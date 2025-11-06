Teleshow

Valu Cervantes habría renunciado a MasterChef Celebrity: "Enzo Fernández es súper celoso y le pidió que vuelva"

Ángel de Brito y Yanina Latorre aseguraron en LAM que la modelo regresaría a Inglaterra para reunir a toda la familia. Su palabra

Valentina Cervantes habría renunciado a MasterChef Celebrity tras el pedido de Enzo Fernández, su pareja y padre de sus hijos (Video: LAM, América TV)

Según confirmó Ángel de Brito en LAM (América TV), Valentina Cervantes, la pareja y madre de los hijos de Enzo Fernández, renunció de manera inesperada a MasterChef Celebrity (Telefe) y se despedirá del programa en los próximos días. “Ya renunció y se despide en cinco días o menos. La señorita Valu Cervantes, la mujer de Enzo Fernández”, anunció el conductor al aire, dejando al panel y al público con la boca abierta.

La versión fue ampliada por Yanina Latorre, quien explicó que la decisión tuvo que ver con un pedido expreso del futbolista del Chelsea, con quien la influencer mantiene una relación desde hace varios años y dos hijos en común. “Efectivamente, está con ese hombre y renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Súper celoso”, detalló De Brito, sumando que el 10 de noviembre será la última grabación de Cervantes en el ciclo.

En diálogo con el panel, Yanina agregó contexto sobre la situación familiar: “Él es muy celoso. Ella está muy linda y no para de laburar. El arreglo era que el bebé se quedaba con ella porque es muy chiquito, y la nena más grande, como va al colegio, se quedaba con el papá en Europa y venía a visitarla de vez en cuando”. Sin embargo, todo se modificó hace unas semanas: “La nena vino por el Día de la Madre y no se quiso volver porque extraña a la mamá. Entonces la familia quedó muy separada y se vuelven todos para Europa”, reveló Latorre.

La salida de Valu Cervantes
La salida de Valu Cervantes de MasterChef se produciría por motivos familiares y la separación de su familia entre Europa y Argentina (MasterChef, Telefe)

De esta manera, Valu Cervantes regresaría a Inglaterra junto a Enzo y sus hijos, poniendo fin a su paso por el certamen que conduce Wanda Nara y que la tuvo como una de las figuras más comentadas de la temporada debido a las buenas devoluciones que obtuvo.

La renuncia de la influencer llegaría pocas horas después del tenso intercambio televisivo que protagonizó con Wanda Nara, donde la conductora le habló directamente sobre los rumores que la vinculaban con Enzo Fernández. Durante la emisión del pasado martes, Wanda le dijo en vivo: “Las pavadas que dicen de mí con tu marido son falsas. Nunca pasó. Todo un invento”. A lo que Valentina, visiblemente incómoda, respondió: “Tranquila, Wanda, no pasa nada. Ya lo aclaré. No sé por qué salen esas cosas”.

La escena se viralizó rápidamente y desató una ola de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios señalaron el gesto serio de Valu y cuestionaron la actitud de la conductora. En LAM, el propio De Brito analizó el detrás de cámara del momento: “Wanda se hizo la picante. Y Valu no es ninguna gila: le contestó más picante. Pero en la edición se vio todo lavadito”. Por su parte, Yanina Latorre aseguró que la tensión entre ambas es real, y que la esposa de Enzo Fernández tiene pruebas de los mensajes que originaron el conflicto: “A Valu le da gracia cada vez que Wanda la encara, porque tiene los mensajes en su celular. Un día se agota y muestra todo. Él le contó todo”.

La renuncia de Valu Cervantes ocurrió tras un tenso cruce televisivo con Wanda Nara por rumores de mensajes con Enzo Fernández (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

El conflicto mediático comenzó semanas atrás, cuando Yanina reveló que Wanda habría enviado un mensaje privado a Enzo Fernández luego del Mundial de Qatar 2022. “Le escribió ‘te vi caminando por el barrio, si querés escribime’”, contó la panelista en LAM. Aunque la conductora lo negó públicamente, Valu Cervantes sí habría visto ese intercambio, según la conductora de SQP.

Hasta el momento, Valu no hizo declaraciones públicas sobre su renuncia. Esta se sumaría a la de Pablo Lescano, que solo se hizo presente durante la primer semana del reality y tuvo que abandonarlo debido a “muchos compromisos con la música que ya estaban pactados”, según el propio músico.

