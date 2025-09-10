La felicidad de Florencia Bas y Clara Darín por el embarazo de Úrsula Corberó y el Chino: “Mis pichoncitos”

La actriz español recibió las felicitaciones de la familia de su pareja en las redes (Instagram)

El martes, el anuncio de Úrsula Corberó sobre su embarazo revolucionó tanto las redes sociales como el mundo del espectáculo. La reconocida actriz española, famosa por su papel en La Casa de Papel, sorprendió a todos al confirmar que espera su primer hijo junto a Chino Darín. Desde ese momento, los mensajes de cariño y felicitaciones no dejaron de llegarle de todas partes del mundo. Pero el eco del anuncio no solo resonó entre fanáticos y colegas: la noticia tocó de manera especial a la familia Darín, que no tardó en pronunciarse ante este momento único.

Entre la infinidad de comentarios y reacciones, uno de los más destacados fue el de Florencia Bas, madre del Chino y esposa de Ricardo Darín. La actriz eligió sus redes para expresar lo que sentía y sus palabras no pasaron desapercibidas. “Me explota el corazón de alegría y amor”, escribió conmovida, reflejando la mezcla de emociones que atraviesa la familia. Pero su mensaje no terminó ahí. Bas agregó más palabras a su estado de felicidad: “¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí jajaja". Para la futura mamá, además, tuvo un guiño especial: “Lo bella que estás”.

Las felicitaciones se multiplicaron debajo del mensaje de Florencia, donde los seguidores no ocultaron su simpatía y le dedicaron mensajes afectuosos. “Felicitaciones a la futura abu”, “Felicidades y que sea con toda la bendición”, “Qué abuela, por favor”, fueron algunos de los comentarios que inundaron el perfil. El cariño de los usuarios no hizo más que reforzar la alegría que ya se vive puertas adentro de la familia Darín.

El tierno mensaje de Florencia Bas, madre del Chino y suegra de Úrsula

No fue la única integrante en manifestarse: Clara Darín, hermana del actor y futura tía, también dejó un mensaje especial. De forma breve pero significativa celebró el momento con un apodo de complicidad. “Mis pichonchitos”, acompañando la alegría que siente al ver a su hermano y a Úrsula en este momento. Una etapa que comenzó hace ya varios años, cuando ambos se conocieron durante las grabaciones de La Embajada, allá por 2016, y donde nació el flechazo que los mantiene unidos hasta hoy.

Clara Darín, Ricardo Darín, Florencia Bass, Úrsula Corberó y Chino Darín en Bariloche en septiembre del 2016. La primera visita de la actriz española a la familia de su novio.

El entusiasmo de la familia fue de la mano con el impacto que el anuncio generó en los medios y en las redes. Nadie quedó afuera de la noticia: periodistas, figuras del ambiente artístico, amigos y seguidores de la pareja replicaron imágenes y palabras de felicitaciones. Úrsula eligió un modo muy particular para hacer pública su dulce espera. A través de su cuenta de Instagram compartió una foto donde se la ve posando con un vestido blanco, en la que se destaca su incipiente pancita con una mano sobre el abdomen mientras acompañó la postal con un mensaje en tono de broma moderna: “Esto no es IA”.

La hermana del actor, Clara Darín, también se sumó a las felicitaciones (Instagram)

La reacción del Chino llegó unas horas después. Fiel a su estilo reservado pero atento a cada detalle, compartió la imagen de su pareja en sus historias con una serie de emojis: corazones rojos y caritas de felicidad. Sin necesidad de grandes declaraciones, el gesto del actor reflejó la emoción que ambos comparten por este embarazo y la satisfacción de afrontar juntos esta nueva etapa de sus vidas.

Lejos de comunicados oficiales o entrevistas exclusivas, la pareja apostó por una dinámica íntima, reservada y cómplice, haciendo de las redes su espacio para compartir uno de los momentos más importantes de su relación. La complicidad digital entre los dos artistas fue celebrada con entusiasmo por colegas, amigos, familiares y seguidores, dejando en claro que se trata de un embarazo que será acompañado minuto a minuto por una multitud virtual pendiente de cada pequeño gesto.