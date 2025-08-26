Quién es Martín Migueles, el polémico vecino de Wanda Nara con el que estaría saliendo: “Tiene una puntería para los tipos”

Martín Migueles, empresario de Nordelta, es señalado como la nueva pareja de Wanda Nara (Video: SQP, América TV)

Las versiones sobre la vida sentimental de Wanda Nara volvieron a ser el tema del día en SQP (América TV). Según contó Majo Martino, la empresaria habría iniciado un vínculo con Martín Migueles, un vecino de Nordelta. Tal como se informó en el ciclo conducido por Yanina Latorre, el hombre no solo se habría acercado a ella, sino que también le habría obsequiado joyas y otros artículos de valor.

De acuerdo con los datos recabados por la panelista, el entorno del vecino del barrio de la conductora de MasterChef Celebrity sostiene que él mismo comentó entre sus allegados que mantiene una relación con ella. Aunque la propia influencer no lo confirmó ni lo desmintió, la aparición de una pulsera de oro y brillantes en sus redes sociales, supuestamente regalada por Migueles, bastó para que las sospechas inicien. “La pulserita esa que tiene ahí, que mostró en la historia con un corazón rojo, se la regaló él”, detalló la periodista.

Wanda Nara estaría viviendo una historia con Martín Migueles, un vecino del barrio de Nordelta (Instagram/ SQP, América)

Según contaron, el hombre que estaría viviendo una relación informal con Wanda sería socio de Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio, actualmente preso en la cárcel de Ezeiza imputado por el delito de cohecho. “La vivienda, ubicada en Nordelta, fue entregada al hombre como parte de pago de una deuda que el empresario mantenía con él. La casa está embargada, pero el señor es quien le lleva la comida a la cárcel todos los días a Piccirillo”, explicó Martino, subrayando la complejidad de la situación patrimonial y legal de la propiedad.

La panelista afirmó que él es quien le habría contado a sus amigos que viene teniendo encuentros con la empresaria y que se vienen viendo desde hace un tiempo.

La pulsera de oro y brillantes que lució Wanda Nara habría sido un regalo de Migueles

“En los videos que subió Wanda está la voz de este chico cantando un tema y es la voz de él”, detalló. Sin embargo, parece que él no estaría soltero. “Tiene una novia que se llama Paola Sainz”, agregó Majo, haciendo que Yanina Latorre se despache con todo. “Wanda tiene una puntería para levantar tipos”, lanzó.

Wanda viene de terminar una relación llena de idas y vueltas con L-Gante. Recientemente, María Belén Ludueña presentó en Mujeres Argentinas (Eltrece) una entrevista exclusiva con el cantante. El encuentro se realizó en la casa de Elián Valenzuela, el nombre real del artista, donde la conductora abordó el tema de su nueva vida amorosa y, especialmente, el vínculo actual con la empresaria. “Me acompañó en la mitad de la gira. Toqué en varios lugares como París, por toda España, y antes de volver para acá fuimos a la casa de Wanda en Italia. Ahí tuvimos una charla de nuestra relación y yo me fui para Ibiza, ella para acá. Aclaramos las cosas, de que no estaba en pareja”, explicó el músico sobre su reciente encuentro en Europa.

L-Gante confirmó que su vínculo con Wanda Nara es solo de amistad tras su último encuentro en Europa (Mujeres Argentinas – El Trece)

Respecto a las declaraciones previas de la presentadora de Telefe, quien había sostenido que “se confundieron” las cosas durante la relación, fue claro: “Hay momentos y momentos, con ella hubo un montón. El fin era poner las cosas claras y creo que funcionamos mejor como amigos. Desde que estuve haciendo las buenas con Tamara no hablé ni crucé nada”, sostuvo el cantante, dejando en evidencia que hoy su foco está puesto en la madre de su hija.

También se refirió a la decisión de dejar de seguir a la empresaria en las redes sociales. “Sí. Con esto se me borra un poco más de la mente, estoy enfocado en otras cosas”, argumentó. Hablando del impacto que el nombre de Wanda genera en su pareja, fue directo: “A Tamara, lo que se trate de Wanda le va a molestar porque no la quiere ni un poco. Olvidate. No sé qué piensa de ella, pero tampoco le pregunto”.