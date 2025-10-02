El álbum de fotos de Emilia Mernes en la Paris Fashion Week: romance, gastronomía y lujosos paseos

Entre celebridades, romance y glamour, Emilia Mernes disfrutó de un momento único en la Paris Fashion Week. Acompañada por su novio Duki, la joven de Entre Ríos, se robó todas las miradas en el desfile de Stella McCartney. Así las cosas, este miércoles, la cantante sorprendió a sus seguidores al compartir el detrás de escena de este viaje cargado de fashionismo.

“París, te amo”, escribió la joven en francés, en la descripción de su posteo. En la primera imagen de su carrusel, la intérprete de “La_Original.mp3” posaba junto a su novio en el interior de un vehículo. Allí, la artista lucía un conjunto de dos piezas en color gris claro compuesto por un top de manga larga con cuello blanco y una minifalda con cordón ajustable. Sobre el conjunto, destacaba un abrigo largo gris que caía abierto sobre los hombros. La falda era corta y deportiva, con textura suave y líneas sencillas. Sus piernas estaban descubiertas y tenía medias blancas hasta la pantorrilla junto con sandalias blancas de tacón grueso. En cuanto a su pelo, la figura del pop optó por un look largo y suelto con ondas marcadas y un maquillaje natural.

Por su parte, el rey del trap lucía una chaqueta negra de textura aterciopelada o peluche con acabado brillante, abotonada en la parte superior y abierta en la inferior, revelando una camisa negra debajo. La camisa tenía un diseño visible con caracteres japoneses en color blanco y rojo sobre el lado izquierdo. Llevaba pantalones anchos y negros de corte recto que cubrían parcialmente las zapatillas del mismo color. Sus manos reposaban en los bolsillos del pantalón y portaba varios anillos plateados. En cuanto a su pelo, Duki lucía un peinado corto y prolijo con el cabello oscuro y ligeramente despeinado.

Continuando con el detrás de escena de esa jornada, Emilia mostró que ella y Duki disfrutaron de un almuerzo compuesto por pastas en un ambiente al aire libre. Luego, los enamorados disfrutaron de un paseo por una de las emblemáticas iglesias de la capital francesa. Entusiasmado por la posibilidad de vivir de cerca la semana de la moda, el rapero comentó el posteo de su novia y expresó sus sentimientos por el viaje vivido: “Te amo, gracias por llevarme a la fashion week, te amo”.

En otra de sus postales, Emilia dejó ver el look completo que utilizó el día que asistió al desfile de la diseñadora Stella McCartney. En otra de las imágenes, la entrerriana agregó un video en el que se observaba a las modelos desfilando a lo largo de la pasarela. Además, incluyó una foto con la protagonista del evento luego de la presentación de su colección primavera/ verano 2026 titulada Come together, todo un guiño para los fanáticos de The Beatles.

El desfile contó con figuras internacionales en la primera fila, personalidades de Hollywood y de la industria musical, entre ellas Anitta, Ice Spice y Cara Delevigne, quienes asistieron como amigas de la marca. En uno de los momentos más destacados, Helen Mirren recitó ante todos la letra de la canción “Come Together”, reforzando la conexión con el repertorio de Paul McCartney.

En la imagen que compartió Mernes, la artista destacaba con un conjunto negro de estilo sofisticado y contemporáneo. Su elección incluía un top tipo off-shoulder que dejaba los hombros al descubierto, aportando un matiz elegante al resaltar la figura. El maquillaje de la artista mostraba un acabado natural y luminoso, mientras su pelo estaba recogido en una coleta tirante que reforzaba el efecto pulido y refinado de su estilo. En cuanto a accesorios, sobresalía el uso de aros circulares plateados o de acabado brillante, elegidos para complementar el conjunto sin restarle protagonismo.

En esa sintonía, quien ese día no dejó pasar las imágenes que subió la ídola pop en otro posteo, invitada de la marca Vaquera, fue Duki. “Lo que más me gusta de París”, le escribió el artista urbano, enamoradísimo mientras aparecían fotos de Emilia llevando un outfit caracterizado por el alto impacto visual, la vanguardia y claras referencias al estilo parisino junto a elementos del lujo urbano.

En su posteo, Emilia también se mostró con diferentes celebridades como Becky G, la rapera española BB Trickz y hasta la creadora de contenido para adultos, Mia Khalifa. Ya lejos del glamour de la fashion week, Mernes también compartió imágenes del detrás de escena de su paseo junto a Duki por la ciudad. Para esta ocasión, el joven se vistió con tapado marrón, pantalón y zapatillas deportivas y un gorro peludo. Mientras, su novia se mostró con un estilo informal compuesto por un tapado negro, un buzo estampado, anteojos y un gorro negro. Para cerrar, la cantante mostró el postre que compró: una galletita bañada en chocolate con la forma de la torre Eiffel.