Úrsula Corberó mostró con felicidad el avance de su embarazo: "Huhuhu"

La actriz española, que llegó la semana pasada a Buenos Aires y espera su primer hijo junto al Chino Darín, publicó una fotografía donde dejó que asomara su panza

Hugo Martin

Hugo Martin

Ursula Corberó mostró el estado
Ursula Corberó mostró el estado de su embarazo

La reciente estancia de Úrsula Corberó en Buenos Aires ha intensificado las conjeturas sobre el lugar de nacimiento de su primer hijo junto a Chino Darín, una decisión que la pareja aún no ha confirmado. La actriz, reconocida por su papel en La casa de papel, compartió en sus redes sociales una imagen que refleja su estado de ánimo durante el embarazo: en la fotografía, su abdomen aparece parcialmente cubierto por una camiseta blanca levantada, mientras sobre la piel se lee en letras mayúsculas la expresión “HUHUHU”. El encuadre, que no muestra su rostro, permite identificarla por el contexto y revela detalles del entorno, como una alfombra blanca, una mesa de madera y el suelo de parquet, además de sus piernas vestidas con un pantalón verde oliva.

Ursula Corberó en Buenos Aires

Durante su visita a la capital argentina, Corberó fue vista en una cafetería del barrio de Colegiales, cerca de Palermo, según registraron las cámaras de Teleshow. En esa ocasión, optó por un atuendo completamente negro, compuesto por una remera de manga corta, pantalón ajustado y zapatillas a juego. Llevó el cabello recogido en un rodete alto y lució sus característicos lentes oscuros, consolidando un estilo urbano y discreto. Mientras disfrutaba de un licuado de frutas, la actriz mantuvo el perfil bajo que la distingue, en una jornada marcada por las temperaturas primaverales de la ciudad.

El anuncio del embarazo se produjo el 9 de septiembre, cuando Corberó publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que posa con un vestido blanco y la mano sobre el vientre, acompañada por la frase “Esto no es IA”. La pareja, que lleva casi diez años de relación, eligió una comunicación directa y espontánea, sin recurrir a comunicados oficiales ni declaraciones formales. La noticia generó una reacción inmediata en redes sociales: Chino Darín replicó la imagen en sus historias, añadiendo emojis de corazones y signos de felicidad. Figuras del espectáculo como Emilia Mernes, Lali Espósito, Dolores Fonzi y Zaira Nara enviaron mensajes de felicitación. Entre los saludos, destacó el de Florencia Bas, madre de Chino Darín, quien escribió: “Me explota el corazón de alegría y amor! Los amo con mi vida a los tres”.

Ursula Corberó en Buenos Aires
Ursula Corberó en Buenos Aires

En una entrevista con Andy Kusnetzoff, Ricardo Darín relató cómo recibió la noticia de que sería abuelo: “Me lo contó normal, como suelen ocurrir estas cosas, esperamos al tercer mes que implica la prudencia, estamos expectantes y muy felices, con los estudios y ecografías”, expresó, transmitiendo la serenidad y el entusiasmo que acompañaron los primeros meses del embarazo.

Desde el inicio de su relación, Corberó y Darín han preservado la privacidad de su vida en común, permitiendo solo breves destellos de intimidad a través de las redes sociales. En entrevistas previas, la actriz recordó el primer encuentro con Chino Darín durante el rodaje de La Embajada. En diálogo con Susana Giménez, rememoró la frase con la que se presentaron: “Hola, soy tu novia”. A partir de ese momento, los compromisos laborales y los viajes frecuentes fortalecieron el vínculo, que se consolidó en el entorno familiar de los Darín.

El Chino Darín y Ursula
El Chino Darín y Ursula Corberó

Pocos días después del anuncio, Corberó compartió una selfie frente al espejo en la que mostraba su embarazo y el mensaje “Bye London”. La publicación recibió miles de interacciones y mensajes positivos de seguidores y allegados, reflejando el impacto de la noticia y la continuidad de sus actividades profesionales.

El 7 de octubre, la actriz participó en el desfile de Chanel durante la Semana de la Moda de París. Su presencia generó amplia repercusión mediática. Para la ocasión, eligió un top halter de gasa off white con abertura frontal y pantalón negro de tiro bajo, un conjunto que resaltó su embarazo. El estilismo, complementado con maquillaje natural, labios nude, cabello suelto y la ausencia de accesorios llamativos, fue elogiado por especialistas y asistentes, reafirmando su posición como referente en la industria de la moda.

