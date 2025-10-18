El video de Úrsula Corberó en Buenos Aires: charla relajada y look informal para pasear por la ciudad

Ursula Corberó en Buenos Aires (Teleshow)

Mientras espera su primer hijo con el Chino Darín, Úrsula Corberó pasó una tarde de primavera en Buenos Aires. Sin previo aviso, y sin dar pistas sobre sus movimientos, la actriz llegó de sorpresa al país y aprovechó para distenderse junto a sus afectos en un bar de la ciudad.

La protagonista de El Jockey fue captada por las cámaras de Teleshow en una cafetería del barrio de Colegiales, casi en el límite con Palermo. Sin estridencias y cultivando el bajo perfil que la caracteriza, degustó un licuado de frutas, ideal para estas temperaturas primaverales en la ciudad de la furia.

Para esta salida informal, la actriz de La casa de papel optó por un look total black de remera de manga corta, pantalón negro ajustado y zapatillas a tono. Llevó el cabello recogido en un rodete alto y los habituales lentes oscuros, reforzando un estilo cómodo y urbano, ideal para recorrer de manera informal la ciudad. La presencia de la actriz en la tierra de su familia política aumentó las especulaciones sobre el país en el que nacerá el niño, algo que aún no fue confirmado por los padres.

Úrsula anunció que espera su primer hijo con el Chino el pasado 9 de septiembre con una publicación en su cuenta de Instagram. La noticia llegó con una fotografía en la que la actriz española posa con un vestido blanco y su mano sobre el vientre, acompañada por la frase “Esto no es IA”. La pareja, que lleva casi una década de relación, optó por una comunicación directa y espontánea, sin notas oficiales ni declaraciones formales.

El anuncio de Úrsula Corberó del embarazo en sus redes

La reacción en redes sociales fue inmediata. Chino Darín replicó la imagen en sus historias sumando emojis de corazones y signos de felicidad. Diversas figuras del espectáculo como Emilia Mernes, Lali Espósito, Dolores Fonzi y Zaira Nara expresaron mensajes de felicitación. Destacó el saludo de Florencia Bas, la madre del futuro papá: "Me explota el corazón de alegría y amor! Los amo con mi vida a los tres“, escribió la esposa de Ricardo Darín.

El propio Ricardo relató en una entrevista con Andy Kusnetzoff cómo se enteró que va a ser abuelo. “Me lo contó normal, como suelen ocurrir estas cosas, esperamos al tercer mes que implica la prudencia, estamos expectantes y muy felices, con los estudios y ecografías”, relató, mostrando la mezcla de calma y entusiasmo que tuvieron en la primera etapa del embarazo.

Desde el inicio de su relación, Corberó y Darín mantuvieron la privacidad de su vida en común, permitiendo solo pequeñas ventanas a la intimidad en las redes sociales. En entrevistas anteriores, la actriz reveló detalles del primer encuentro con Darín durante el rodaje de La Embajada. “Hola, soy tu novia”, fue la frase con la que se presentaron, recordó Corberó en diálogo con Susana Giménez. Tras ese primer contacto, los viajes constantes por compromisos laborales consolidaron la relación, afianzada en el entorno de la familia Darín.

El Chino Darín y Úrsula Corberó esperan su primer hijo

Pocos días después del anuncio, Úrsula Corberó compartió una selfie frente al espejo mostrando el embarazo y el mensaje “Bye London. La imagen recibió miles de interacciones y sumó mensajes positivos de su entorno y seguidores, reafirmando el impacto del anuncio y sin perder de vista sus ocupaciones laborales.

El 7 de octubre, la actriz participó en el desfile de Chanel durante la Semana de la Moda de París, donde su presencia causó gran repercusión mediática. Corberó eligió para la ocasión un top halter de gasa off white con abertura frontal y pantalón negro de tiro bajo, un estilismo que dejó en primer plano su embarazo. Su look, compuesto por maquillaje natural, labios nude, peinado suelto y la ausencia de accesorios llamativos, fue elogiado por especialistas y asistentes, consolidando su perfil de referente en la industria de la moda.