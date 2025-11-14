Lali Espósito elogió el lado menos conocido de Moria Casán en su debut en Eltrece: “Sensible, tierna y educada”

El mensaje que Lali Espósito le dedicó a Moria Casán

El estudio de Eltrece se llenó de emoción cuando Lali Espósito sorprendió a Moria Casán con un mensaje especial transmitido en vivo luego del debut de la legendaria artista como conductora de La Mañana con Moria. En un video cargado de afecto y admiración, la cantante celebró el nuevo desafío profesional de La One, resaltando tanto su extensa trayectoria como los aspectos más íntimos de su personalidad.

El mensaje en el ciclo de la diva se da luego del comienzo que tuvo la capocómica en las mañanas del canal de Constitución, sumando así un nuevo capítulo a su carrera multifacética. En el primer programa fue Graciela Alfano la primera invitada del programa, con quien volvió a darse un beso, repitiendo el que hace dos décadas fue símbolo de su reconciliación luego de una relación amor-odio.

"Detrás de esta mujer tan impresionante, tan metida en nuestra idiosincrasia, hay alguien profundamente sensible, tierna, amorosa y sumamente educada con el otro”, destacó Lali Espósito sobre Moria Casán (La Mañana con Moria, Eltrece)

Las palabras de la intérprete se distinguieron por su tono emotivo y por la profundidad de sus palabras. “Sos sorprendente, maravillosa. Sos muy inspiradora para todos los artistas que soñamos con hacer algo que quede en la historia, con algo que trascienda”, expresó la intérprete de “Disciplina”, quien subrayó la influencia de Moria como referente para las nuevas generaciones. Lali enfatizó que su admiración se basa en experiencias compartidas: “Lo puedo decir en primera persona porque hemos compartido escenario, videoclip y es impresionante ver tu pulsión de vida, tu pulsión artística”.

Más allá de los logros públicos de la capocómica, la coach de La Voz Argentina dedicó parte de su mensaje a revelar facetas menos conocidas de la conductora. “Quiero que la gente sepa que detrás de esta mujer tan impresionante, tan metida en nuestra idiosincrasia, hay alguien profundamente sensible, tierna, amorosa y sumamente educada con el otro”, afirmó la cantante. Recordó, además, la generosidad de Casán durante los ensayos previos a uno de sus conciertos, cuando la actriz se sumó a los preparativos a pesar de estar inmersa en su propia obra teatral. “Tu forma de acercarte a cada persona… esos son los gestos que realmente hacen que uno después entienda el ícono desde afuera”, agregó Espósito, destacando la calidad humana de la homenajeada.

Moria Casán en uno de los shows en el Estadio de Vélez que dio Lali Espósito en mayo (Crédito: Mazza)

La relación entre ambas artistas se forjó a través de colaboraciones previas en el mundo del espectáculo. Compartieron escenario y participaron juntas en un videoclip, lo que permitió a la cantante conocer de cerca la energía y el compromiso de Moria. Estas experiencias consolidaron un vínculo de admiración mutua, que se reflejó en el mensaje transmitido y en las palabras de la animadora.

En el cierre de su saludo, dejó una promesa que generó entusiasmo entre los seguidores de ambas figuras: “Ya te visitaré, estaré ahí conversando de todo con vos”. La expectativa por ese encuentro se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde los fanáticos celebraron la posibilidad de ver a la cantante en el programa y elogiaron la calidez del intercambio.

Con un body nude y lleno de brillos, Moria bajó de las escaleras para reunirse con el público en el show de Lali (Crédito: Mazza)

La reacción de Moria Casán no se hizo esperar. Visiblemente conmovida, la conductora agradeció el gesto y rememoró la primera vez que la artista la contactó para colaborar en uno de sus temas, que se terminó convirtiendo en “Quiénes Son?”, así como la experiencia de compartir el escenario del estadio Vélez Sarsfield. “Lali es un coloso, una grande con un talento inusitado, trabajadora desde chiquita, trabajadora de la vida, del espectáculo, con una cabeza hermosa y una sensibilidad fabulosa”. Reconoció, además, que el éxito de la cantante es fruto de su esfuerzo y el de su familia.

“Hacer un Vélez con ella fue hermoso. La pasamos divino y fue todo tan grato”, recordó la animadora. “Su éxito se lo tiene recontra parecido, al igual que toda su familia. Gracias, Lali, te esperamos con todo el amor para abrazarnos siempre presencialmente”, concluyó.