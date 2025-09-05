Noche de emociones y reencuentros: las postales de la familia Nara en la despedida de Lionel Messi del Monumental

La familia a pleno, Wanda y Zaira junto con sus hijos y su padre, Andrés Nara, además de Carola Sánchez Aloe, la novia de Valentino

El estadio Monumental de River Plate se iluminó como pocas veces para una ocasión que marcó a todo un país: Lionel Messi jugó su último partido oficial por Eliminatorias en Buenos Aires, y las calles, las casas, las redes sociales no hablaron de otra cosa. La noche fue fría, el viento rozó los rostros, pero nada opacó el fervor de las tribunas repletas. Los flashes, esa vez, no se centraron solo en el césped: desfilaron famosos, ídolos y familias enteras que quisieron ser parte de un adiós que ya es historia.

Entre la multitud sobresalían dos figuras ampliamente reconocidas: Wanda Nara y Zaira Nara. Ambas arribaron con sus respectivos hijos, su padre Andrés, y Carola Sánchez Aloe, la novia de Valentino López. Todos eligieron lucir la camiseta albiceleste, templada con camperas gruesas y jeans, postales perfectas para la fresca noche porteña. La previa mostró a Wanda sonriendo y abrazada a sus varones, mientras Zaira posaba junto a Malaika. Esas imágenes sencillas y, a la vez, imposibles de repetir y olvidar.

Para la empresaria la noche fue mucho más que un partido de fútbol. Siempre mirada y seguida en cada paso, eligió registrar casi cada segundo: primero, en los pasillos del estadio, donde junto con su hermana y los hijos de ambas compartió la ansiedad que antecede a las grandes galas. En el ambiente cerrado, bajo luces artificiales y modernos sillones, Wanda ostentó un gorro beige con un león bordado; Zaira optó por una camiseta de la Selección. A su alrededor, pantallas encendidas vibraban una expectativa que se palpaba en el aire.

Ya en las tribunas, todo era una fiesta. La empresaria, esta vez rodeada por hijos, familiares y amigos, se dejó envolver por el bullicio: luces intensas, banderas, canciones, y una foto grupal que lo dice todo. Los niños con camisetas de la selección argentina, adolescentes que corean los nombres de sus ídolos, y en el centro de la escena, una familia muy acostumbrada a los flashes mediáticos bajo el abrigo de un espectáculo nacional.

La cámara captó, entre la multitud, uno de los momentos que quedará grabado: Wanda y su sobrino Viggo en la tribuna, mientras el pequeño sostenía un muñeco de superhéroe. De fondo, el estadio Monumental completo, el campo de juego encendido como un tablero de sueños. Fue solo una imagen, pero ¿quién podría olvidar esa mirada inocente y el abrazo de tía y sobrino en medio del rugido de la multitud?

En otro rincón de la noche, la hija menor de Wanda y Mauro Icardi observaba absorta el césped, con su campera azul y su melena rubia suelta, quieta y expectante. Los asientos de primera fila, el murmullo de las gradas colmadas, las luces reflejándose en lo más alto del cielo.

¿El broche final? Una foto de Valentino, Constantino y Benedicto, los varones que Wanda tuvo con Maxi López, junto al pequeño Viggo, todos con la camiseta argentina y rodeados de decoraciones del estadio. La complicidad de los primos, las sonrisas naturales, el ambiente distendido: una instantánea donde se lee una historia de familia y pertenencia, porque en noches así, la sangre y la pasión se mezclan y se confunden.

Antes de encontrarse con la multitud, Wanda compartió con sus seguidores el look elegido para la ocasión: top celeste con la palabra “ARGENTINA”, campera de jean celeste claro con parches, pantalón suelto, lentes oscuros y un bolso crema. El vestíbulo de mármol, los paneles dorados en el fondo, todo señaló el cuidado y el mimo con que preparó esa noche.

La jornada en el Monumental no se resume solo en goles o en despedidas: fue el retrato ardiente de la pasión futbolera y de una unión familiar que se transforma en ejemplo, vivida de cerca por una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino. ¿Puede acaso resumirse la emoción de un país y de una familia en una serie de fotos y recuerdos? Quizás no, pero cuando Lionel Messi pisa por última vez el césped de Buenos Aires por Eliminatorias, otras historias también se graban en la memoria colectiva.