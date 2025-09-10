Teleshow

Ricardo Darín contó cómo se enteró del embarazo del Chino y Úrsula Corberó

Desde Madrid, el actor dio a conocer su reacción ante la llegada de su primer nieto. Las emociones y las bromas por el anuncio y los preparativos para la nueva etapa

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Ricardo Darín contó como se enteró de que iba a ser abuelo (Perros de la calle. Urbana Play)

La noticia de que el Chino Darín y Úrsula Corberó serán padres por primera vez sigue desatando una ola de felicidad, y ahora llegó el testimonio más esperado: Ricardo Darín contó, durante una entrevista, cómo se enteró de que va a ser abuelo. El actor, quien no solo vive un gran presente profesional protagonizando Escenas de la vida conyugal en Madrid, emocionó al aire al hablarlo con Andy Kusnetzoff ante las cámaras.

Estamos muy contentos y felices, toda la familia y amigos”, fueron las primeras palabras del actor al aire en Perros de la calle (Urbana Play). La entrevista fue seguida de cerca tanto por sus fanáticos como por el círculo íntimo de la familia. “Una de las cosas que más reconforta es ver que a mucha gente le genera alegría, en medio de tantas noticias para atrás, una linda noticia hace que la gente se ilumine”, aseguró, dejando ver el impacto positivo que generó la novedad.

Respecto al modo en que se enteró, Darín no esquivó la pregunta del conductor en el programa. Entre risas y sinceridad, reveló: “Hace rato que lo sé, ahora tomó estado público”. Luego, sumó más detalles sobre el secreto familiar y la prudencia con la que transitaron los primeros meses. “Me lo contó normal, como suelen ocurrir estas cosas, esperamos al tercer mes que implica la prudencia, estamos expectantes y muy felices, con los estudios y ecografías”, relató, mostrando la mezcla de calma y entusiasmo que tuvieron en la primera etapa del embarazo.

El posteo con el que
El posteo con el que Úrsula Corberó anunció su embarazo (Instagram)

El actor, siempre espontáneo, también habló sobre cómo afronta este nuevo rol en su vida. Admitió que la de abuelo es “una situación inédita” para él y hasta bromeó sobre lo que representa el paso del tiempo, dejando en claro que él es “abuelo desde que nació”. “Ahora entiendo a Susana (Giménez), cuando le había prohibido a su nieta que le dijera abuela, le voy a poner algo de eso porque me pasaron de galán maduro y latinoamericano a anciano”, contó entre risas, desdramatizando con humor el momento y sacando una sonrisa a todos en el estudio.

Para cerrar la nota, Ricardo volvió a remarcar lo más destacable de la situación: el cariño y la alegría que llegó de parte de amigos, familiares y seguidores. “Lo lindo es ver que la gente se ponga contenta, la cantidad de mensajes y cosas lindas que dicen es muy entusiasmante”, repitió, ratificando que están viviendo días de mucha celebración.

La reacción del actor era una de las más buscadas, especialmente porque, horas antes, su esposa Florencia Bas y su hija Clara ya se habían expresado en el posteo de Corberó. Florencia, que también será abuela por primera vez, compartió su emoción con un mensaje sentido en redes: “Me explota el corazón de alegría y amor”, publicó, dejando claro el nivel de felicidad que atraviesa a la familia. El mensaje fue más allá y se extendió a la pareja: “¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí”. No faltó tampoco un guiño especial a la futura mamá: “Lo bella que estás”.

El emotivo mensaje de la
El emotivo mensaje de la flamante abuela (Instagram)

A esta catarata de mensajes se sumó el de Clara, hermano del Chino y futura tía, que se mostró igual de ilusionada. “Mis pichonchitos”, escribió de manera breve pero repleta de complicidad, dejando en evidencia la alegría de ver a su hermano y a Úrsula en esta nueva etapa. El vínculo especial entre los hermanos quedó otra vez a la vista y generó aún más cariño entre los fanáticos.

Mientras tanto, el anuncio del embarazo sigue siendo motivo de celebración tanto en Argentina como en España: seres queridos, amigos del ambiente y el público en general acompañan a la pareja y a sus familias en este momento de pura alegría y ternura.

