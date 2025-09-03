Teleshow

Lionel Messi enloqueció la calle Corrientes en su visita a Rocky, la obra de Nicolás Vázquez: las imágenes

El campeón del mundo asistió a la obra del actor, generando revuelo entre los espectadores y los curiosos que se acercaron a las puertas del teatro. El momento de su salida

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Lionel Messi revolucionó la calle Corrientes al asistir a la obra Rocky de Nicolás Vázquez (Video: X/@miltonreOK)

Después de unas semanas complicadas para Nicolás Vázquez tras su divorcio de Gimena Accardi y después de conocerse una infidelidad por parte de la actriz, el sol parece comenzar a salir para él. Y es que por más de que sean amigos íntimos, la presencia de Lionel Messi en la obra de teatro Rocky, dirigida y protagonizada por el propio actor, hizo que todos los flashes se centraran en su visita.

El público no podía creerlo. El futbolista fue ovacionado a la salida del teatro Lola Membrives junto al protagonista de la obra, mientras la gente lo alentaba al grito de: “Dale, campeón”. Además, usuarios en las redes sociales agregaron algunas escenas acompañadas de fotos y videos con textos como: “Momento más random: cruzarse a Messi yendo a ver Rocky de Nico Vázquez” y “De la nada, venís a ver Rocky al teatro y sale un tal Leo Messi. Te amo, campeón, gracias por todo”.

Lionel Messi asistió a la obra Rocky y revolucionó la calle Corrientes con su presencia (Video: TN)

A horas del duelo del jueves 4 de septiembre frente a Venezuela en el estadio Monumental por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, el deportista se hizo un lugar en su agenda para poder asistir a la obra de su amigo. Cabe recordar que más temprano, este mismo martes, bajo un clima inestable, fresco y con algunas lluvias intermitentes, el equipo practicó bajo las órdenes de Lionel Scaloni.

Al concluir la función, Nico invitó a Messi a subir al escenario. El intercambio resultó en uno de los momentos más virales de la noche. En un video publicado por el humorista Milton Ré, el actor, conmovido, expresó. “Gracias por estar acá. Decime qué te pareció que es importante. Y yo me muero. Que me hables vos, que me des una devolución vos... Siempre yo te doy una devolución de los partidos, ‘cómo viste el mediocampo’”, señaló, entre risas.

El abrazo de Nicolás Vazquez
El abrazo de Nicolás Vazquez a Lionel Messi en el final de Rocky (RS Fotos)

Lionel Messi, entre aplausos y gritos, respondió: “La verdad que fue espectacular. Son unos fenómenos todos. Para mí, como vos dijiste, esta es una noche muy, muy especial. No se da siempre que toda mi familia esté en Buenos Aires, porque siempre están en Rosario".

Luego, continuó remitiendo a una promesa del pasado: “Te lo había prometido que iba a venir, tenía que venir. Por suerte pude venir, pude disfrutarlo, pude estar acompañado de mi familia. Es una gran noche y, bueno, estar al lado tuyo, al lado de todos, para mí es lo más importante".

Finalmente, a modo de cierre y tras el pedido de silencio de quienes se encontraban arriba del escenario para poder oír adecuadamente al 10, la Pulga declaró agradecido: “Me hiciste disfrutar, la pasamos muy, muy bien y fue un placer haber podido estar presente, haber compartido esta noche con todos ustedes. Muchas gracias”.

La presencia de Messi generó
La presencia de Messi generó furor entre espectadores y fanáticos en redes sociales
Messi asistió a la función
Messi asistió a la función en la previa del partido de Eliminatorias ante Venezuela

Las palabras del astro fueron recibidas con una ovación contundente. El público no dejó de aplaudir y coreó el famoso “Dale campeón, dale campeón”, en una escena que desbordó lo estrictamente deportivo para convertirse en un acto de admiración.

La salida del teatro mostró otra vez la magnitud del fenómeno: Messi fue escoltado por el protagonista de la obra y su equipo de seguridad mientras el público aguardaba en la vereda. Hubo cánticos, aplausos y cientos de celulares levantados para inmortalizar la escena. A pocos metros de la puerta, el auto que lo trasladó de regreso a su concentración esperaba, resguardado por custodios y policías.

Lionel Messi junto a todo
Lionel Messi junto a todo el elenco de Rocky al final de una función muy especial

Esta no es la primera visita del astro rosarino a un show de Nico. En marzo de 2023, apenas unos meses después de que Argentina se consagrara campeón del mundo en el torneo disputado en Qatar, Leo asistió a una función de Tootsie, la obra que el actor protagonizaba junto a Julieta Nair Calvo. Allí, el 10 también había recibido el amor y los aplausos del público, que le agradeció su presencia.

Crédito: RS Fotos

Temas Relacionados

Lionel MessiRockyNicolás VázquezNico VázquezGimena Accardi

Últimas Noticias

A pura cumbia y con guiños a la Selección Argentina, Dante Ortega, el nieto de Palito, lanzó un nuevo tema

El músico se sumó a una nueva session desde un balcón en colaboración con Luke Sky. La reacción de Guillermina Valdés

A pura cumbia y con

La guerra fría que mantendría Wanda Nara con Pampita: “Piensa que ella quiere su puesto de trabajo”

Angie Balbiani en Puro Show contó por qué quedó en el medio de una versión sobre un malestar entre la conductora de MasterChef y la animadora de Los 8 escalones

La guerra fría que mantendría

El enojo de Thiago Medina de GH por la producción subida de tono de Daniela Celis: “De mí no te olvidás nunca”

El ex Gran Hermano sorprendió en redes sociales con un video dirigido a su expareja, luego de que la influencer publicara imágenes que generaron revuelo entre sus seguidores

El enojo de Thiago Medina

La pregunta de Susana Roccasalvo que descolocó a Sofía “Jujuy” Jiménez: “No sé cuál es tu intención”

La modelo y comunicadora expresó su incomodidad tras una consulta de la conductora en Implacables. El video

La pregunta de Susana Roccasalvo

Evelyn Botto le respondió a Sofía Aldrey, la exnovia de Fede Bal, tras acusarla de que “siempre lo persiguió”

La actriz habló en SQP de las versiones que la vinculaban sentimentalmente con el conductor y salió al cruce de la expareja de él. Su palabra

Evelyn Botto le respondió a
ÚLTIMAS NOTICIAS
El gastroenterólogo Luis Caro fue

El gastroenterólogo Luis Caro fue nombrado Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires

Uno de los icebergs más grandes del mundo se desintegra tras décadas a la deriva desde la Antártida

Rosario: hallaron un cuerpo flotando en el río Paraná y se determinó que tenía un fuerte golpe en la cabeza

Un nutriente de origen vegetal podría ser un aliado clave en la prevención del cáncer, según científicos

La autopsia al adolescente de 15 años que murió en un boliche de Quilmes determinó la causa del fallecimiento

INFOBAE AMÉRICA
China, Rusia y Corea del

China, Rusia y Corea del Norte sellaron su alianza autoritaria con un desfile militar en Beijing para desafiar a Occidente

Trump acusó a Xi Jinping, Putin y Kim Jong-un de conspirar contra Estados Unidos durante el desfile militar en Beijing

¿Un policía holográfico reduce la delincuencia nocturna en Seúl? Así es la patrulla virtual que revoluciona la seguridad en Corea

Zelensky denunció un nuevo despliegue de tropas rusas en Ucrania: “Rusia continúa lanzando ataques”

Una ONG denunció que el Ejército de Nicaragua es un “brazo represor” de la dictadura de Daniel Ortega

TELESHOW
La respuesta de Carmen Barbieri

La respuesta de Carmen Barbieri ante los rumores de romance entre Fede Bal y Evelyn Botto

A pura cumbia y con guiños a la Selección Argentina, Dante Ortega, el nieto de Palito, lanzó un nuevo tema

La guerra fría que mantendría Wanda Nara con Pampita: “Piensa que ella quiere su puesto de trabajo”

El enojo de Thiago Medina de GH por la producción subida de tono de Daniela Celis: “De mí no te olvidás nunca”

La pregunta de Susana Roccasalvo que descolocó a Sofía “Jujuy” Jiménez: “No sé cuál es tu intención”