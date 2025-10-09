Teleshow

El divertido cruce entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “Callá tu boca, estúpido y sensual”

La cantante y actriz argentina sorprendió con una ingeniosa respuesta a su pareja durante un intercambio público

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

Pedro Rosemblat reaccionó con ironía
Pedro Rosemblat reaccionó con ironía a las fotos publicadas por Lali, generando comentarios entre sus seguidores

La reciente interacción entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat en redes sociales generó un notable revuelo entre sus seguidores, quienes no tardaron en comentar el inusual cruce humorístico que ambos protagonizaron. La pareja, conocida por su estilo irónico y desinhibido, utilizó sus plataformas digitales para desmentir de manera ingeniosa los rumores sobre una supuesta crisis en su relación.

El episodio se desencadenó cuando Lali Espósito compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que documentaban su estadía en España, donde participó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2025 y ofreció varios conciertos.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat
Lali Espósito y Pedro Rosemblat desatan risas en redes con cruce viral

En el mensaje que acompañaba las fotos, la cantante expresó: “Se celebró como corresponde. Los quiero mucho a todos estos. Fuimos felices”. Sin embargo, la selección de imágenes no pasó inadvertida para Pedro Rosemblat, quien, con tono jocoso, le reprochó públicamente: “Salí muy mal en esa foto. Mariana, después en Twitter dicen que me odias y tienen razón”.

La respuesta de Lali Espósito no se hizo esperar y, fiel a su estilo, replicó con una referencia a la serie animada Los Simpson: “O sea, ¿qué? Calla tu boca, estúpido y sensual Rosemblat”. Este intercambio, lejos de confirmar los rumores, evidenció la complicidad y el humor que caracteriza a la pareja, logrando disipar las versiones maliciosas que circulaban en redes sociales.

Lali respondió sobre el amor

Lali Espósito contó cuántas veces hizo el amor con Pedro Rosemblat desde que está en España

La exposición mediática de la relación entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat se intensificó durante la reciente visita de la artista al programa español La Revuelta, conducido por David Broncano. En el transcurso de la entrevista, la cantante fue consultada sobre aspectos íntimos de su vida en pareja. El conductor le preguntó: “¿Cuántas relaciones sexuales en los últimos 30 días?”, a lo que Lali Espósito respondió, señalando a su pareja en la tribuna: “Muchísimas... Mi novio está acá”. La artista añadió con ironía: “¡Hola mi amor! Te encanta que cuente en televisión española cuánto follamos, estás muy cómodo y muy contento”.

La incomodidad de Pedro Rosemblat ante la exposición pública de su intimidad fue evidente, y él mismo lo reconoció al afirmar: “No, todo bien... Yo soy bastante más pudoroso que Lali la verdad”. Durante la entrevista, Lali Espósito también relató que pasó varios días sola en España debido a sus compromisos profesionales, y no dudó en bromear sobre la situación: “Me maté a paj... hasta que él llegó”, para luego remarcar: “Yo soy una tipa sincera”. El conductor David Broncano intentó aliviar la tensión preguntando a Pedro Rosemblat si estaba conforme con la situación, a lo que la cantante concluyó con entusiasmo: “¡Viva el amor!”.

Argentinos famosos fanáticos de Lali

Leo Sbaraglia, Florencia Bas, Luciano Castro y Griselda Siciliani disfrutaron del show de Lali Espósito en su gira por España (Instagram)

Lali Espósito cerró su gira española con un espectáculo de casi dos horas en la sala La Riviera de Madrid, acompañada por figuras argentinas como Luciano Castro, Griselda Siciliani, Leo Sbaraglia y Florencia Bas. El evento, que agotó localidades semanas antes, reafirmó el alcance internacional de la artista y reunió a colegas y fanáticos en una celebración marcada por la música y la identidad argentina.Durante la noche, la presencia de estos reconocidos actores se hizo notar tanto en la pista como en redes sociales. Sbaraglia compartió un mensaje de agradecimiento: “Una hermosa fiesta que nos dio Lali en Madrid. Gracias”, mientras que Bas y Siciliani se mostraron eufóricas al cantar “Mejor que vos, la colaboración de la cantante con Miranda!. El ambiente festivo incluyó momentos de humor, como cuando Sbaraglia simuló robar un beso a Siciliani durante “Cómprame un brishito”, generando risas entre los presentes.

Griselda y Luciano dieron el
Griselda y Luciano dieron el presente en el show de la artista

El tour europeo de Lali no solo destacó por sus conciertos, sino también por su participación en el Festival de Cine de San Sebastián, donde integró el jurado y demostró su versatilidad en la música, la televisión y el cine. La artista continúa consolidando su proyección internacional, movilizando a colegas y seguidores en cada presentación.

