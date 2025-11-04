Teleshow

La sugerente historia de Daniela Christiansson que imita a la de Wanda Nara: “Vida de mamá”

La modelo sueca, esposa de Maxi López, publicó en redes sociales una imagen y un mensaje muy parecidos a los que exhibió la conductora de Masterchef Celebrity, ex del futbolista que cocina en el reality, el último viernes

Guardar

Una coincidencia visual y temática en redes sociales llamó la atención de los seguidores de Daniela Christiansson y Wanda Nara. Ambas figuras públicas, conocidas por su exposición mediática y su vínculo con Maxi López (como actual y ex esposa respectivamente), compartieron recientemente imágenes desde el interior de un automóvil, acompañadas de mensajes que resaltan los desafíos y sacrificios de la maternidad. La similitud entre las publicaciones no solo reside en el escenario elegido, sino también en el tono y el contenido de los textos, que ponen en primer plano la carga y el compromiso que implica la crianza. Y dejó flotando una pregunta: ¿Christiansson copia a Wanda?

En la imagen publicada por Christiansson, la rubia modelo sueca aparece mirando de frente a la cámara desde el asiento delantero de un coche oscuro. Luce una chaqueta de cuero negra y pendientes dorados de aro, con una expresión neutra y la luz diurna suavizando sus facciones. Sobre la fotografía, dos frases superpuestas —una en inglés y otra en español— resumen su estado: “It’s going to be a wild week and my little one only let me get 4 hours of sleep last night 😍 #mumlife” y “Se viene una semana intensa y mi peque sólo me dejó dormir 4 horas anoche 😍 #vidademamá”. El fondo desenfocado del vehículo refuerza la sensación de cansancio que transmite la imagen.

Por su parte, Wanda Nara, empresaria, conductora de Masterchef Celebrity (Telefe) y madre, compartió el viernes 31 de octubre de 2025 una fotografía similar, también en el auto y junto a una de sus hijas. El mensaje que acompaña la publicación, “Mood de las mamás que hacemos todo”, con el que sugiere que la mayor parte de la responsabilidad en la crianza recae sobre ella. Allí mismo, Nara detalló su rutina: “6 am al colegio para una conferencia de padres. Después a grabar todo el día”, reflejando la combinación de sus obligaciones familiares y profesionales.

Christiansson desde Suiza

El contexto personal de Christiansson añade matices a su publicación. Actualmente embarazada de su segundo hijo con Maxi López, la modelo reside en Suiza y ha manifestado en ocasiones anteriores, a través de historias en Instagram, su sentir respecto a la distancia con el padre de sus hijos. Recientemente, tras expresar estos reclamos, compartió mensajes afectuosos hacia López, quien viajó a Suiza para pasar unos días junto a ella y su familia. La referencia a la falta de sueño y a una semana intensa refuerza la imagen de una maternidad activa y demandante, marcada por la ausencia temporal de la pareja y la gestión cotidiana de la familia.

Wanda Nara en Argentina

En el caso de Nara, rubia como Christiansson, su publicación se enmarca en una situación legal compleja. La empresaria enfrenta una disputa con Mauro Icardi por la restitución de las hijas que tienen en común. En este escenario, Nara utiliza sus redes sociales para visibilizar su rol materno y la carga que asume en la crianza, mientras que Icardi ha optado por el silencio, sin emitir declaraciones públicas ni a través de sus representantes legales. La rutina que describe Nara, desde la asistencia a la escuela a primera hora hasta las grabaciones profesionales, subraya su percepción de estar al frente de todas las responsabilidades familiares.

Ambas mujeres recurren a las redes sociales para compartir su experiencia de la maternidad, aunque lo hacen desde contextos personales distintos. Christiansson enfatiza el cansancio y la intensidad de su día a día, en parte por la distancia con López, mientras que Nara pone el foco en la multiplicidad de tareas y en la falta de apoyo, en un momento de conflicto legal. La exposición de estas vivencias en plataformas digitales no solo genera empatía entre sus seguidores, sino que también alimenta el debate sobre los roles parentales y la visibilidad de la vida privada en el ámbito público.

Temas Relacionados

Daniela ChristianssonWanda NaraMaternidadRedes socialesMaxi LópezMauro Icardi

Últimas Noticias

Pampita opinó sobre el curioso hábito de Marcela Kloosterboer: “¿Alguien más hace eso?”

En medio de la consigna dirigida a uno de los participantes, la conductora de Los 8 Escalones dio a conocer la costumbre que tiene la actriz y lo debatió en vivo

Pampita opinó sobre el curioso

Marley festejó el cumpleaños de Mirko con una fiesta al aire libre y la temática de su videojuego favorito

El conductor celebró el octavo año de vida de su hijo mayor con los amigos del niño y la tierna presencia de la pequeña Milenka

Marley festejó el cumpleaños de

Fue a Ahora Caigo y dejó sin palabras a Darío Barassi al revelar detalles íntimos de su personalidad

La mujer sorprendió al conductor con un análisis que desnudó aspectos desconocidos de su personalidad

Fue a Ahora Caigo y

El emocionante reencuentro que vivió Guido Kaczka en vivo con un excompañero de elenco: “¡No lo puedo creer!"

El estudio de Buenas Noches Familia se llenó de recuerdos cuando el conductor descubrió que uno de los invitados fue su compañero de infancia en una popular novela de los ’90

El emocionante reencuentro que vivió

Ca7riel & Paco Amoroso actuarán en la gala de los Latin Grammy

El ascenso internacional de la dupla incluye 10 nominaciones en la gran gala de la música latina, un récord absoluto para artistas argentinos

Ca7riel & Paco Amoroso actuarán
DEPORTES
Dafne Navarro y Mariola García

Dafne Navarro y Mariola García lideran la delegación mexicana rumbo al mundial de gimnasia de trampolín en Pamplona 2025

Claudio Tapia presentó la Universidad de la AFA: “Es un anuncio histórico”

La historia del argentino Pedro Cachin, el trabajador silencioso del tenis que tuvo un festejo inolvidable en su título más importante

Con los atractivos duelos entre Liverpool-Real Madrid y PSG-Bayern Múnich se pone en marcha la fecha 4 de la Champions League

Tomás Etcheverry debutó con un triunfo en el ATP de Atenas, el torneo organizado por la familia Djokovic

TELESHOW
Marley festejó el cumpleaños de

Marley festejó el cumpleaños de Mirko con una fiesta al aire libre y la temática de su videojuego favorito

Fue a Ahora Caigo y dejó sin palabras a Darío Barassi al revelar detalles íntimos de su personalidad

El emocionante reencuentro que vivió Guido Kaczka en vivo con un excompañero de elenco: “¡No lo puedo creer!"

Ca7riel & Paco Amoroso actuarán en la gala de los Latin Grammy

La ingeniosa respuesta de Morena Echarri a las críticas que recibió por coser su propia remera: “¿Podría hacer esto?"

INFOBAE AMÉRICA

El Gran Museo Egipcio deslumbra

El Gran Museo Egipcio deslumbra con los tesoros de Tutankamón en su primer día abierto al público

Laurent Mauvignier conquista el premio Goncourt con una novela que desentierra dolorosos secretos familiares

Rosalía aclara por qué usa un hábito de monja en la portada de ‘LUX’: “No está hecho desde la provocación, sino desde el más absoluto respeto”

David Beckham se convirtió en caballero inspirado por el rey Carlos y con un traje diseñado por su esposa, Victoria

Una operación militar arrasó con 12 hectáreas de minería ilegal en el sur de Ecuador