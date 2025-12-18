El mensaje de apoyo de elGourmet para Christian Petersen en medio de su internación: “Nuestros pensamientos están con él”

Christian Petersen permanece internado en terapia intensiva del Hospital Ramón Carrillo tras sufrir una descompensación en el Volcán Lanín (Captura de video)

A horas de que se conociera el primer parte médico oficial sobre el estado de salud de Christian Petersen, la angustia y la confusión invaden a los seres queridos del reconocido chef. Es que, tras sufrir una descompensación durante una excursión en San Martín de los Andes, la figura de la tele fue internado en estado delicado en el Hospital Ramón Carrillo. En ese clima, quien mostró su apoyo al cocinero fue elGourmet, el canal del cual participó en numerosos ciclos.

A través de sus redes sociales, elGourmet difundió un mensaje en el que manifestó su acompañamiento y deseos de pronta recuperación para el chef. “Desde la familia de el Gourmet acompañamos con todo nuestro cariño a nuestro querido Christian Petersen en este difícil momento. Nuestros pensamientos están con él y su familia, enviando fuerza y confiando en su pronta recuperación”, publicó el canal, sumándose a la ola de mensajes de aliento que circulan en redes sociales y medios de comunicación.

El comunicado de elGourmet tras la internación de Christian Petersen en San Martín de los Andes (Instagram)

Petersen, ampliamente conocido por su participación y conducción en varios programas de elGourmet, ha dejado una huella significativa en la gastronomía televisiva de Argentina, España y Latinoamérica. Entre sus ciclos más destacados figuran Los Petersen, Recetas Caseras, donde comparte recetas junto a su hermano Roberto; Maestros del Asado, enfocado en técnicas de parrilla y asados tradicionales; y Dos Fuegos, en el que, junto a Felicitas Pizarro, explora la cocina al fuego con propuestas innovadoras. Su trayectoria y carisma lo han convertido en un referente del sector.

El incidente que desencadenó la actual situación de Petersen ocurrió durante una excursión en el Volcán Lanín, uno de los destinos más populares para el trekking en la región patagónica. Durante el ascenso, el guía de la expedición detectó que el chef no se encontraba en condiciones físicas óptimas para continuar, lo que motivó la intervención del guardaparque y la activación de un operativo de rescate. Petersen fue descendido del volcán y trasladado inicialmente al hospital de Junín de los Andes, donde los médicos le diagnosticaron una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca que requirió estabilización inmediata. Posteriormente, fue derivado al Hospital Ramón Carrillo, el centro de mayor complejidad de la zona, para recibir atención especializada.

El primer parte médico oficial, difundido el jueves por la tarde, confirmó que Petersen permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo, con un cuadro de falla multiorgánica y bajo pronóstico reservado. El comunicado, emitido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén y el hospital, subrayó la necesidad de atención médica continua y especializada.

Las autoridades sanitarias enfatizaron que no se había divulgado información oficial previa y solicitaron a los medios y al público respeto por la privacidad del paciente y su familia, indicando que cualquier novedad se comunicará a través de los canales institucionales correspondientes. “El paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”, señala el documento.

El chef Christian Petersen fue diagnosticado con fibrilación auricular y presenta un cuadro de falla multiorgánica bajo pronóstico reservado

La noticia del delicado estado de salud de Petersen generó una inmediata reacción de solidaridad y preocupación en el ámbito gastronómico y entre el público en general. Familiares, colegas y seguidores han multiplicado los mensajes de apoyo, destacando la admiración y el afecto que el chef inspira tanto dentro como fuera de la cocina. Su esposa, Sofi, y su entorno más cercano lo acompañan en el hospital, aguardando la evolución de su estado.

Mientras la comunidad permanece atenta a los partes médicos, la expectativa y el acompañamiento se mantienen firmes, reflejando el deseo compartido de una pronta recuperación para Christian Petersen.