La excéntrica fiesta de cumpleaños de Zaira Nara con Wanda, familia y amigos famosos: looks cowboy en una noche mágica

Con outfits cuidadosamente elegidos, luces de neón y una torta de tres pisos color rosa, la modelo marcó tendencia y reafirmó su lugar como referente de la moda y las redes sociales en una celebración inolvidable

Martina Cortés

Martina Cortés

Para celebrar sus 37 años, Zaira Nara planeó una fiesta con su familia y amigos famosos que causó furor en redes (Instagram)

La noche porteña del último sábado tuvo a Zaira Nara como protagonista absoluta. La modelo celebró su cumpleaños número 37 con una fiesta temática de cowboy que reunió a amigos, familiares y figuras destacadas del espectáculo. Lejos de los eventos convencionales, Zaira apostó por una celebración repleta de música, bebidas, luces de neón y una ambientación inspirada en el lejano oeste, en un entorno donde cada detalle fue pensado para no pasar desapercibido.

El lugar elegido fue un conocido boliche de la Ciudad de Buenos Aires. El local, habitual punto de encuentro de la noche porteña, se adaptó a la consigna de la cumpleañera. Las luces se tiñeron de colores intensos, los accesorios vaqueros se adueñaron de la pista y el dress code fue innegociable. Desde el inicio de la velada, los invitados respondieron al llamado y se sumaron con entusiasmo a la temática “vaqueras”, cumpliendo a la perfección con la consigna de la noche. Por su parte, Zaira eligió para su cumpleaños un conjunto de cuero color camel, compuesto por un pantalón oxford con aberturas laterales y un top ajustado, que completó con un sombrero al tono.

La familia Nara unida para
La familia Nara unida para el cumpleaños temático de Zaira
Kennys Palacios también se sumó
Kennys Palacios también se sumó a la velada y posó junto a las hermanas
Entre las celebridades conocidas, Verónica
Entre las celebridades conocidas, Verónica Lozano destacó frente a la cámara
Karina Jelinke y su prometida
Karina Jelinke y su prometida Flor Parise dieron el presente en la fiesta
El actor Franco Masini optó
El actor Franco Masini optó por un look más relajado para la velada

La empresaria estuvo rodeada de sus afectos más cercanos. Nara, su hermana, se sumó al dress code cowboy y eligió un outfit compuesto por un top de escote pronunciado y pantalón negro. Junto a ellas, estuvieron sus padres, Nora Colosimo y Andrés Nara, quienes también se lookearon para la ocasión y participaron activamente de la celebración. En la pista y ante las cámaras, la familia Nara posó junta, mostrando una complicidad renovada, dejando atrás las tensiones y diferencias que fueron señaladas en años anteriores.

La lista de invitados incluyó varias figuras reconocidas del espectáculo. Entre los presentes se destacaron Kennys Palacios, Karina Jelinek y su pareja Flor Parise, Cande Ruggeri, Franco Massini, Lizardo Ponce, Vero Lozano, Sofía Jujuy Jiménez y Lola Latorre. En especial, Lola acaparó la atención y los flashes con un vestido rosa que resaltó entre las tonalidades marrones de la velada. También se sumó su sobrino mayor, Valentino López, y Natt Córdoba, íntima amiga de Wanda, quien compartió la celebración con el círculo más cercano a la cumpleañera.

El sobrino mayor de la
El sobrino mayor de la modelo, Valentino López, celebró los 37 años de su tía
Zaira junto a Lola, la
Zaira junto a Lola, la hija de Yanina y Diego Latorre
Cande Ruggeri optó por un
Cande Ruggeri optó por un look denim para la ocasión
Sofía Jujuy Jiménez en la
Sofía Jujuy Jiménez en la fiesta temática

La noche transcurrió entre la euforia de la música, el baile y una atmósfera festiva cuidadosamente lograda. Los invitados disfrutaron de cada instante y se mostraron activos en las redes sociales, compartiendo detalles y postales de la fiesta con sus seguidores. El espíritu energético se mantuvo firme y las historias y publicaciones no tardaron en multiplicarse, mostrando tanto los looks como la euforia inagotable de la pista de baile.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la llegada de la torta. La cumpleañera para las cámaras con una torta de tres pisos color rosa con cerezas, cuyas velas sopló mientras sus invitados celebraban aquel momento a su alrededor. Este detalle se volvió inmediatamente uno de los temas más comentados entre los presentes y en las redes sociales, donde las imágenes circularon con rapidez. La torta fue protagonista en las historias de Instagram de Zaira, que compartió su emoción con todos sus seguidores.

Otro de los amigos de
Otro de los amigos de la cumpleañera, Lizardo Ponce, se sumó a la velada
Natt Córdoba posó con Wanda
Natt Córdoba posó con Wanda en la fiesta de su hermana
Una vez más, la familia
Una vez más, la familia Nara unida para el momento de la torta (Instagram)

La noche no terminó allí. Como broche de oro, y cuando el reloj ya marcaba varias horas de festejo, la modelo sorprendió a todos al realizar un cambio de vestuario: un vestido negro ceñido al cuerpo. Con un segundo look pensado para la ocasión, Nara reafirmó su lugar como una de las figuras argentinas más seguidas en el mundo digital. Su apuesta por el estilo, la originalidad y la frescura quedó confirmada una vez más ante la mirada atenta de sus amigos, familiares, colegas y de miles de seguidores en el entorno virtual.

El cumpleaños número 37 de la agasajada dejó postales de alegría, música, moda y celebración compartida. Amigos del espectáculo, familiares y figuras del medio dijeron presente en una noche que, por su energía y detalles, ya quedó inscripta como uno de los grandes eventos del año en la agenda del mundo del espectáculo argentino.

