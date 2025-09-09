Teleshow

Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron que esperan su primer hijo: “Esto no es IA”

A casi una década de haber comenzado su relación, los actores confirmaron el embarazo con una tierna foto en las redes sociales. La emoción de Florencia Bas

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
El Chino Darín y Úrsula
El Chino Darín y Úrsula Corberó esperan su primer hijo (@chinodarin)

Este martes, en una jornada marcada por la sorpresa y la emoción en las redes sociales, Úrsula Corberó anunció que espera su primer hijo junto al actor argentino Chino Darín. Este es el primer hijo de la pareja, que está unida desde hace casi una década.

La protagonista de La Casa de Papel eligió su cuenta de Instagram para compartir una imagen en la que posa con un vestido blanco y acentúa con una mano su incipiente pancita, acompañada por la frase “Esto no es IA”. La reacción del actor no tardó en llegar, publicó la foto en sus historias y le sumó una serie de emojis, con corazones rojos y caritas de felicidad.

El gesto del Chino, sencillo pero elocuente, evidenció la felicidad compartida de la pareja frente al embarazo. Sin palabras ni comunicados formales, ambos optaron por una dinámica íntima y cómplice en redes sociales, que rápidamente fue celebrada por colegas, amigos y seguidores en sus respectivas cuentas. El intercambio digital entre los dos artistas sumó un dato más de cercanía y complicidad, que acompañó la confirmación pública de uno de los momentos más trascendentes en su historia en común.

Úrsula anunció que está esperandos
Úrsula anunció que está esperandos su primer hijo

En cuestión de minutos, la publicación alcanzó cientos de miles de reacciones, entre ellas las de figuras del espectáculo como Emilia Mernes, Flor Torrente, Cale Ruggeri, Leticia Siciliani, Lali Espósito, Dolores Fonzi, Andrea Pietra, Vera Spinetta, Stefi Roitman y Zaira Nara. El que se destacó por sobre el resto fue el de Florencia Bas, la esposa de Ricardo Darín y futura abuela: “¡Me explota el corazón de alegría y amor! ¡Los amo con mi vida a los tres!! Qué locura hermosa, ¡Qué lindos, qué ansiedad! ¡Felicidades para ustedes y para mí jajajaa!! Lo bella que estás Úrsula”.

Durante una entrevista con Susana Giménez en septiembre del año pasado, la actriz de El Jockey repasó el inicio de su historia de amor con el argentino allá lejos y hace tiempo durante las grabaciones de la serie La Embajada. Sin saberlo, el set se convirtió en el sitio en el que nació un amor que logró trascender barreras y la distancia. “De repente, él llega, yo no lo había visto nunca y le dije: ‘Hola, soy tu novia’. Fue una manifestación, ya que actuaba como su pareja ahí”, recordó Úrsula en el programa de la diva de los teléfonos en Telefe. Esta frase se convirtió en una premonición de su futuro juntos.

Tras escuchar cómo se conocieron, Susana no pudo ocultar su sorpresa. “¡Qué increíble y valiente que fuiste! Yo pensé que se te ocurrió en ese momento. Él se lo habrá tomado bien. ¿A él le pasó lo mismo? ¿Hubo un flechazo?”, lanzó la conductora. Ante la consulta de la presentadora, su invitada compartió más detalles de los inicios de su relación. “No sé si le ocurrió. Si así fue, entonces lo disimuló muy bien. Sin embargo, me acuerdo que un día me dijo: ‘A chicas como tú hay que hacer (un gesto como si no importara), porque si tienen toda la atención...’. Algo así”, detalló la actriz.

La reacción del Chino Darín
La reacción del Chino Darín a la feliz noticia

Debido a la carrera de ambos, los viajes se convirtieron en una constante: “Con el Chino, ni hablar, porque estamos siempre subidos en un avión. Cuando no es por él, es por mí. O él viaja a verme o yo vengo acá”. En esa misma entrevista, Giménez habló de la familia que lograron entablar a lo largo de los años: “Formaron una familia, aunque no tengan hijos, porque están mucho con los Darín“.

Durante estos años decidieron mantener un bajo perfil en sus respectivas redes sociales, tan solo abriendo pequeñas ventanas a su intimidad, por lo que este anuncio irrumpió en la privacidad de sus vidas con mucha felicidad.

Temas Relacionados

Úrsula CorberóChino DarínRicardo DarínEmbarazo

Últimas Noticias

La sorprendente respuesta de L-Gante cuando le preguntaron si le pidió casamiento a Wanda Nara

El cantante y la empresaria coincidieron en un encuentro ordenado por la Justicia. Ella eligió el silencio y él contestó todo: Tamara Báez, Evangelina Anderson y los rumores de boda

La sorprendente respuesta de L-Gante

El dramático testimonio de la modelo Jimena Buttigliengo: “Mis hijos están secuestrados en París”

La argentina radicada en Ibiza informó en sus redes que su exmarido Willy Rizzo no le permite ver ni hablar con los mellizos de 7 años, quienes se encontraban de vacaciones en la capital francesa y debían regresar a la isla española

El dramático testimonio de la

Wanda Nara recordó cómo conquistó al público italiano cuando escribió dos libros: “Me armé una personalidad nueva”

La conductora contó todos los detalles de los trabajos que llegó a presentar en la Feria del Libro de Milán y que fueron sucesos de ventas

Wanda Nara recordó cómo conquistó

Luisana Lopilato celebró los 50 años de Michael Bublé entre recuerdos familiares y declaraciones de amor

La actriz argentina compartió un video con los mejores momentos junto al padre de sus cuatro hijos y le dedicó tiernas palabras en las redes: “Lo más lindo es envejecer juntos”

Luisana Lopilato celebró los 50

La escapada de Brenda Gandini, Gonzalo Heredia y sus hijos a las Cataratas del Iguazú: “Familia contenta”

Luego de festejar el cumpleaños de la actriz, los cuatro partieron con destino a la provincia de Misiones para disfrutar de una de las maravillas naturales del mundo

La escapada de Brenda Gandini,
ÚLTIMAS NOTICIAS
La pesadilla que vivió una

La pesadilla que vivió una diputada electa de Misiones: denunció a su pareja por agresiones y violencia de género

Crimen de Milagros Quenaipe en Tandil: así fue el brutal ataque de su asesino a la salida del boliche

La historia de Haru Urara, la yegua japonesa que inspiró el personaje del juego de anime Umamusume

¿Cómo eliminar los ácaros de casa fácilmente? Lo que hay que saber

“Populismo berreta de clase alta”: la definición de Melconian sobre la política cambiaria

INFOBAE AMÉRICA
El grupo terrorista Hamas aseguró

El grupo terrorista Hamas aseguró que sus funcionarios sobrevivieron al ataque de Israel en Doha

Quién es Khalil Al-Hayya, la principal figura de Hamas en la mira de Israel

La nueva obra de Banksy será retirada: surge el dilema entre protección patrimonial y libertad de expresión

El video del momento del ataque selectivo de Israel contra la cúpula de Hamas en Doha

Bolivia: Arce admite que emisarios del PCC radican en el país pero niega la presencia de cárteles

TELESHOW
La sorprendente respuesta de L-Gante

La sorprendente respuesta de L-Gante cuando le preguntaron si le pidió casamiento a Wanda Nara

El dramático testimonio de la modelo Jimena Buttigliengo: “Mis hijos están secuestrados en París”

Wanda Nara recordó cómo conquistó al público italiano cuando escribió dos libros: “Me armé una personalidad nueva”

Luisana Lopilato celebró los 50 años de Michael Bublé entre recuerdos familiares y declaraciones de amor

La escapada de Brenda Gandini, Gonzalo Heredia y sus hijos a las Cataratas del Iguazú: “Familia contenta”