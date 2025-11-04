Teleshow

Wanda Nara aclaró con Valentina Cervantes una incómoda situación: “Bienvenida a la fama”

En un anticipo de Masterchef Celebrity, la conductora y la participante hablaron sobre los rumores de mensajes con Enzo Fernández

Wanda Nara aclaró sus diferencias con Valentina Cervantes

La nueva gala de MasterChef Celebrity en Telefe que se verá esta noche a las 22 hs. promete ser especial. En el anuncio, se anticipó que habrá una “última chance” para los participantes y también se vislumbró un intercambio inesperado entre dos de sus figuras más comentadas: Wanda Nara, conductora del ciclo, y Valentina Cervantes, modelo y pareja del futbolista Enzo Fernández. En medio de rumores sobre supuestos mensajes entre Nara y Fernández, ambas protagonistas abordaron el tema de manera directa frente a las cámaras.

Durante la emisión, según Wanda Nara se dirigió a Valentina Cervantes cara a cara para aclarar los rumores que la vinculaban con el futbolista. “Y aprovecho aclarar las pavadas que dicen de mí con tu marido, son falsas”, expresó la conductora, negando los rumores con gestos, de acuerdo con Infobae. Cervantes asintió y minimizó el asunto, mientras Nara le explicó en una frase el mundo mediático: “Inventos. Bienvenida a la fama. Es así”.

Wanda Nara, la conductora de Masterchef Celebrity

En declaraciones anteriores, Valentina Cervantes profundizó sobre su relación con Nara y la supuesta disputa. “No tengo ningún problema con Wanda Nara, nunca me hizo nada a mí”, afirmó la modelo durante una entrevista en el programa SQP, conducido por Yanina Latorre. Cervantes insistió en que la relación entre ambas es cordial y que la polémica se alimenta más en redes sociales y medios que en la realidad del programa. “Siempre van a generar eso, pero qué sé yo, lo genera más la gente, porque yo no tengo ningún problema con ella. No me hizo nada a mí”, reiteró, desestimando cualquier enfrentamiento.

Consultada sobre el supuesto mensaje que Wanda Nara habría enviado a Enzo Fernández, Cervantes negó tener conocimiento directo del hecho. “No, que yo sepa, no he visto ningún mensaje”, respondió. Además, aclaró que su pareja nunca le mencionó nada al respecto: “No, no, a mí Enzo nunca me habló de nada. No, nunca me habló de nada de eso”. La modelo explicó que se enteró del rumor a través de clips que le enviaron familiares, ya que no suele mirar televisión en su casa. Ante la insistencia sobre si había conversado el tema con Fernández, Cervantes fue contundente al señalar que no consideró necesario consultarle sobre algo que consideraba irrelevante.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes

El origen del rumor se remonta a versiones difundidas en distintos programas de espectáculos. Según relató Yanina Latorre en su ciclo, la relación entre Nara y Cervantes no sería la mejor, mientras que Santiago Sposato, en el programa A la tarde, aseguró que la empresaria habría enviado un mensaje directo a Enzo Fernández durante unas vacaciones: “Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés”, citó el periodista. Sposato añadió que Fernández, al recibir el mensaje, optó por mostrárselo de inmediato a Cervantes, lo que habría generado el disgusto de Nara. Por su parte, la panelista Ximena Capristo sostuvo en SQP que Cervantes estaba al tanto de la supuesta comunicación, aunque no precisó detalles sobre el momento o la situación.

Tanto Cervantes como Nara, a pesar de los rumores, han negado cualquier conflicto y han buscado desdramatizar el asunto. El tema, sin embargo, se amplificó en redes sociales y programas de televisión, donde las especulaciones y versiones cruzadas alimentaron la controversia en torno a la convivencia de ambas figuras en el reality.

En el contexto del programa, las interacciones entre Nara y Cervantes se mantuvo dentro de los límites de una fría profesionalidad, incluso cuando abordaron temas personales como el término “botinera” y el apoyo de Enzo Fernández a la participación de su pareja en el certamen. En galas anteriores hubo momentos emotivos, como la dedicatoria de Cervantes a su padre a través de un plato especial, lo que permitió mostrar una faceta más íntima de la modelo.

Al ser consultada sobre si había hablado con Enzo Fernández acerca del rumor, Cervantes cerró el tema dejando claro que no consideró necesario involucrar a su pareja en una polémica que, desde su perspectiva, no tenía relevancia.

MasterChef Celebrity Wanda Nara Valentina Cervantes Enzo Fernández Telefe

