Los divertidos días de Nico Vázquez con sus compañeros de Rocky en Mar del Plata: “Un regalo estar todos juntos”

Los divertidos días de Nico Vázquez con el equipo de Rocky en Mar del Plata: "Un regalo estar todos juntos"

El pulso de la calle Corrientes late más fuerte que nunca y mucho tiene que ver el furor que provocó Rocky, la obra teatral encabezada por Nico Vázquez. Hace meses, el actor disfruta del éxito arrollador de un espectáculo que agota entradas noche tras noche, y que se mantiene entre las producciones más vistas del país. Pero, aunque el vértigo de las funciones y los ensayos parecen no dar tregua, Vázquez encontró el momento para frenar, agradecer y celebrar el viaje colectivo que construyó con su equipo. La ciudad de Mar del Plata fue el escenario elegido para este reencuentro: una pausa, varios abrazos y un homenaje a la unión detrás del telón. En pleno duelo por su divorcio de Gimena Accardi, el actor se dio espacio para disfrutar.

Como suele hacer, Nico compartió la intimidad de este viaje especial a través de sus redes sociales. Un clip condensó los mejores momentos: miradas cómplices entre colegas, charlas en la playa, abrazos, bailes bajo el sol, juegos en la arena, salidas a comer y hasta una visita efímera a un establo.

“Un regalo estar todos juntos en este paraíso en Mardel. Pasamos unos días espectaculares de unión. Seguimos festejando el éxito que estamos viviendo, y no hablo sólo del éxito de trabajar a sala llena con un espectáculo increíble, sino del éxito más profundo: el de habernos encontrado como equipo”, escribió el actor acompañando las imágenes, donde se lo ve rodeado de figuras como Mercedes Oviedo, Dai Fernández y otros miembros fundamentales de la producción.

Nico con sus compañeros de elenco en Mar del Plata

Nico reflejó el sentir colectivo con palabras que atraviesan y se adhieren a la piel de quienes lo siguen, arriba y abajo del escenario. “El de querernos, mirarnos, acompañarnos y disfrutar este viaje juntos. Agradezco a cada uno de ustedes y a todo lo que nos va sucediendo. Vamos por más, siempre con el corazón”, escribió, dejando en claro que, para él, el éxito trasciende lo laboral y se vuelve una construcción personal y emocional.

El festejo, en clave de equipo, tuvo además un reconocimiento especial: “Gracias a ustedes, Rocky es la obra más vista del país. Así que nos regalamos esto”, se lo escucha decir frente a cámara, con la playa de Mar del Plata como telón de fondo y la complicidad de un grupo consolidado que desborda autenticidad. Entre las imágenes, repletas de risas y gestos de ternura, se pudo apreciar cómo la alegría y la entrega rebasan el límite del escenario y contagian fuera de la sala, en la vida cotidiana.

Nico y sus compañeros brindaron por el éxito de Rocky

El gesto de Vázquez con sus compañeros no pasó inadvertido. Los seguidores inundaron el posteo con mensajes de admiración y cariño. “Qué hermosa energía tenés, Nico”, “Qué gran elenco, sin duda toda esa buena onda se siente arriba del escenario”, “Qué lindo verte rodeado de tanto cariño”, “Buen descanso y a volver con el exitazo”, fueron algunos de los comentarios destacados, una muestra de que el lazo que los une trasciende el trabajo y se convierte en una comunidad de afecto.

A pesar del retiro momentáneo en la costa, el compromiso de Nico con Rocky no menguó. Previo a la pausa, el actor mantuvo el foco y no dejó de entrenar. A comienzos de septiembre sorprendió a sus seguidores con la publicación de una serie de fotos que ilustran parte de su exigente rutina de boxeo, una preparación indispensable para encarnar el papel del mítico Rocky Balboa. En las imágenes, se destaca el look elegido por el actor: un pantalón deportivo negro con el escudo del Inter Miami, equipo donde milita su amigo Lionel Messi, quien días atrás lo visitó en el teatro, calzado deportivo y el torso desnudo, dejando ver un físico trabajado y listo para cada round sobre el escenario.

A las postales sumó una descripción reveladora. “Un poquito de sombra sueltita y con velocidad”, dijo en referencia a uno de los métodos más reconocidos entre los entrenadores de boxeo. La práctica de la “sombra” se trata del ejercicio de golpear al aire simulando la dinámica de un combate que no solo exige velocidad y coordinación, sino también control corporal y disciplina.

El abrazo grupal del equipo de la obra en medio de su descanso (Instagram)

Así, entre el rigor del entrenamiento y la calidez de una escapada junto a su equipo, Vázquez deja claro que el verdadero triunfo de Rocky no se mide solo en ovaciones o en taquillas llenas, sino en la alegría y el afecto genuino que se respira a cada paso, tanto sobre las tablas como en la vida.