tan delicado. “El resguardo de su intimidad es fundamental y prioritario. Cualquier información oficial sobre la evolución del caso será comunicada oportunamente a través de los canales institucionales del Ministerio y del Hospital.”

"El resguardo de su intimidad es fundamental y prioritario", aseguraron desde el parte oficial del cocinero ante el revuelo que generó la noticia

Cabe recordar que la información que amplificó la alarma fue dada a conocer este jueves por la mañana en el programa A la Barbarossa (Telefe), cuando Pía Shaw leyó al aire los detalles proporcionados por el periodista Fernando Ciuffoliti del medio local Realidad Sanmartinense. Según explicó la panelista, el chef se había descompensado durante el ascenso al volcán Lanín, uno de los desafíos más elegidos por turistas y amantes del trekking en la región. "Lucha por su vida, es lo que dicen los medios locales. Está internado en el hospital Dr. Ramón Carrillo, donde permanece desde el viernes con un pronóstico reservado", anticipó Shaw, haciendo hincapié en el impacto que la noticia tuvo en toda la comunidad a una semana que ocurriera el suceso.

El episodio ocurrió cuando el guía de la expedición notó que uno de los integrantes, el chef Petersen, no estaba en condiciones físicas óptimas para continuar con el ascenso. La situación fue tan seria que el guía alertó al guardaparque y se activó un operativo inmediato de rescate. El cocinero fue descendido del volcán y trasladado en primera instancia al hospital de Junín de los Andes.

Ya bajo atención médica, Shaw comentó: “Petersen presentó una fibrilación auricular, una arritmia cardiaca caracterizada por un ritmo irregular, y tras ser estabilizado los profesionales médicos resolvieron su traslado al hospital Ramón Carrillo para una atención de mayor complejidad”.

Durante el programa, Analía Franchín se contactó con el entorno íntimo del chef para conocer cómo atravesaban el momento. "No quieren hablar, están esperando el parte de hoy. Toda la familia lo está acompañando, incluso su esposa Sofi“, compartió la panelista en medio de esta circunstancia crítica, destacando la presencia de la pareja del cocinero, con quien se casó en abril de este año.

Mientras tanto, familias, colegas y seguidores multiplicaron los mensajes de apoyo, fuerza y pronta recuperación, demostrando el cariño y la admiración que Christian Petersen despierta dentro y fuera de la cocina. Por ahora, la espera y la expectativa acompañan cada parte médico con la esperanza unánime de un desenlace positivo.

