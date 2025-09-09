Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron que esperan su primer hijo: “Esto no es IA”

El Chino Darín y Úrsula Corberó esperan su primer hijo (@chinodarin)

Este martes, en una jornada marcada por la sorpresa y la emoción en las redes sociales, Úrsula Corberó anunció que espera su primer hijo junto al actor argentino Chino Darín. Este es el primer hijo de la pareja, que está unida desde hace casi una década.

La protagonista de La Casa de Papel eligió su cuenta de Instagram para compartir una imagen en la que posa con un vestido blanco y acentúa con una mano su incipiente pancita, acompañada por la frase “Esto no es IA”. La reacción del actor no tardó en llegar, publicó la foto en sus historias y le sumó una serie de emojis, con corazones rojos y caritas de felicidad.

El gesto del Chino, sencillo pero elocuente, evidenció la felicidad compartida de la pareja frente al embarazo. Sin palabras ni comunicados formales, ambos optaron por una dinámica íntima y cómplice en redes sociales, que rápidamente fue celebrada por colegas, amigos y seguidores en sus respectivas cuentas. El intercambio digital entre los dos artistas sumó un dato más de cercanía y complicidad, que acompañó la confirmación pública de uno de los momentos más trascendentes en su historia en común.

Úrsula anunció que está esperandos su primer hijo

En cuestión de minutos, la publicación alcanzó cientos de miles de reacciones, entre ellas las de figuras del espectáculo como Emilia Mernes, Flor Torrente, Cale Ruggeri, Leticia Siciliani, Lali Espósito, Dolores Fonzi, Andrea Pietra, Vera Spinetta, Stefi Roitman y Zaira Nara. El que se destacó por sobre el resto fue el de Florencia Bas, la esposa de Ricardo Darín y futura abuela: “¡Me explota el corazón de alegría y amor! ¡Los amo con mi vida a los tres!! Qué locura hermosa, ¡Qué lindos, qué ansiedad! ¡Felicidades para ustedes y para mí jajajaa!! Lo bella que estás Úrsula”.

Durante una entrevista con Susana Giménez en septiembre del año pasado, la actriz de El Jockey repasó el inicio de su historia de amor con el argentino allá lejos y hace tiempo durante las grabaciones de la serie La Embajada. Sin saberlo, el set se convirtió en el sitio en el que nació un amor que logró trascender barreras y la distancia. “De repente, él llega, yo no lo había visto nunca y le dije: ‘Hola, soy tu novia’. Fue una manifestación, ya que actuaba como su pareja ahí”, recordó Úrsula en el programa de la diva de los teléfonos en Telefe. Esta frase se convirtió en una premonición de su futuro juntos.

Tras escuchar cómo se conocieron, Susana no pudo ocultar su sorpresa. “¡Qué increíble y valiente que fuiste! Yo pensé que se te ocurrió en ese momento. Él se lo habrá tomado bien. ¿A él le pasó lo mismo? ¿Hubo un flechazo?”, lanzó la conductora. Ante la consulta de la presentadora, su invitada compartió más detalles de los inicios de su relación. “No sé si le ocurrió. Si así fue, entonces lo disimuló muy bien. Sin embargo, me acuerdo que un día me dijo: ‘A chicas como tú hay que hacer (un gesto como si no importara), porque si tienen toda la atención...’. Algo así”, detalló la actriz.

La reacción del Chino Darín a la feliz noticia

Debido a la carrera de ambos, los viajes se convirtieron en una constante: “Con el Chino, ni hablar, porque estamos siempre subidos en un avión. Cuando no es por él, es por mí. O él viaja a verme o yo vengo acá”. En esa misma entrevista, Giménez habló de la familia que lograron entablar a lo largo de los años: “Formaron una familia, aunque no tengan hijos, porque están mucho con los Darín“.

Durante estos años decidieron mantener un bajo perfil en sus respectivas redes sociales, tan solo abriendo pequeñas ventanas a su intimidad, por lo que este anuncio irrumpió en la privacidad de sus vidas con mucha felicidad.