Nico Vázquez mostró su entrenamiento de boxeo para Rocky: “Sombra sueltita y con velocidad”

Nico Vázquez intensifica su entrenamiento de boxeo para interpretar a Rocky Balboa en el teatro (Video: Instagram)

En la medio de una de las producciones teatrales más esperadas de Calle Corrientes, Nico Vázquez sorprendió al compartir una serie de imágenes que muestran parte de su exigente entrenamiento de boxeo. El video, publicado en sus historias de Instagram, revelan el compromiso del actor para encarnar al emblemático Rocky Balboa en el escenario porteño. En el mismo, se lo ve ejecutando una serie de movimientos propios de la “sombra”, ejercicio clave en la preparación de cualquier boxeador profesional.

El entrenamiento se desarrolla en un espacio amplio, iluminado y de estilo moderno, con piso de madera y paredes oscuras, que otorgan un aire minimalista y funcional. Al fondo, la presencia de un sector colorido aporta un contraste visual, sugiriendo que se trata de un gimnasio especializado, adaptado para rutinas deportivas de alto rendimiento. El ambiente despejado permite realizar desplazamientos amplios, fundamentales en las sesiones de boxeo.

Respecto al outfit elegido por el actor, sobresale la comodidad: un pantalón deportivo negro con el escudo del Inter Miami (equipo donde milita su amigo Lionel Messi, que lo visitó recientemente en el teatro) y calzado deportivo, mientras mantiene el torso desnudo, mostrando un físico atlético y trabajado.

Lionel Messi fue uno de los espectadores del éxito teatral de Nico Vázquez

Nico acompañó la secuencia con el texto “Un poquito de sombra sueltita y con velocidad”, resumen de un método reconocido por expertos en boxeo. La práctica de la sombra (golpear al aire simulando un combate) es fundamental para mejorar la velocidad, la coordinación y el control corporal.

Esta no es la primera vez que el protagonista decide mostrar su rutina. Hace algunas semanas, compartió a través de sus historias de Instagram un fragmento de su rutina física. En el video, se lo ve completamente entregado al entrenamiento: levantamiento de pesas, trabajo continuo de soga, flexiones con mancuernas y hasta sombras de golpes en el aire, todo en un look deportivo, con pantalón negro, zapatillas y gorra a juego. Cada movimiento deja ver no solo el esfuerzo físico, sino también la voluntad de no dejarse vencer por el dolor tras el divorcio de Gimena Accardi, tras 18 años de amor.

Su presencia sobre el escenario no se resiente. Rocky, la obra que protagoniza y produce, continúa llenando funciones y recibiendo ovaciones. Vázquez ratifica su compromiso: a pesar de convivir con heridas emocionales, el proyecto se mantiene firme, y su entrega sigue intacta ante el público y sus compañeros.

La obra 'Rocky', protagonizada por Nico Vázquez, continúa con éxito en Calle Corrientes pese a los desafíos personales del actor

Hace casi un mes atrás, Nico había tenido que suspender algunas funciones tras haber sufrido una lesión. Cuando regresó, lo anunció en sus redes sociales: “Rocky siempre se levanta y yo también”, comenzó su mensaje. A través de una publicación en Instagram Stories, expresó: “Este jueves vuelvo, más fuerte que nunca”.

La noticia fue celebrada por sus seguidores, que aguardaban su retorno tras la suspensión de varias funciones. La lesión que lo obligó a pausar su actividad fue un desgarro en el músculo piramidal, una dolencia que, según el propio actor, lo llevó a trabajar durante más de veinte días con dolor hasta que la situación se volvió insostenible.

Durante el proceso de recuperación, el actor siguió una exigente rutina de fisioterapia y rehabilitación. En su mensaje, agradeció especialmente a su equipo de profesionales, mencionando a los profesionales Ezequiel Castro Torres y Daniel Cajarabilla, quienes se dedicaron a acompañarlo y ayudarlo en la etapa de reparación y activación física de su lesión. “Son días de trabajo doble turno, con reparación, activación y fisioterapia. Gracias a todos por entender mi ausencia”, escribió en las redes.

El actor también agradeció el apoyo y la comprensión del público y de su entorno durante su ausencia de los escenarios. “En este momento de mi vida, necesito más que nunca ir al escenario y al ring. Todo lo que me desean a mí, el doble para ustedes”, finalizó aquel comunicado.