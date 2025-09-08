Teleshow

Wanda Nara muy cerca de Martín Migueles: crecen los rumores de romance tras fotos juntos en el show de Lali Espósito

La empresaria fue vista acompañada por su vecino en diferentes eventos familiares y mediáticos. Aunque ella desmiente cualquier relación amorosa, las especulaciones se acrecientan

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Wanda Nara y su vecino fueron vistos durante la fiesta de la modelo (Naiara Vecchio/X)

La vida sentimental de Wanda Nara volvió a quedar bajo la lupa en el siempre despierto universo del espectáculo argentino. Desde hace meses, la empresaria y conductora deja en claro que sus prioridades pasan por la familia y el trabajo, especialmente en medio de la batalla legal que mantiene con Mauro Icardi. Sin embargo, en los últimos días, una figura comenzó a cobrar protagonismo en su entorno y los rumores no tardaron en crecer: Martín Migueles, su vecino en Nordelta y su entrenador personal, parece estar cada vez más cerca de su corazón.

Los comentarios se intensificaron después de la reciente aparición mediática de Wanda en uno de los eventos musicales del año. En el recital de Lali Espósito en el estadio de Vélez Sarsfield, fue vista muy bien acompañada por Migueles. La imagen dio vueltas en redes y paneles: “Wanda Nara, en el recital de Lali en Vélez, muy bien acompañada de su entrenador Martín Migueles”, escribió Fede Flowers, junto a la captura donde se los ve juntos en las tribunas. No era la primera vez que compartían un evento: el sábado por la noche, Martín había asistido junto a Wanda al cumpleaños temático estilo cowboy de Zaira Nara, su hermana, confirmando que la cercanía ya trascendía lo laboral.

La seguidilla de apariciones públicas no terminó ahí. Naiara Vecchio, periodista de espectáculos, sumó otra pista: “Martín Migueles la acompañó también al partido de la Selección Argentina en River”. Las imágenes de Nara y Migueles compartiendo momentos familiares no tardaron en difundirse y el runrún creció. A la fiesta de cumpleaños de Zaira se sumaron recitales y partidos importantes, y en todos ellos la empresaria y su entrenador aparecieron uno al lado del otro.

Wanda junto a su vecino,
Wanda junto a su vecino, quien la acompañó al show de Lali Espósito (Fede Flowers/Instagram)

Uno de los registros más comentados tuvo lugar en el estadio Monumental el jueves pasado, en el penúltimo partido de las Eliminatorias Sudamericanas, donde la Selección Argentina venció a Venezuela. Según informó el panel de Intrusos (América), Wanda asistió acompañada por sus cinco hijos, su papá Andrés, su hermana Zaira, sus sobrinos y las novias de sus hijos. Pero hubo una presencia que llamó la atención: Migueles también estuvo allí, vestido con una campera denim y buzo blanco, y algunos lo señalaron directamente como el potencial nuevo novio de Wanda. El propio panel del ciclo no dejó pasar el detalle, sumando datos y pistas que reforzaron la narrativa de un romance incipiente.

Previniendo cualquier especulación, Nara eligió salir al cruce y dar su versión. Días atrás, antes de que el tema siguiera escalando, la conductora de Love is Blind (Netflix) fue consultada por el equipo de LAM (América) acerca del hombre con quien la relacionaban. Fiel a su estilo, fue terminante: “No, no tengo novio. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco, así que no tengo nada para decir”, respondió. Para disipar toda sospecha, remató: “Es falso”, negando no solo la existencia de una pareja, sino hasta la posibilidad de un nuevo inicio sentimental. Por ahora, para Wanda, el amor queda fuera de agenda.

Wanda Nara acompañó a su familia al Estadio Monumental y fue captada con Martín Migueles (Intrusos - América)

A pesar de sus contundentes palabras, las versiones no bajaron la intensidad. En el programa SQP (América), los panelistas aportaron aún más contexto: según fuentes cercanas,Migueles, vecino y coach de Wanda, habría revelado a su círculo íntimo que mantiene encuentros privados con ella. Y las pruebas no acababan ahí: “En los videos que subió Wanda está la voz de este chico cantando un tema y es la voz de él”, detallaron en el estudio, sumando aún más intriga a la historia, que ya tiene ribetes de culebrón.

Sin embargo, la trama sumó otro giro inesperado. En la mesa del panel, Majo Martino aportó información sobre la situación sentimental del hombre “Tiene una novia que se llama Paola Sainz”, aclaró, mientras Yanina Latorre, fiel a su estilo, opinó con picardía: “Wanda tiene una puntería para levantar tipos”.

Martín Migueletes junto a la
Martín Migueletes junto a la empresaria en el último partido de la Selección Argentina (Intrusos/Captura de video)

Así, la semana de Nara volvió a ser prolífica en rumores, fotos y debates. De un lado, insiste en que no hay romance y que su prioridad es la familia, la crianza y los desafíos legales; del otro, el reality de la farándula suma miradas, pistas y versiones cruzadas. Las redes arden con cada aparición, cada historia y cada gesto, mientras la empresaria continúa marcando territorio, ya sea en los set televisivos, los recitales más concurridos, o en el círculo íntimo donde la realidad y la ficción parecen cruzarse en cada paso.

