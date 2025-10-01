La foto de Emilia Mernes con Stella McCartney en el desfile de la diseñadora en París: “Primer fashion week”

Stella McCartney presentó Come together, su colección verano 2026 (Video: Instagram)

“Primer fashion week in Paris”, escribió Emilia Mernes desde la capital francesa sobre su paso como invitada a la Semana de la Moda. La cantante no se perdió algunos de los desfiles más importantes que se desarrollaron y hasta compartió una foto del encuentro que tuvo con la diseñadora Stella McCartney.

“Felicitaciones. Qué hermosa colección”, le dedicó una story la intérprete de Perdonarte ¿para qué?, La_Original.mp3 y Como si no importara a la diseñadora. El mensaje llegó junto a una selfie, abrazada a Stella, luego de la presentación que tuvo la diseñadora de su colección primavera/ verano 2026 titulada Come together, todo un guiño para los fanáticos de The Beatles.

El desfile contó con figuras internacionales en la primera fila, personalidades de Hollywood y de la industria musical, entre ellas Anitta, Ice Spice y Cara Delevigne, quienes asistieron como amigas de la marca. En uno de los momentos más destacados, Helen Mirren recitó ante todos la letra de la canción Come Together, reforzando la conexión con el repertorio de Paul McCartney.

“Felicitaciones. Qué hermosa colección”, le dedicó una story Emilia Mernes a la diseñadora británica Stella McCartney (Instagram)

En la imagen que Emilia compartió, la artista se destaca con un conjunto negro de estilo sofisticado y contemporáneo. Su elección incluye un top tipo off-shoulder que deja los hombros al descubierto, aportando un matiz elegante al resaltar la figura. El maquillaje de la artista muestra un acabado natural y luminoso, mientras su cabello está recogido en una coleta tirante que refuerza el efecto pulido y refinado de su estilo. En cuanto a accesorios, sobresale el uso de aros circulares plateados o de acabado brillante, elegidos para complementar el conjunto sin restarle protagonismo.

Quien no dejar pasar las imágenes que subió la ídola pop en otro posteo, invitada de la marca Vaquera, fue Duki. “Lo que más me gusta de París”, le escribió el artista urbano, enamoradísimo mientras aparecían fotos de Emilia llevando un outfit caracterizado por el alto impacto visual, la vanguardia y claras referencias al estilo parisino junto a elementos del lujo urbano.

Las creaciones de la diseñadora Stella McCartney como parte del desfile de su colección prêt-à-porter femenina Primavera/Verano 2026 durante la Semana de la Moda de París en París (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En la parte superior, la protagonista utilizó una chaqueta bomber oversize en tono plateado metálico. La prenda tenía un diseño acolchado y estructurado, cuyos cortes amplios generan un contraste marcado con el resto del conjunto, que mantiene líneas más ajustadas. Los bolsillos utilitarios y los botones a presión presentes refuerzan una estética asociada al techwear y la modernidad, aportando un carácter contemporáneo al look.

La parte inferior incluyó una mini falda negra, de estilo globo o adornada con volantes, realizada en una tela satinada o brillante. Este componente introduce textura y dinamismo al conjunto, otorgando un efecto dramático y teatral, el cual contrasta con el aspecto deportivo de la chaqueta. La propuesta estilística fusionó el street couture, entendido como lujo urbano, con señas de identidad clásicas propias de la moda francesa.

Hellen Mirren, Anitta, Ice Spice y Cara Delevign fueron algunas de las celebridades que asistieron al desfile de la diseñadora británica (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Por su parte, Stella McCartney vistió un blazer oversize negro de su colección, caracterizado por un corte estructurado que remite a su habitual propuesta de elegancia relajada. La diseñadora mantuvo el cabello suelto, con ondas suaves y raya al medio, contribuyendo a una imagen de sofisticación discreta y minimalista. El conjunto correspondió a una estética coherente con los principios de sostenibilidad y estilo chic que definen la marca de McCartney.

Mientras que Helen Mirren optó por un traje gris platinado, camisa blanca y lentes oscuros, conjugando un aire misterioso y distendido asociado al look de negocios apropiado para un desfile. Anitta, por su parte, fue de las primeras en llegar e impactó con un vestido corto de escote separado del cuerpo y botas altas.

La diseñadora Stella McCartney saludando al final del desfile de su colección del desfile de su colección Come together (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Cara Delevigne eligió la comodidad: top negro con la inscripción ‘Come Together’ en blanco y pantalones vaqueros decorados con detalles Western en cuero negro y cordones. Junto a ella, Paris Jackson lució un vestido largo ajustado, color rojo carmín, con mangas largas y una espalda con profundo cut-out.

Entre otros estilos de la noche, la modelo y ángel de Victoria’s Secret apostó por el outfit ejecutivo, compuesto por falda lápiz, chaqueta a juego y camisa celeste, llevando el cabello suelto. Jenna Coleman acudió en abrigo marrón largo y botines en rojo oscuro, mientras que Chiara Ferragni llevó un vestido azul marino con un nudo destacado en la zona del torso.