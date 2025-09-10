El romance del Chino Darín y Úrsula Corberó: el flechazo en un set, el amor entre dos tierras y la noticia más esperada

Lo que comenzó como un flechazo en un set de televisión se transformó en un vínculo inseparable que sorteó distancias y desafíos (Instagram)

El mundo del espectáculo se revolucionó con el anuncio de embarazo de Úrsula Corberó y el Chino Darín, quienes confirmaron que serán padres por primera vez. La noticia trascendió las fronteras y se convirtió en uno de los temas más comentados tanto en España como en Argentina. Pero además de la emoción entre colegas y fanáticos, también puso en primer plano la historia de amor de la pareja y las reacciones de la familia Darín, que vivió cada paso de este gran momento acompañando y celebrando desde el primer minuto.

Si bien Úrsula creció en una familia alejada del ambiente artístico, mientras que el Chino pertenece a uno de los clanes más reconocidos de la actuación en Argentina, el destino los cruzó. Con sus carreras consolidadas, en 2016 durante las grabaciones de La Embajada, la serie de Antena 3, se produjo el primer encuentro. El flechazo fue inmediato y desde entonces no se separaron más, construyendo una relación sólida basada en la complicidad y el bajo perfil, a pesar de la distancia y las agendas ocupadas.

Aquel primer encuentro fue recordado por la actriz al visitar el estudio de Susana Giménez a fines de 2024. “De repente, él llega, yo no lo había visto nunca y le dije: ‘Hola, soy tu novia’. Fue una manifestación, ya que actuaba como su pareja ahí”, contó, entre risas. La conexión fue tan fuerte que el actor terminó haciendo de Madrid su residencia temporaria. “Voy y vengo. Soy free lance. Siempre me sentí capaz de vivir en otros lugares del mundo a pesar de que adoro Buenos Aires”, había declarado él a finales de 2017.

Chino Darín y Úrsula Corberó en una escena de La Embajada, la serie en la que se conocieron y se enamoraron

Desde que comenzó su noviazgo, el Chino y Úrsula se posicionaron como una de las parejas más queridas del espectáculo

Darín y Corberó en una de sus tantas vacaciones juntos

Entre idas y vueltas, la pareja afianzó su vínculo y, en 2018, trascendió que ambos se estaban mudando a un piso de €400.000 en el barrio Conde Duque, en Madrid. Ese nuevo hogar fue terreno neutral: Darín encontró en la capital un espacio lejos de los flashes argentinos, pero siempre con la bendición de su familia. Prueba de ello fue la primera vez que él presentó a su novia en suelo argentino. Junto a Florencia Bas, Ricardo y Clara Darín, viajaron a San Carlos de Bariloche y disfrutaron todos juntos de esquí en el cerro Catedral. Desde entonces, la actriz catalana se ganó la aprobación y el cariño del clan familiar, participando de los almuerzos, viajes y escapadas a Argentina o cualquier otro punto del mapa.

La complicidad entre Úrsula y el Chino se reforzó durante la pandemia de Coronavirus, donde debieron pasar una larga temporada en Argentina. Aquellos meses resultaron un desafío para la española, lejos de su familia y sus rutinas. En una entrevista para Vogue España en 2023, lo describió sin vueltas: “Estaba como la mier... Después me di cuenta de que no tendría que haber sido tan dura conmigo misma... Me encontraba a 13.000 kilómetros de distancia de mi familia”. Eran días de incertidumbre en los que convivieron con Ricardo y Florencia y todo era nuevo. “Todo ello sumado a que estás en casa de tus suegros y no quieres que te vean en determinadas situaciones. Estaba completamente desequilibrada. Me despertaba un día feliz, a los cinco minutos lloraba”, detalló, haciendo referencia a la inestabilidad emocional y la fragilidad de ese contexto global.

Superado el reto, la pareja siguió firme. Con perfil bajo, pero mostrándose cada tanto cómplices y enamorados en redes, siempre dejaron en claro que la familia era el eje. Así lo reconoció Corberó en su visita a Giménez el año pasado. “Formaron una familia, aunque no tengan hijos, porque están mucho con los Darín. Viajan como un grupo”, dijo la conductora, exnovia e íntima amiga del actor de El Eternauta. “Sí, lo hacemos bastante. Cuando no es por él, es por mí. O él viaja a verme o yo vengo acá”, remató Úrsula, dando cuenta de la dinámica de un amor a prueba de aviones y distancias.

Y cultivando a rajatabla un bajo perfil a salvo de alfombras rojas, titulares de los medios y paparazzi inquietos. Y como excepción que confirma la regla, una declaración del actor pareció salirse de protocolo y quedó en el cuaderno de las frases virales propias de estos tiempos. Fue durante la entrega de los Premios Platino en 2022, cuando lo consultaron sobre qué era lo que más le gustaba de ese país. “¿De España? Mi mujer. Sin dudas es la mejor de todas. Pero no la definiría, me parece que si la defino, la limito".

Con un bajo perfil, la pareja de actores vivió su historia de amor pese a los límites geográficos y diferentes proyectos

Ricardo Darín, el Chino Darín, Florencia Bas y Úrsula Corberó hace unos años

Este martes por la tarde, la felicidad se multiplicó con la llegada del anuncio más esperado: la actriz española publicó una imagen en Instagram mostrando su incipiente pancita y la frase “Esto no es IA”. La respuesta del Chino fue inmediata: replicó la foto en sus historias y le agregó emojis de corazones rojos y caritas sonrientes. La pareja, instalada ya como una de las más queridas y estables del espectáculo, abrió así un nuevo capítulo en su historia.

La avalancha de reacciones en redes no tardó en llegar. Entre miles de felicitaciones de fans y colegas, sobresalieron los mensajes más emotivos e íntimos, los de la familia. Florencia, futura abuela, escribió: “Me explota el corazón de alegría y amor. ¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí”. Y no faltó el guiño cómplice para la futura mamá: “Lo bella que estás”.

A casi diez años de haber comenzado su romance, la pareja continúa más fuerte que nunca

Úrsula se encargó de anunciar su embarazo en las redes (Instagram)

Clara, la hermana del actor, también sumó ternura: “Mis pichonchitos”, expresó en redes, sintetizando la emoción y la cercanía con la pareja, a quienes vio crecer juntos desde aquel rodaje de 2016. Finalmente, Ricardo cerró el círculo familiar y, desde Madrid, compartió su alegría al aire en Perros de la calle (Urbana Play): “Estamos muy contentos y felices, toda la familia y amigos. Una de las cosas que más reconforta es ver que a mucha gente le genera alegría, en medio de tantas noticias para atrás, una linda noticia hace que la gente se ilumine”.

Con la llegada de su primer hijo en camino, la dupla de actores vuelve a hacer furor con la confirmación de su amor y una familia que los acompaña, los contiene y los aplaude cada día, manteniendo intacto el calor familiar que conquistó a todos.