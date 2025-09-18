Ricardo Darín contó cómo vive la llegada de su primer nieto: “Voy a ser el peor abuelo”

Ricardo Darín contó cómo vive la espera de su primer nieto: “Voy a ser el peor abuelo” (Video: A la tarde/ América)

Ricardo Darín debutará muy pronto en una faceta desconocida gracias a la llegada de su primer nieto, una noticia que no solo lo entusiasma sino que le sirve de inspiración para desplegar su característico humor.

El protagonista de El Eternauta compartió sus sensaciones sobre el nuevo rol que afrontará próximamente y no dudó en reírse de sí mismo al proyectar cómo ejercerá su abuelazgo: “Voy a ser el peor abuelo. Le voy a decir todo lo que no debe hacer”, afirmó entre risas durante una entrevista con A la Tarde (América TV).

Mientras la expectativa por el nacimiento crece en la familia, Darín reconoció el revuelo que generó el embarazo de Úrsula Corberó y su hijo el Chino Darín. “Es una situación tan inédita para nosotros que lo único que podemos hacer es entregarnos con amabilidad, sabiduría, paciencia también, apurarnos y aprender. Hay que aprender en el camino, ¿no?”, reflexionó.

El Chino Darín y Úrsula Corberó, en la dulce espera de su primer hijo (Instagram)

El relato familiar también incluyó una broma dirigida a Florencia Bas, su esposa: “Ella se fue, me abandonó. Se fue a vivir a otro país. Está radicada en Paraguay, siempre quiso conocer a Asunción. Me dejó solo por el tema de los pañales y todo eso. Dice que va a volver cuando el chico esté entrando a la secundaria. Cuando ya haya dejado los pañales”, declaró entre carcajadas, dejando claro el tono desenfadado con el que atraviesan la espera. Asimismo, aclaró que aún no conocen el sexo del bebé en camino.

Sobre el momento en que conoció la noticia, Darín ofreció detalles en una entrevista con Perros de la Calle en Urbana Play, desde Madrid. Explicó que la revelación no fue desbordada de formalidades, sino más bien espontánea: ante la curiosidad del conductor Andy Kusnetzoff sobre cómo se lo comunicó su hijo, el actor respondió simplemente: “Así”.

Luego, agregó: “Hace rato que lo sé. Ahora tomó estado público, pero fue todo normal. Como suele ocurrir en estas cosas, me dijo que estaban en esa situación, que esperaban al tercer mes, que es lo que indica la prudencia. Ahí empezamos a estar expectantes todo el tiempo. Los días corrían, venían los exámenes, las ecografías y estamos muy felices de que todo está muy bien”.

Úrsula Corberó mostró su pancita de embarazada, a pocos días de anunciar la espera de su primer hijo con el Chino Darín (Instagram)

Finalmente, Darín aseguró que si bien siempre se ha percibido con rasgos de abuelo por su forma de ser, este momento resulta “absolutamente inédito” para él y su familia, incluyendo a Flor y Clara, su otra hija. La inminente llegada del nuevo integrante es vivida no solo con entusiasmo familiar.

En su paso por España, el actor recordó cuando conoció a su esposa en calle Corrientes. “La vi pasar, casi como si fuera un tema musical. Yo estaba en una pizzería con un par de amigos y la vi…”, recordó en La Revuelta (RTVE). “En pleno centro, en la calle Corrientes. Corrientes y Talcahuano, para ser más preciso. Me quedé mirándola, mirándola, mirándola y de golpe la perdí”, relató.

“Me causó gracia, porque ella era muy joven, muy joven. Yo también, pero ella mucho más joven que yo. Hicimos contacto visual y ella volvió a pasar por la vidriera para allá y ahí me causa un poco de gracia. Dije: ‘Acá algo hay’”, rememoró en el late show de David Broncano.

“Salí despedido de la silla y fui a la calle y me le paré al lado”, contó el actor de Argentina, 1985. “Tenía toda una porción de mozzarella toda atravesada. Me paré al lado de ella sin saber qué decirle y, por supuesto, no le dije nada”. Cruzaron juntos la avenida Corrientes y él se animó a hablarle: “Haciendo uso de la creatividad que me caracteriza, le dije: ‘¿Bailamos?’. Le causó gracia, nos reímos un poco y chau, se terminó”. relató. “Al otro día nos volvimos a encontrar. Una casualidad un poco causalidad”, pormenorizó, sobre el inicio de su historia de amor.