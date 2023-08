Úrsula Corberó reveló cómo fue vivir en pandemia con la familia del Chino Darín

El Chino Darín y Úrsula Corberó (Instagram)

El Chino Darín y Úrsula Coberó llevan siete años de una relación amorosa a distancia. Durante la pandemia, la actriz española se instaló en Buenos Aires, en la casa de los padres de su pareja, Ricardo Darín y Florencia Blas. En una entrevista reciente, reveló que no fue fácil vivir este momento alejada de su tierra natal y de sus seres queridos.

“Estaba como la mierda. Después me di cuenta de que no tendría que haber sido tan dura conmigo misma, porque era consciente de la situación que estaba viviendo. Un montón de gente que no tenían ni los mismos recursos ni el mismo privilegio que yo, y no me di el permiso a mí en ese momento de estar mal”, aseguró la artista a la revista Vogue de España.

“Fui consciente de que yo tenía también derecho a estar fatal, como cualquier otra persona, me encontraba a 13.000 kilómetros de distancia de mi familia”, explicó la actriz que ganó popularidad por interpretar al personaje de Tokio en la exitosa serie La Casa de Papel de Netflix.

Además se refirió a la inestabilidad emocional que sentía mientras convivía con el Chino, Ricardo y Florencia: “Todo ello sumado a que estás en casa de tus suegros y no quieres que te vean en determinadas situaciones. Estaba completamente desequilibrada. Me despertaba un día feliz, a los cinco minutos lloraba. Un cuadro de persona”.

Luego, Corberó explicó que el éxito de su noviazgo con Darín tiene que ver con un cambio en su manera de comportarse, luego de haber tenido otros fracasos amorosos: “Ya viví en otras relaciones lo de llevar las cosas clandestinamente y ser muy reservada, y me di cuenta de que no, al final no funciona. Habrá gente a la que sí, pero a mí, por mi forma de ser, no me fue bien”.

Por su parte, recientemente el Chino también había hablado en Socios del Espectáculo (El Trece) sobre la relación a distancia con Úrsula: “Se puede, hay que quererse mucho. Creo que hay un punto de celosía que es lógico y que tiene que ver más con no estar con el otro y que el otro esté compartiendo con otra gente. Tiene más que nada que ver con eso, con cierta ausencia. Pero creo que lo hemos aprendido a llevar bien”.

Además, también se tomó nos minutos para referirse a la polémica generada en torno a las declaraciones de Pepe Cibrián, quien cuestionó el protagónico de Julieta Poggio en Coqueluche al trazar una comparación con viejas glorias de la escena nacional.

Darín destacó que todas las personas, de alguna manera, son actores de su vida. “Por ahí agarrás a alguien de la esquina y le va el personaje y lo hace bien, y está suelto, y la sabe conducir y la rompe en algo y quizás termina haciendo una carrera, o no”, destacó. Además, cuestionó: “¿Quién puede o no participar de este ambiente o quién lo merece? Me parece que todos. Después tienen que demostrar el trabajo, la dedicación, y cierto desempeño”.

Vale recordar que en la primera mitad del año, Úrsula estuvo filmando en Buenos Aires y a través de sus redes sociales compartió distintas postales. Por caso, en un posteo de su perfil de Instagram escribió: “Baires cada día te quiero más”. De esta manera, compartió con sus seguidores imágenes de los mejores momentos de su estadía en el país recorriendo las calles porteñas.

