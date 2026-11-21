En la actualidad, Fefe Bongiorno conduce un ciclo de Bondi y es parte de LAM y Luzu (Instagram)

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Cuando Gran Hermano regresó a la pantalla chica en 2022, tras casi una década de ausencia en la programación de Telefe, Federico Bongiorno -más conocido como Fefe- pasó a ser un referente indiscutido sobre el tema gracias a sus resúmenes diarios en su cuenta de X. Pero lo que comenzó como un hobby se convirtió en el trampolín hacia una carrera mediática que hoy lo ubica entre las figuras más reconocidas del entretenimiento argentino y que sigue creciendo día a día.

Pero la historia de este joven de 25 años no empieza con GH. Arranca mucho antes, a los 9, cuando se creó su primera cuenta en X (Twitter, en aquel momento) por pura curiosidad y sin ningún plan detrás. Desde ese momento, la red social se volvió su espacio natural: un lugar donde leer, opinar y conectar con personas de todo el mundo que compartían sus mismos intereses. Antes de que lo llamaran desde la televisión, Bongiorno escribía artículos de cultura pop para una revista de Estados Unidos, manejaba sus redes sociales y estudiaba, todo al mismo tiempo. Era un fanático de los realities internacionales —vio ediciones de Gran Hermano de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia— que encontraba en Twitter la comunidad que no tenía cerca.

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Hasta que, en 2022, los resúmenes diarios que publicaba sobre la edición argentina del reality comenzaron a viralizarse y, en apenas semanas, pasó de tres mil a cincuenta mil seguidores. De a poco alcanzó una fama que se mantiene vigente hasta hoy y que supo transformar con inteligencia. Aunque todavía habla de los realities, integra LAM, uno de los programas más vistos de la televisión, conduce su propio ciclo en Bondi Live junto a Pepe Ochoa y sigue comunicando en sus redes sociales todo lo que sucede en el mundo del espectáculo.

—Arrancaste con Twitter a los nueve años, ¿cómo se dio eso?

—Siempre me gustó mucho Internet, las redes sociales. Yo nazco en el 2000, entonces justo me agarran todos los avances tecnológicos del siglo XXI y desde muy chiquito siempre me interesó. Twitter en ese momento se estaba haciendo muy viral, estamos hablando de 2009, 2010. Me dio curiosidad, me hice una cuenta y desde ahí se convirtió siempre en mi red social predilecta. Me gusta escribir, me divierte leer las opiniones de los demás, se arman distintos subgrupos de opiniones y siempre es interesante ver qué tienen para decir.

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A los 9 años comenzó con su cuenta de X, antes conocido como Twitter, y allí conectó con gente de todo el mundo

—¿Imaginabas que esos resúmenes iban a llegar tan lejos?

—No, para nada. Me hice fanático de Gran Hermano desde chico —recuerdo especialmente la edición de Cristian U— y cuando acá dejó de hacerse, empecé a seguir las versiones de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia. Me gustaba mucho el formato, sobre todo el de EE.UU. y Canadá, donde no vota la gente sino que es un juego más estratégico. Como acá nadie lo miraba, me hice una cuenta de Twitter en inglés para conectar con fanáticos de otros países. Algunos de esos contactos son hoy mis amigos y el año pasado nos encontramos en persona. Cuando se anunció que GH volvía a Argentina en 2022, pensé: todo lo que compartí con gente del exterior, finalmente lo voy a poder compartir con gente de acá.

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—¿Cómo surgió el primer resumen que se hizo viral?

—El primer día que sale Gran Hermano yo empiezo a tuitear mis opiniones. Ese día, con rating espectacular, ya me empezó a seguir un montón de gente. En esa época, además de trabajar para una revista de Estados Unidos, trabajaba para un estudio de abogados de forma remota y estaba estudiando. Fue un martes que coincidió todo en casa: dejé el vivo de 24 horas de GH de fondo y al final del día escribí un resumen de las cosas de la jornada. Era cortito, cuatro o cinco puntos nomás, pero a la gente le llamó mucho la atención. Me decían: “Hacelo todos los días, está buenísimo”. Arranqué ese Gran Hermano con tres mil seguidores y a las dos semanas ya tenía cincuenta mil. Fue todo muy rápido, casi sin darme cuenta. Después pasó un tiempo hasta que entendí que esto podía convertirse en un trabajo real.

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—Tus encuestas y análisis de Gran Hermano se convirtieron en noticia. ¿Cómo vivís ese nivel de influencia?

—Todo partió de algo muy real: mi deseo de compartir un reality que amo con un montón de gente. Siempre me divirtió tener hobbies y fanatismos y poder compartirlos con otros. Ahora me lee muchísima más gente, pero es algo que para mí fue así toda la vida. Con las encuestas y los análisis pasa lo mismo: todo el mundo puede opinar sobre Gran Hermano y todas las opiniones son igual de válidas. Hacer un resumen, una encuesta o contar datos que no se conocen es lo que te diferencia. Porque opinar opinamos todos. Es la gracia del programa.

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—¿Te costó ponerte enfrente de una cámara?

—No. A la semana de hacer los resúmenes me llamaron de Telefe para el react de Gran Hermano, y después empezaron a llamarme de Canal Nueve, LAM y otros programas. Al principio lo veía como una anécdota, algo que en algún momento se iba a terminar, así que lo disfruté y lo viví con naturalidad. Siempre me lo tomé con seriedad, fui ganando experiencia y el proceso se fue dando como tenía que darse, sin apurar nada.

Sólo cuatro años después de su salto a la fama, días atrás fue parte de una edición especial que cubrió los Latin Grammy 2026

—Hoy en día conducís tu programa, sos parte del panel de LAM, formás parte de la producción de LAM y de un programa de Luzu ¿Cómo manejás todo?

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—Mi día está bastante cargado, pero tengo energía y un montón de gente que me apoya. Soy muy organizado, muy responsable, y le doy seriedad a todos mis trabajos. Además, todos tienen que ver con cosas que me gustan: eso no los hace más fáciles, pero sí me compromete de otra manera. Me gusta pensar en la persona que está del otro lado, en qué quiere ver y escuchar. Hace no mucho tiempo yo también era consumidor de estos contenidos, y eso no lo olvido. A veces es cansador, pero no cambiaría nada.

—¿Cómo surgió la oportunidad de cubrir los Latin Grammy?

—Venía charlando con la gente de Warner de hacer alguna cosa juntos, y se dio lo de los Latin Grammy. Me imagino haciendo esto con un montón de premiaciones, porque ya venía haciendo reacts de los Martín Fierro y los Ídolo. Me encanta la música, es probablemente lo que más me gusta, y me encanta hablar de ella. Siempre fui muy fanático de los premios: los Grammys, los Oscars, los Emmys, los Martín Fierro. Tener la oportunidad de cubrir algo así, que llega a toda Latinoamérica, fue muy significativo.

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—Ángel y Yanina no paran de elogiarte. ¿Qué te genera eso?

—Lo valoro muchísimo, y soy consciente del lugar que ellos ocupan. Pero lo valoro especialmente por lo buenos que son en su trabajo y por las buenas personas que son. Trabajo con Ángel desde 2023 y trabajé con Yanina hasta el año pasado. Entré a LAM siendo un chico sin ningún tipo de experiencia mediática —cuando digo ninguna, es ninguna— y la idea de que yo estuviera ahí fue siempre de Ángel, que un día me dijo: “A vos te veo trabajando acá”. Él lo vio antes que yo.

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—¿Cómo te recibió el equipo?

—Me recibieron Ángel, Yanina, todas las angelitas y el equipo de producción con muchísimo respeto, siempre abiertos a escuchar mis ideas. Todo lo que yo tenía para decir era valioso y nunca fueron despectivos conmigo por ser nuevo o ser más chico. Empecé a trabajar en LAM cuando tenía 22 años. Esas cosas me dieron la pauta de que estaba en el lugar correcto. Ángel, además de ser un gran conductor, es un gran productor: siempre está un paso adelante, pensando en diferenciarse, y lo hace con una claridad de la que aprendí muchísimo y sigo aprendiendo.

Fefe comenzó a trabajar en LAM tras el éxito que logró en las redes y Ángel fue el primero en destacar su trabajo (Instagram)

—¿Cómo nació la dupla con Pepe Ochoa?

—Lo conocí trabajando en LAM. Él hacía redes y producción; yo entré desde la parte creativa, pensando temas e ideas. La dinámica era que si había un tema de Gran Hermano me sentaba a aportarlo yo, y si era algo de su área, lo hacía él. Así, de a poco, sin que nadie lo decidiera explícitamente, fuimos quedando los dos juntos. Nos conocimos en el trabajo y después también como personas, y hoy elegimos compartir más allá del programa. Conducimos juntos a la mañana en Bondi y coincidimos en LAM a la noche. Somos muy distintos, pero nos complementamos bien: nos entendemos, nos respetamos y nos queremos.

—¿Qué le dirías al Federico de nueve años?

—Le diría que está haciendo todo bien. Y no me refiero a ahora estar en un buen lugar laboral ni mucho menos.

—¿A qué te referís, entonces?

—Siempre tuve muchos intereses de nicho y siempre me gustó hacer la mía con respecto a lo que me gustaba y a lo que quería proyectar. Siempre fui muy curioso —hasta el día de hoy es lo que más valoro de mí mismo— y me alegra haberme dado el espacio de probar cosas distintas, buscar, encontrar mi tribu en distintos lugares, cuestionarme. Me sorprende mirar para atrás y ver la claridad que tenía con un montón de cosas de mí mismo. Estoy muy orgulloso de ese niño nerd.

—Con la venta de Mandarina, ¿cómo queda tu futuro?

—Es algo que estamos en charlas. La realidad es que a mí estas charlas me gusta tenerlas con Ángel. Es muy importante para mí: primero, es el líder de nuestro equipo y, segundo, es una persona a la que acudo cuando necesito consejos de todo tipo. La realidad es que ahora no tengo nada para comentar porque no tengo novedades. Pero charlaremos del año que viene y veremos.