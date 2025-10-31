Wanda Nara y un mensaje implícito para Mauro Icardi: “Mood de las mamás que hacemos todo”

Wanda Nara mamá tiempo completo

Wanda Nara reavivó la controversia con Mauro Icardi al publicar un mensaje en sus redes sociales que sugiere que asume sola la crianza de sus hijas, en pleno conflicto judicial y mediático por la restitución de las menores. La conductora de MasterChef Celebrity, reconocida por su actividad en televisión y su presencia en el mundo del espectáculo argentino, eligió Instagram para expresar su postura, mientras el futbolista mantiene el silencio público sobre la disputa.

El 31 de octubre de 2025, Nara compartió una imagen junto a una de sus hijas acompañada de la frase: “Mood de las mamás que hacemos todo”. Con este mensaje, la empresaria dejó entrever que la responsabilidad de la crianza recae principalmente sobre ella. En otra publicación, detalló su rutina diaria: “6 am al colegio para una conferencia de padres. Después a grabar todo el día”, ilustrando su compromiso con la vida escolar de su hija mayor y su agenda profesional.

Estas publicaciones se producen en el contexto de una disputa legal entre los abogados de Nara e Icardi por la restitución de las hijas que tienen en común. Mientras la empresaria utiliza sus redes sociales para visibilizar su rol de madre y su percepción de la situación, Icardi ha optado por no pronunciarse públicamente ni en redes ni a través de sus representantes legales. La distancia emocional y comunicacional entre ambos se refleja en la ausencia de declaraciones del futbolista y en la insistencia de Nara en exponer su perspectiva ante sus seguidores.

El conflicto no solo se desarrolla en los tribunales, sino que también se traslada al ámbito mediático, donde la exposición de la vida familiar de la pareja genera repercusión y debate. La tensión se evidenció incluso durante la última emisión de MasterChef Celebrity, cuando Nara protagonizó un intercambio de reclamos con Marley, quien reemplaza a Maxi López en la competencia, mostrando que la situación personal impacta en su entorno laboral.

A pesar de la presión mediática y judicial, Nara continúa con sus compromisos profesionales en televisión, manteniendo su presencia frente a las cámaras y mostrando una imagen de fortaleza y dedicación tanto en lo laboral como en lo familiar.

Mientras Icardi permanece en silencio, las publicaciones de Nara en redes sociales mantienen la atención sobre el conflicto y refuerzan la percepción de que una reconciliación entre ambos resulta, por ahora, lejana.

Entró Marley y salió Maxi

Ingresó Marley a Masterchef Celebrity por el viaje de Maxi López

El ingreso de Marley a la competencia de MasterChef Celebrity generó una de las veladas más inesperadas y comentadas del ciclo. El conductor asumió el desafío de reemplazar a Maxi López, quien viajó al exterior para acompañar a su pareja, Daniela Christiansson, en la etapa final de su embarazo. La noticia fue anunciada por Wanda Nara, quien, entre aplausos, presentó a Marley como un amigo personal y figura cercana al programa.

La llegada de Marley estuvo marcada por su característico humor. Al tomar la palabra, bromeó sobre su parecido con Maxi López y hasta con el padre de Wanda Nara, afirmando: “¡Señores, llegó el reemplazo! Somos muy parecidos, en una época decían que teníamos un look similar. También me dicen que soy parecido a tu papá, Wanda, así que me parezco a toda la gente que te rodea”. Esta intervención, cargada de ironía, fue recibida con risas por parte de los presentes y marcó el tono distendido de la noche. Aunque Marley tiene experiencia como conductor de programas gastronómicos, confesó que nunca había cocinado en televisión.

El divertido paso de Marley por las hornallas de MasterChef Celebrity

Recordó su paso por “Dueños de la Cocina” junto a Donato de Santis, pero aclaró que esta vez se encontraba en un rol completamente diferente. “Conduje Dueños de la Cocina con Donato de Santis, pero nunca estuve del otro lado. Igual tengo mucha información de cada uno de ustedes… A Betular lo conozco de antes de que sea famoso”, comentó, reforzando el clima de camaradería.

El desafío culinario de la noche consistió en preparar un plato original. Marley optó por una receta bautizada como “frog fusion”: croquetas de lentejas coral con espinaca y rana a la plancha, acompañadas por un dip de queso crema y ciboulette. Durante la preparación, protagonizó un intercambio humorístico con Damián Betular, quien intentó guiarlo sobre la cocción de las lentejas. Marley, entre risas, admitió su desconocimiento sobre el ingrediente: “Leche de coco con lentejas coral… que acabo de conocer”.

Marley pasó las hornallas de MasterChef Celebrity

Betular le explicó que en la India existe un plato similar llamado dal, a lo que Marley respondió en el detrás de cámaras: “De la India… no sé que me tiró, una cosa rarísima, y yo dije, ¿qué hago?”. La interacción con Wanda Nara no tardó en sumar un momento de picardía. La conductora se acercó a la estación de Marley y, con una referencia a su ex pareja, Mauro Icardi, le preguntó si le gustaba el fútbol. Marley respondió afirmativamente, lo que dio pie a Wanda para recordar la entrevista que él le realizó a Icardi en Turquía: “Ah, obvio que te gusta si fuiste a entrevistar a mi ex”.

El conductor, sorprendido, replicó: “¿Era tu ex? No sabía”. El cruce continuó con Marley señalando que Icardi sí le respondió un mensaje, a diferencia de Wanda, quien concluyó con ironía: “Mirá qué generoso”. Antes de retirarse, lanzó una broma: “Ojalá que se te quemen las croquetas”, a lo que Marley, sin perder el humor, admitió: “Y se me están pasando ahora, mirá”.