La sugerente historia de Daniela Christiansson que imita a la de Wanda Nara: “Vida de mamá”

Una coincidencia visual y temática en redes sociales llamó la atención de los seguidores de Daniela Christiansson y Wanda Nara. Ambas figuras públicas, conocidas por su exposición mediática y su vínculo con Maxi López (como actual y ex esposa respectivamente), compartieron recientemente imágenes desde el interior de un automóvil, acompañadas de mensajes que resaltan los desafíos y sacrificios de la maternidad. La similitud entre las publicaciones no solo reside en el escenario elegido, sino también en el tono y el contenido de los textos, que ponen en primer plano la carga y el compromiso que implica la crianza. Y dejó flotando una pregunta: ¿Christiansson copia a Wanda?

En la imagen publicada por Christiansson, la rubia modelo sueca aparece mirando de frente a la cámara desde el asiento delantero de un coche oscuro. Luce una chaqueta de cuero negra y pendientes dorados de aro, con una expresión neutra y la luz diurna suavizando sus facciones. Sobre la fotografía, dos frases superpuestas —una en inglés y otra en español— resumen su estado: “It’s going to be a wild week and my little one only let me get 4 hours of sleep last night 😍 #mumlife” y “Se viene una semana intensa y mi peque sólo me dejó dormir 4 horas anoche 😍 #vidademamá”. El fondo desenfocado del vehículo refuerza la sensación de cansancio que transmite la imagen.

Por su parte, Wanda Nara, empresaria, conductora de Masterchef Celebrity (Telefe) y madre, compartió el viernes 31 de octubre de 2025 una fotografía similar, también en el auto y junto a una de sus hijas. El mensaje que acompaña la publicación, “Mood de las mamás que hacemos todo”, con el que sugiere que la mayor parte de la responsabilidad en la crianza recae sobre ella. Allí mismo, Nara detalló su rutina: “6 am al colegio para una conferencia de padres. Después a grabar todo el día”, reflejando la combinación de sus obligaciones familiares y profesionales.

Christiansson desde Suiza

El contexto personal de Christiansson añade matices a su publicación. Actualmente embarazada de su segundo hijo con Maxi López, la modelo reside en Suiza y ha manifestado en ocasiones anteriores, a través de historias en Instagram, su sentir respecto a la distancia con el padre de sus hijos. Recientemente, tras expresar estos reclamos, compartió mensajes afectuosos hacia López, quien viajó a Suiza para pasar unos días junto a ella y su familia. La referencia a la falta de sueño y a una semana intensa refuerza la imagen de una maternidad activa y demandante, marcada por la ausencia temporal de la pareja y la gestión cotidiana de la familia.

Wanda Nara en Argentina

En el caso de Nara, rubia como Christiansson, su publicación se enmarca en una situación legal compleja. La empresaria enfrenta una disputa con Mauro Icardi por la restitución de las hijas que tienen en común. En este escenario, Nara utiliza sus redes sociales para visibilizar su rol materno y la carga que asume en la crianza, mientras que Icardi ha optado por el silencio, sin emitir declaraciones públicas ni a través de sus representantes legales. La rutina que describe Nara, desde la asistencia a la escuela a primera hora hasta las grabaciones profesionales, subraya su percepción de estar al frente de todas las responsabilidades familiares.

Ambas mujeres recurren a las redes sociales para compartir su experiencia de la maternidad, aunque lo hacen desde contextos personales distintos. Christiansson enfatiza el cansancio y la intensidad de su día a día, en parte por la distancia con López, mientras que Nara pone el foco en la multiplicidad de tareas y en la falta de apoyo, en un momento de conflicto legal. La exposición de estas vivencias en plataformas digitales no solo genera empatía entre sus seguidores, sino que también alimenta el debate sobre los roles parentales y la visibilidad de la vida privada en el ámbito público.