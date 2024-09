Úrsula Corberó recordó cómo fue su primer encuentro con el Chino Darín: “Hola, soy tu novia”

Úrsula recordó la particular frase que le dijo a su novio cuando se encontraron por primera vez (Video: Susana Giménez - Telefe)

El domingo pasado por la noche, Susana Giménez recibió a Úrsula Corberó en la segunda emisión de su programa. El ciclo, que se transmite por la pantalla de Telefe, reunió a la conductora y a la actriz española de 35 años en una charla llena de anécdotas. Una de ellas fue de la mano de la joven, quien dio detalles de su primer encuentro con su pareja, el Chino Darín.

“La primera vez que lo conocí al Chino, yo estaba haciendo las pruebas de vestuario. Es lo que hacemos los actores, que nos cambiamos entre todos sin conocernos”, comenzó a relatar la actriz en alusión al proyecto que cruzó sus caminos por primera vez, La Embajada, en 2016. En esa misma línea, Úrsula continuó con la desopilante anécdota que los unió en pleno rodaje: “De repente, él llega, yo no lo había visto nunca y le dije: ‘Hola, soy tu novia’. Fue una manifestación, ya que actuaba como su pareja ahí”.

Tras escuchar cómo se conocieron, Susana no pudo ocultar su sorpresa. “¡Qué increíble y valiente que fuiste! Yo pensé que se te ocurrió en ese momento. Él se lo habrá tomado bien. ¿A él le pasó lo mismo? ¿Hubo un flechazo?”, lanzó la diva de los teléfonos. Ante la consulta de la presentadora, su invitada compartió más detalles de los inicios de su relación. “No sé si le ocurrió. Si así fue, entonces lo disimuló muy bien. Sin embargo, me acuerdo que un día me dijo: ‘A chicas como tu hay que hacer (un gesto como si no importara), porque si tienen toda la atención’. Algo así”, aseguró la protagonista de la última película de Luis Ortega, El Jockey.

"Fue una manifestación", aseguró la actriz española en su paso por el ciclo (Susana Giménez - Telefe)

La presentadora también se animó a indagar en la vida íntima de la pareja. En otro momento de la charla, la presentadora comentó: “Formaron una familia, aunque no tengan hijos, porque están mucho con los Darín. Viajan como un grupo, a veces”. En alusión a su estrecho lazo con el círculo íntimo de su novio, con quien lleva ocho años de relación, Corberó afirmó: “Sí, lo hacemos bastante. Bueno, con el Chino, ni hablar, porque estamos siempre subidos en un avión. Cuando no es por él, es por mí. O él viaja a verme o yo vengo acá”.

Luego de oír la dinámica de su relación a distancia, la anfitriona le dio un cierre a su conversación con su invitada. “Se acompañan en todos lados. Muchísimo”, aseguró, ante la actriz, quien se mostró de acuerdo con su afirmación.

Úrsula y el Chino se conocieron durante las grabaciones de La Embajada y, desde entonces, su amor floreció (Instagram)

Esta no fue la primera vez en que Úrsula se refirió a la familia de Ricardo Darín y Florencia Blas. A finales de 2023, la joven dio una entrevista sobre las dificultades que vivió en la pandemia de coronavirus con ellos. En ese entonces, ella se instaló en su casa para resguardarse de la enfermedad que mantenía en vilo al mundo. “Estaba como la mier... Después me di cuenta de que no tendría que haber sido tan dura conmigo misma, porque era consciente de la situación que estaba viviendo”, confió a la revista Vogue de España.

Sosteniendo esa misma línea, ella aseguró: “Un montón de gente que no tenían ni los mismos recursos ni el mismo privilegio que yo, y no me di el permiso a mí en ese momento de estar mal”. También destacó: “Fui consciente de que yo tenía derecho a estar fatal como cualquier otra persona, me encontraba a 13.000 kilómetros de distancia de mi familia”.

A su vez, se refirió a su estado emocional durante su tiempo en el país: “Todo ello sumado a que estás en casa de tus suegros y no quieres que te vean en determinadas situaciones. Estaba completamente desequilibrada. Me despertaba un día feliz y a los cinco minutos lloraba. Un cuadro de persona”.