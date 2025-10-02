Teleshow

El álbum de fotos de Emilia Mernes en la Paris Fashion Week: romance, gastronomía y lujosos paseos

La cantante, que viajo junto a su novio Duki, mostró el detrás de escena de su visita a Francia. Celebridades, postres y glamour

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
El álbum de fotos de
El álbum de fotos de Emilia Mernes en la Paris Fashion Week: romance, gastronomía y lujosos paseos

Entre celebridades, romance y glamour, Emilia Mernes disfrutó de un momento único en la Paris Fashion Week. Acompañada por su novio Duki, la joven de Entre Ríos, se robó todas las miradas en el desfile de Stella McCartney. Así las cosas, este miércoles, la cantante sorprendió a sus seguidores al compartir el detrás de escena de este viaje cargado de fashionismo.

“París, te amo”, escribió la joven en francés, en la descripción de su posteo. En la primera imagen de su carrusel, la intérprete de “La_Original.mp3” posaba junto a su novio en el interior de un vehículo. Allí, la artista lucía un conjunto de dos piezas en color gris claro compuesto por un top de manga larga con cuello blanco y una minifalda con cordón ajustable. Sobre el conjunto, destacaba un abrigo largo gris que caía abierto sobre los hombros. La falda era corta y deportiva, con textura suave y líneas sencillas. Sus piernas estaban descubiertas y tenía medias blancas hasta la pantorrilla junto con sandalias blancas de tacón grueso. En cuanto a su pelo, la figura del pop optó por un look largo y suelto con ondas marcadas y un maquillaje natural.

Durante su paseo por Paris,
Durante su paseo por Paris, Emilia disfrutó de la gastronomía local (Instagram)
Emilia Mernes y Duki deslumbran
Emilia Mernes y Duki deslumbran en la Paris Fashion Week con looks de alto impacto y romance (Instagram)

Por su parte, el rey del trap lucía una chaqueta negra de textura aterciopelada o peluche con acabado brillante, abotonada en la parte superior y abierta en la inferior, revelando una camisa negra debajo. La camisa tenía un diseño visible con caracteres japoneses en color blanco y rojo sobre el lado izquierdo. Llevaba pantalones anchos y negros de corte recto que cubrían parcialmente las zapatillas del mismo color. Sus manos reposaban en los bolsillos del pantalón y portaba varios anillos plateados. En cuanto a su pelo, Duki lucía un peinado corto y prolijo con el cabello oscuro y ligeramente despeinado.

Más allá de su participación
Más allá de su participación en la Paris Fashion Week, Emilia Mernes disfrutó una romántica salida con Duki (Instagram)
La cantante argentina compartió el
La cantante argentina compartió el detrás de escena de su experiencia en el desfile de Stella McCartney (Instagram)

Continuando con el detrás de escena de esa jornada, Emilia mostró que ella y Duki disfrutaron de un almuerzo compuesto por pastas en un ambiente al aire libre. Luego, los enamorados disfrutaron de un paseo por una de las emblemáticas iglesias de la capital francesa. Entusiasmado por la posibilidad de vivir de cerca la semana de la moda, el rapero comentó el posteo de su novia y expresó sus sentimientos por el viaje vivido: “Te amo, gracias por llevarme a la fashion week, te amo”.

En otra de sus postales, Emilia dejó ver el look completo que utilizó el día que asistió al desfile de la diseñadora Stella McCartney. En otra de las imágenes, la entrerriana agregó un video en el que se observaba a las modelos desfilando a lo largo de la pasarela. Además, incluyó una foto con la protagonista del evento luego de la presentación de su colección primavera/ verano 2026 titulada Come together, todo un guiño para los fanáticos de The Beatles.

El desfile contó con figuras internacionales en la primera fila, personalidades de Hollywood y de la industria musical, entre ellas Anitta, Ice Spice y Cara Delevigne, quienes asistieron como amigas de la marca. En uno de los momentos más destacados, Helen Mirren recitó ante todos la letra de la canción “Come Together”, reforzando la conexión con el repertorio de Paul McCartney.

Figuras internacionales y celebridades acompañaron
Figuras internacionales y celebridades acompañaron a Emilia y Duki en una semana de moda llena de glamour (Instagram)
El look de Emilia Mernes
El look de Emilia Mernes para el desfile de Stella McCartney (Instagram)

En la imagen que compartió Mernes, la artista destacaba con un conjunto negro de estilo sofisticado y contemporáneo. Su elección incluía un top tipo off-shoulder que dejaba los hombros al descubierto, aportando un matiz elegante al resaltar la figura. El maquillaje de la artista mostraba un acabado natural y luminoso, mientras su pelo estaba recogido en una coleta tirante que reforzaba el efecto pulido y refinado de su estilo. En cuanto a accesorios, sobresalía el uso de aros circulares plateados o de acabado brillante, elegidos para complementar el conjunto sin restarle protagonismo.

En esa sintonía, quien ese día no dejó pasar las imágenes que subió la ídola pop en otro posteo, invitada de la marca Vaquera, fue Duki. “Lo que más me gusta de París”, le escribió el artista urbano, enamoradísimo mientras aparecían fotos de Emilia llevando un outfit caracterizado por el alto impacto visual, la vanguardia y claras referencias al estilo parisino junto a elementos del lujo urbano.

Emilia Mernes posó junto a
Emilia Mernes posó junto a la influencer Mia Khalifa (Instagram)
El look casual de Duki
El look casual de Duki para pasear por Paris (Instagram)

En su posteo, Emilia también se mostró con diferentes celebridades como Becky G, la rapera española BB Trickz y hasta la creadora de contenido para adultos, Mia Khalifa. Ya lejos del glamour de la fashion week, Mernes también compartió imágenes del detrás de escena de su paseo junto a Duki por la ciudad. Para esta ocasión, el joven se vistió con tapado marrón, pantalón y zapatillas deportivas y un gorro peludo. Mientras, su novia se mostró con un estilo informal compuesto por un tapado negro, un buzo estampado, anteojos y un gorro negro. Para cerrar, la cantante mostró el postre que compró: una galletita bañada en chocolate con la forma de la torre Eiffel.

Temas Relacionados

Emilia MernesDukiParis Fashion WeekSemana De La Moda De Paris

Últimas Noticias

Sonia Zavaleta, hija de la trilliza María Emilia y embarazada de cuatro meses, reveló si espera una nena o un varón

El familión de las Trillizas de Oro se agranda. En enero, la cantante dará a luz. Fue abrir la cajita de preguntas de su Instagram y le llegó una catarata de consultas. Y en una respuesta, respondió sobre el sexo de la criatura que aguarda

Sonia Zavaleta, hija de la

La confesión de Ángela Torres ¿sobre Rusherking?: “El mismo día que me separé de mi ex estuve con el que a él le molestaba”

La cantante contó en Nadie dice nada la “venganza” que planeó para una expareja. El video

La confesión de Ángela Torres

Juan Otero celebró su cumpleaños con un festejo íntimo: amigos, familia y mucho animal print

En su día especial, el hijo de Flor Peña y Mariano Otero disfrutó de una velada de música y baile rodeado de sus afectos más cercanos

Juan Otero celebró su cumpleaños

La China Ansa celebró el cumpleaños de su marido Diego Mendoza con una lluvia de amor y fotos familiares

En pleno embarazo, la conductora homenajeó al exfutbolista por sus 33 años con una dedicatoria pública en las redes

La China Ansa celebró el

Milo J contó cómo fue el primer show de su vida en la vía pública: “Por una hamburguesa”

Tras el éxito de su nuevo álbum, “La vida era más corta”, la joven figura de la música urbana abrió la puerta de su intimidad y contó los detalles de aquel recital

Milo J contó cómo fue
ÚLTIMAS NOTICIAS
Espert habló sobre sus vínculos

Espert habló sobre sus vínculos con Fred Machado: “¿Puedo saber yo en 2019 lo que hace una persona años después?”

La Feria Internacional de Turismo cerró su edición en Buenos Aires: más de 140 mil visitantes

Se prendió fuego una casa en Río Negro y una mujer murió atrapada en las llamas: aún no lograron identificarla

Calor y lluvias: cómo estará el tiempo durante el primer fin de semana de octubre

Vientos de 120 km/h, destrozos y sin clases: cómo se vivió al fuerte temporal de viento en Comodoro Rivadavia

INFOBAE AMÉRICA
Rusia y Corea del Norte

Rusia y Corea del Norte ratifican su alianza: los ministros de Defensa inauguraron en Moscú un monumento a la “hermandad militar”

El movimiento indígena ecuatoriano rechazó el diálogo con Noboa y ratificó las protestas

Correos filtrados revelaron un “puente aéreo” entre Venezuela y Belice con drogas rumbo a Estados Unidos

Un ataque ruso dejó sin electricidad al “sarcófago” de Chernóbil y reavivó temores por la seguridad nuclear

Marco Rubio pidió el “rápido despliegue” de la nueva misión internacional contra las pandillas en Haití

TELESHOW
Oriana Sabatini anunció el sexo

Oriana Sabatini anunció el sexo de su bebé, cómo se enteraron con Paulo Dybala de su embarazo, sus miedos y malestares

Sonia Zavaleta, hija de la trilliza María Emilia y embarazada de cuatro meses, reveló si espera una nena o un varón

La confesión de Ángela Torres ¿sobre Rusherking?: “El mismo día que me separé de mi ex estuve con el que a él le molestaba”

Juan Otero celebró su cumpleaños con un festejo íntimo: amigos, familia y mucho animal print

La China Ansa celebró el cumpleaños de su marido Diego Mendoza con una lluvia de amor y fotos familiares