El polémico gesto de Wanda Nara ante la posible renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity

Luego de una semana que las tuvo enfrentadas en el reality, la conductora reaccionó a un posteo que analizaba la decisión de la influencer de dejar el certamen por pedido de su pareja

Wanda Nara aclaró los tantos con Valentina Cervantes (MasterChef Celebrity . Telefe)

Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, habría renunciado a su participación en MasterChef Celebrity luego de recibir un llamado del futbolista, quien le pidió que regresara a Inglaterra junto a sus dos hijos para retomar la rutina familiar. La decisión, ampliamente comentada en redes sociales, abrió debates sobre el equilibrio entre los proyectos personales y las demandas familiares en la vida de quienes acompañan a figuras públicas.

Una cuenta de psicología en Instagram realizó un análisis del caso desde esta perspectiva. En la publicación, se lee: “Si tu pareja te pide que renuncies a tus sueños, ahí no es. Vimos brillar a Valentina en su paso por Masterchef, en donde, entre otras cosas, renunció a su proyecto personal y su independencia para responder a las demandas de él”.

El posteo rápidamente ganó relevancia cuando Wanda Nara, la conductora del reality de cocina, decidió tomar una postura acerca del asunto. La empresaria reaccionó con un “me gusta”, gesto que fue interpretado como una toma de posición en el debate y generó una ola de comentarios y discusiones en redes sociales.

El polémico "me gusta" que dejó Wanda en una publicación en contra de la decisión de Valentina Cervantes de dejar MasterChef (Instagram)

Este gesto llega luego de los rumores que circularon de que la empresaria le había mandado una serie de mensajes a Enzo, con la intención de encontrarse. Según las versiones, él nunca le respondió los mensajes e inmediatamente le contó a Valentina lo que había sucedido. Al punto que Wanda vio la necesidad de aclarar la situación al aire del programa de Telefe, con la intención de dejar de lado las especulaciones.

Sin embargo, todo esto traería consecuencias en la dinámica del certamen. El anuncio lo hizo Ángel de Brito en LAM (América TV): “Ya renunció y se despide de Masterchef en cinco días o menos. La señorita Valu Cervantes, la mujer de Enzo Fernández”, compartió el conductor en pleno aire, sorprendiendo tanto a su panel como al público, e instalando la versión como tendencia.

La información fue ampliada por Yanina Latorre en el mismo programa, quien explicó que la decisión responde a un pedido expreso del futbolista del Chelsea, con quien Cervantes tiene una relación desde la adolescencia y dos hijos en común. “Efectivamente, renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Súper celoso”, detalló De Brito, ampliando que el 10 de noviembre sería la última grabación de Valentina en el ciclo de cocina.

Qué participante de MasterChef fue el segundo en renunciar: los motivos (Video:LAM. América)

En diálogo con el panel, Yanina agregó contexto sobre la situación familiar: “Él es muy celoso. Ella está muy linda y no para de laburar. El arreglo era que el bebé se quedaba con ella porque es muy chiquito, y la nena más grande, como va al colegio, se quedaba con el papá en Europa y venía a visitarla de vez en cuando”. Sin embargo, todo se modificó hace unas semanas: “La nena vino por el Día de la Madre y no se quiso volver porque extraña a la mamá. Entonces la familia quedó muy separada y se vuelven todos para Europa”, reveló Latorre.

A la mañana siguiente, la modelo se sinceró ante las cámaras de Desayuno Americano(América), abriendo la intimidad de su relación con Enzo Fernández en este momento a kilómetros de distancia entre Londres y Buenos Aires. “Estamos súper bien. Hablamos todos los días y hacemos videollamadas”, aseguró con sonrisa calma. La influencer profundizó: “Obvio que lo extraño todos los días, él también a mí y queremos estar los cuatro juntos. Los dos somos muy seguros de sí mismos. Él está muy concentrado en el fútbol, le está yendo bárbaro mientras juega varios partidos seguidos y yo estoy acá. Obvio que lo quiero ver lo antes posible”.

