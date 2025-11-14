Teleshow

Pedro Rosemblat habló de la convivencia con Lali Espósito: “Yo soy neurótico y ella disfruta la vida”

El periodista describió el contraste entre su personalidad y la de su pareja, resaltando cómo el vínculo con la artista le permitió descubrir nuevas formas de bienestar

Pedro Rosemblat destaca cómo la relación con Lali Espósito transformó su vida y su visión sobre la felicidad (Video: Ferne con Grego. Telefe)

Pedro Rosemblat en una charla con Grego Roselló fue sincero y mostró todas las cartas de su relación con Lali Espósito. “Me cambió mucho la vida conocerla, porque ella tiene una manera de vivir y de conectar con la alegría y con el placer, que para mí es fundamental”, destacó el conductor de Gelatina, y explicó el contrapunto de su personalidad respecto a la cantante.

“Yo soy mucho más neurótico, mucho más enroscado, me preocupo por cualquier pelotudez y ella es una persona que disfruta la vida permanentemente”, agregó, y justificó con un ejemplo. “Nosotros vivimos juntos y todos los fines de semana como que invitamos gente y hacemos asado... y yo soy de preocuparme por si se cae la ceniza en la alfombra, si se cae el vaso... Y ella es como: “Estamos con amigos en casa”, ¿Qué te importa? Mañana limpiamos".

“Conecté con una felicidad que es, al fin y al cabo, lo que uno persigue en la vida, que es ser feliz. Y al lado suyo soy muy feliz, y eso es lo que más me gusta. Además de lo que uno puede admirar como persona, más allá de como pareja", comentó Pedro junto a Grego por Telefe.

En la charla siguió detallando que, al estar al lado suyo, puede observar la dinámica laboral de su pareja: “Veo cómo trabaja, cómo arma sus shows, el armado de su disco, cómo se relaciona con su equipo de trabajo, su trato con la gente, con su familia, su trato con la mía, con sus amigos. La miro mucho, la analizo, y aprendo... ella es bárbara la verdad. La enana es muy potente y a dónde llega no pasa desapercibida", concluyó, destacando la energía y el carisma que caracterizan a la cantante.

Pedro Rosemblat, es conocido por su estilo directo, y reconoce que la atención mediática que recibe se debe principalmente a su vínculo con la reconocida y admirada artista. “Lo que pasa es que me dio bola Lali y eso confunde todo”, confesó, aludiendo al impacto inmediato que tuvo la relación en su exposición pública y en la percepción que otros tienen de él.

Durante la charla, el periodista profundizó sobre aquel rótulo inicial de “novio de Lali Espósito”, una etiqueta que, según relató, le generaba cierto pudor frente a la prensa y el público. Mientras la actriz y cantante se movía con naturalidad en el centro de la escena, él necesitó tiempo para adaptarse a la nueva dinámica. “El que tenía que aterrizar a esto era yo. Ella está en su cancha, lo maneja con soltura, a mí al principio me daba cierto pudor el título nobiliario de ser ‘el novio de Lali. Ahora ya lo tengo incorporado y me encanta”, reflexionó, evidenciando cómo el proceso de adaptación se transformó en una aceptación plena de su lugar en la vida pública.

La influencia de Espósito en la vida de Rosemblat va más allá de la exposición mediática. El conductor describió una transformación profunda en su día a día, marcada por la energía y la actitud positiva de la artista, subrayando el contraste entre sus personalidades y la manera en que la convivencia con Espósito le permitió abrirse a nuevas formas de bienestar, hasta en el gesto cotidiano más pequeño.

Además, Rosemblat valoró especialmente el compromiso de la ex Casi Ángeles con la felicidad de quienes la rodean, calificando esa actitud como una muestra de humanidad excepcional. “Está comprometida con la felicidad de su entorno” y aseguró que eso es “una demostración de humanidad muy alta”, señaló, poniendo en relieve la importancia que la artista otorga al bienestar colectivo.

A través de su vínculo con Lali Espósito, Rosemblat no solo redefinió su relación con la fama y la exposición pública, sino que también accedió a una nueva etapa de plenitud personal, marcada por la admiración y el aprendizaje constante junto a la artista.

