Lali Espósito reveló cuántas veces hizo el amor con Pedro Rosemblat durante su viaje por España

La cantante abrió la puerta de su intimidad y contó detalles de su vínculo con Pedro Rosemblat. La respuesta del conductor

Lucas Terrazas

Lucas Terrazas

Lali Espósito contó cuántas veces hizo el amor con Pedro Rosemblat desde que está en España

En medio de las grabaciones de La Voz Argentina (Telefe), Lali Espósito decidió tomarse unos días para viajar a España y ser parte del festival Internacional de Cine de San Sebastián. Entre el glamour y la compañía de Pedro Rosemblat, la cantante mostró un momento de intimidad en la cama con su novio. Así las cosas, este martes, la artista reveló cuántas veces hizo el amor con su pareja en los últimos 30 días.

Todo sucedió cuando la intérprete de “Fanático” visitó el famoso programa La Revuelta. “¿Relaciones sexuales en los últimos treinta días?”, le consultó David Broncano. Con una amplia sonrisa, la argentina respondió: “Muchísimas, porque mi novio está acá. Hola, mi amor. Te encanta que cuente en televisión española cuánto foll... Estás muy cómodo y muy contento”.

Fue entonces cuando el conductor saludó al periodista, quien se encontraba en la tribuna: “Pedro, has visto que he dudado si sacarte o no, pero Lali ha dicho: “Sacarle al chaval, que se le vea que está contento, que le brillen los ojos””. Entre risas, Espósito comentó: “Pobre hombre. Perdón, mi amor, bueno”. Sin embargo, lejos de dejarse llevar por la timidez, Rosemblat respondió: “No, todo bien. Yo soy bastante más pudoroso que Lali, la verdad. Como casi todo el mundo, ¿no?”.

Lali Espósito habló sobre las dificultades de gestionar la fama desde los 10 años: "Niña esclava de la televisión"

Teniendo en cuenta los detalles de su agenda en España, Broncano insistió con la pregunta inicial. “Yo estuve diez días en el festi de San Sebastián siendo jurado de la competencia oficial. Te iba a decir que ahí estuve sola muchos días. Ahí me maté a pa... hasta que él llegó”, reveló la cantante.

Mientras todo el público reía, Lali se justificó: “Yo soy una tipa sincera”. De igual manera, el conductor se refirió a Rosemblat: “Pedro, le estoy viendo que a cada frase cruda se está echando la mano a la cara, “no, no, con las pa.... Pedro, ya está, no te pongo más en compromiso, pero estás contento tú también, ¿no? Perfecto, pues nada. A disfrutarlo, joder”. Para cerrar, Espósito gritó ante el público: “¡Viva el amor!”.

Durante la charla, la intérprete de “No me importa” reflexionó sobre su infancia y la cantidad de años que trabajó en televisión: “Tengo treinta y tres y trabajo de los diez años. Niña esclava de la televisión. Bastante bien estoy eh”.

La reacción de Lali Espósito cuando le preguntaron cuál era su patrimonio: "Me da vergüenza gastar en esas cosas"

Luego de que el público la aplaudiera, Broncano expresó una llamativa teoría: “Yo conozco a más gente que ha trabajado y que se ha hecho muy conocida de niño o de niña...En tu caso no se cumple. El otro día hablando con unos amigos de esto, llegamos como a una pequeña teoría de que hay gente que se hace muy conocida muy joven. Y como que su estado de madurez queda en el momento en que se hicieron muy famosos. Es como que modifica tu forma de ver el mundo. Tú te haces superfamoso con dieciocho años y hay mucha gente que ya siempre se quedó en los dieciocho años. No es tu caso, pero es difícil de gestionar”.

Así, Lali revisitó su pasado y habló de su crecimiento y madurez como figura pública: “Es difícil de gestionarlo con el público que te quiso y te admiró tanto en el momento en el que hiciste esa serie, que le marcó la adolescencia también a otro. Porque yo era adolescente, pero el público que miraba las telenovelas en las que yo trabajaba era igual de adolescente que yo. La gente me ve por la calle me dicen: “Crecí con vos”. Me siento de 108 años cuando me dicen eso, pero tenemos la misma edad y eso es increíble. Para todos nosotros, aquella serie que nos marcó, las canciones que nos marcaron, las recordamos para siempre. Pero como artista siempre intenté seguir mi rumbo y no quedarme estancada en ciertas cosas y acorde a la edad que fui teniendo y a los intereses que iba teniendo. Fui haciendo proyectos que obviamente me trajeron hasta esta adultez no tan mal, creo”.

