Wanda Nara contó la relación que tiene con su vecino Martín Migueles entre rumores de romance

En su paso por el aeropuerto, Wanda Nara dejó en claro que se encuentra soltera y se desligó románticamente de Martín Migueles (LAM – América)

A lo largo de los años, Wanda Nara se ha convertido en una de las figuras más seguidas y comentadas del espectáculo argentino. Cada paso que da, cada proyecto y cada relación personal, se analiza al detalle y ocupa los portales de noticias y los sets televisivos.

Esta vez, en pleno conflicto legal con Mauro Icardi y mientras el entorno mediático especula sobre su futuro sentimental, la empresaria enfrentó las versiones que la vinculan a un romance con Matías Migueles, su vecino en Nordelta, y lo hizo de manera contundente frente a las cámaras de LAM (América).

Todo ocurrió poco antes de embarcar rumbo a México. Rodeada de fotógrafos, fans y cronistas, Wanda respondió con claridad: “No, no tengo novio. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco, así que no tengo nada para decir”, afirmó, cortando de raíz las especulaciones. Para disipar cualquier duda, agregó: “Es falso”, subrayando que el nombre con el que la relacionaron días atrás no tiene fundamento y que en este momento sus prioridades están lejos del plano romántico.

Las sospechas de un nuevo romance cobraron impulso días antes en el programa SQP (América), donde los panelistas detallaron que Migueles, vecino de Wanda y entrenador, habría contado a su círculo íntimo que mantiene encuentros privados con la empresaria. “En los videos que subió Wanda está la voz de este chico cantando un tema y es la voz de él”, explicaron, aportando a la intriga. Sin embargo, otro dato salió a la luz: “Tiene una novia que se llama Paola Sainz”, comentó Majo Martino, mientras Yanina Latorre no dudó en sumar polémica: “Wanda tiene una puntería para levantar tipos”. Ningún detalle pasó inadvertido para el panel, tampoco el cruce directo con Sainz, pareja actual de Migueles, que terminó por sumar condimento a la historia.

La empresaria, en medio de rumores de romance y la batalla judicial con Icardi, salió a hacerle frente a la prensa (Instagram)

La discusión en torno a su vida amorosa no era lo único que esperaba a Wanda en el aeropuerto. Las preguntas sobre el aspecto legal de su presente se colaron entre saludos y selfies. “Wanda, ¿va a seguir todo el curso legal de las denuncias de Mauro? Que por fin te animaste a hablar, a contar tu verdad”, lanzó Nazarena Vélez en el móvil para el ciclo. Molesta y consciente de la atención mediática, la conductora de Love is blind fue tajante: “No voy a hablar de esas cosas. Ya las hablé en su momento y me faltaron mucho el respeto y siguen en su causa en la Justicia. Se están encargando los abogados y yo no voy a hablar de eso. Se está encargando la justicia. No voy a hablar de eso, empecé a trabajar, a grabar”.

En medio de la tensión, Nazarena insistió: “¿Realmente existen esas denuncias?”. La mediática mantuvo su postura: “No voy a hablar de eso, Naza. Sí. Está todo en manos de los abogados”. Buscando despejar la situación y restar importancia a la polémica, Wanda recordó a la prensa que el abogado Payarola gestiona todo el tema legal. No obstante, desde el estudio, Latorre arremetió: “Él dice que no existen las causas”.

La conversación se volvió una escena incómoda cuando Wanda repitió: “No sé, hablen con los abogados. La justicia lleva su tiempo y se verá con el tiempo”, pero la panelista la cruzó en vivo: “No, la justicia no lleva un tiempo. Si no hay causas, no hay justicia”. Buscando cerrar el tema, Nara remarcó: “Sí, hay una causa. Nueve denuncias, una causa. Nueve denuncias en una causa”.

Wanda Nara se sinceró sobre el proceso judicial contra Mauro Icardi (LAM - América)

Al notar el clima tenso, Vélez optó por cambiar el foco y compartió la opinión de Julieta Prandi sobre los procesos legales: “Te queremos contar que Julieta Prandi habló sobre el tema y dijo que sepas que va a ser muy largo. Lo sabés, ¿no?”. Wanda, agradecida por el apoyo, respondió: “Ya lo sé. Claro que sí. Y en el camino hay mucha falta de respeto y muchas cosas que la verdad que son dolorosas soportar. Entonces, la verdad que no tengo más ganas y este es mi freno. La verdad que me equivoqué la otra vez en contar cosas. Siento que fue sin sentido”.

Con determinación, la empresaria eligió poner el énfasis en su carrera profesional y los proyectos concretos que llenan sus días. “Tengo muchas cosas para hablar de trabajo. Estuve todos estos días en el canal, en Telefe trabajando. Después estuve grabando un videoclip. Tengo otro grabado que está por salir también. Entonces, la verdad que tengo un montón de cosas. Ahora me estoy yendo por Netflix a trabajar. Tengo cosas para hablar de trabajo y tengo una vida que sigue, ¿no? Elijo seguir por el mismo camino que venía”.

Mientras los rumores nunca se detienen y el interés público no cede, Wanda esquiva especulaciones y responde sólo a lo que elige. Entre conflictos legales, historias de amor, proyectos y un futuro siempre bajo la mira, su nombre se mantiene una vez más en el centro del show.