Cronología de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi: del comunicado soft al escándalo por infidelidad

La palabra de Nicolás Vázquez luego de su separación (Video: América TV)

Nico Vázquez y Gime Accardi a lo largo de los años supieron colocarse en el rol de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, mostrándose superenamorados en cada posteo que se dedicaron a lo largo de los 18 años que estuvieron juntos. Sin embargo, el 8 de julio por la noche, la historia dio un giro inesperado luego de que usaran sus redes sociales para hacer uno de los comunicados más duros de su vida personal: el de la separación.

Esto lo hicieron en conjunto en sus historias de Instagram, manteniendo el guion establecido en todo momento, intentando evitar las especulaciones. “Después de compartir 18 años de la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos. No fue una decisión fácil, porque hay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une”, comenzó el comunicado en cuestión.

“Vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vínculo que siempre llevaremos en nuestro corazón. Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo sano es soltar”, recordaron acerca de lo vivido.

Y siguieron en la misma línea: “Elegimos hoy transitar la vida por separado, pero el amor, aunque tome nuevas formas, sigue estando. Y el respeto mutuo será siempre el puente que nos una. Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele. Pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido”.

El comunicado que hicieron Nico y Gime el 8 de julio

Como era de esperar, la noticia causó gran impacto en la comunidad artística y, esa misma noche, el actor habló por teléfono con LAM (América TV) con todo el dolor en la voz: “El amor siempre va a estar, es una vida, son 18 años, hasta que llega un momento que pensás que a lo mejor ya no hay que charlar tanto, hay que tomar rumbos distintos, ir por separado y ver que pasa, e ir sanando individualmente. Que a lo mejor en todos estos años, al habernos acompañado, haciendo terapia, no lo pudimos hacer. Hoy a mí me lleva puesto todo lo que está pasando”, confesó en el llamado, en el que aseguró que se iba a concentrar en su trabajo: su rol como Rocky Balboa en la avenida Corrientes.

Antes de que comenzaran los rumores, Ángel de Brito, le formuló la pregunta de rigor en estos casos, si había terceros en discordia. “Lejos de eso. No tengo la nafta para pensar en eso, estoy pensando en mí, me replanteé muchas cosas que tienen que ver conmigo, son 18 años de estar al lado de una persona, nos pasó de todo. A veces el éxito, el ruido, parece que todo sea lindo, en el medio perdí a mi hermano, mi suegro, estamos vivos acá por seis segundos, el otro día se cumplieron cuatro años de que nos salvamos de lo de Miami. El crecimiento de Gime me dio mucha felicidad. Quiero lo mejor para los dos, estamos en esa”.

En el momento que el comunicado vio la luz, los rumores de terceros involucrados no tardaron en circular en las redes sociales, apuntando a ambos lados. Por un lado, a ella se la vinculó con Andrés Gil, quien trabaja con ella en la obra En otras palabras y está en pareja con Cande Ventrano, con quien acaba de ser papá. Por el otro, a él se lo asoció con Mercedes Oviedo y Dai Fernández, sus compañeras de elenco en la célebre historia del boxeador.

Tras su separación con Nico Vázquez, Gimena Accardi negó que haya terceros en discordia

Accardi no dejó que esto tomé mucho vuelo y volvió a usar sus redes sociales para desterrar estos rumores. “Por favor, no ensucien algo tan lindo con falsos rumores. No hay terceros, solo una separación de una pareja hermosa de 18 años, Nico siempre será mi alma gemela y el amor de mi vida. No busquen roña donde no la hay”.

Al día siguiente, el 9 de julio, Vázquez hizo frente a todas las acusaciones que pendieron sobre su cabeza. A la salida del teatro, acompañado por las dos mujeres que fueron señaladas como sus supuestas amantes, no dio lugar a las especulaciones. “No sé qué se está comentando porque yo puse lo que tenía que poner, que es lo único que me importa, el momento que estoy pasando con Gime”, dijo, en alusión al comunicado en Instagram que anunciaba el final de la pareja. “Están diciendo cosas que no son, pero estamos acostumbrados a esto. Eso vende un montón”, añadió, al referirse al ciclo inagotable de especulación mediática y decidió hablar en nombre propio.

“Con Dai hacemos de pareja en Rocky, entonces obviamente la primera que vas a buscar es esa. Y con Mercedes hay un video en el que bailamos en una fiesta del laburo. Fuimos a una fiesta del trabajo y bailamos con todas las chicas, ¿no se puede bailar ahora?”, se preguntó con un dejo de ironía.

Nico Vázquez habló de los rumores que lo vinculan con Mercedes Oviedo y con Dai Fernández (Video: El Trece)

Acerca de la posible relación de su expareja con Gil, también se mostró categórico: “Es un amigo mío, es compañero de ella, somos un tridente que nos acompañamos muchísimos, soy el director de su obra. Ellos trabajan juntos y se van de gira y lo primero que van a decir es eso. Parece que una pareja solo se puede separar por terceros. Yo les pido con una mano en el corazón, ¿existe el desgaste, el no encontrarse, el destiempo? Sí, sobre todo con 18 años juntos”.

Tan solo unas horas más tarde, la actriz partió rumbo a España, viaje que ya estaba pactado hace tiempo, para disfrutar de unos días de vacaciones y de soledad con un inesperado presente tormentoso que le tocaba atravesar. “Todavía no está asimilado, obviamente, estamos en pleno proceso”, dijo en Ezeiza, antes de emprender vuelo.

“La noticia la dimos porque también se venía filtrando, porque tenemos laburos donde la gente nos ve mal y pregunta. Y también ya estaba el rumor y antes de que salga cualquier cosa preferimos hablar”, explicó sobre porque decidieron comunicarlo por medio de las redes sociales.

Los rumores no tardaron. Un video empecinado ya había circulado a la vista de todos: Nico Vázquez bailaba cerca de Mercedes Oviedo. El explosivo clip cruzó pantallas, despertó comentarios y hasta reproches. Ella fue firme: “Nico es una persona que baila así con sus amigas. Yo la conozco a Mercedes, es un amor, y yo también lo hago así con mis amigos. Cualquiera que nos conoce como pareja sabe cómo somos. El mal de los actores, nosotros tocamos, alzamos a la gente”.

Gimena Accardi habló de su separación (Intrusos)

“Entiendo que es muy aburrido, que una pareja se separe sin ningún tipo de conflicto y que una pareja se separe en buenos términos, amándose, viéndose, hablándose. Imagínate que si hubiera pasado algo realmente malo, ninguno de los dos hablaría así del otro”, agregó, visiblemente contrariada.

Por aquellos días, Mercedes Oviedo también negó una posible relación ilícita con su compañero de trabajo, mientras que Andrés eligió el camino del silencio. Poco a poco la tranquilidad comenzó a hacer eco de lo que, en ese momento, era una ruptura amigable. Así pasaron dos semanas hasta el 23 de julio. Gimena regresó de sus vacaciones por el viejo continente y volvió a hablar de la separación, con la espuma mucho más calmada.

“Qué sé yo, lo vamos a saber cuando pase el tiempo”, dijo ante las cámaras de Lape Social Club consultada sobre cómo iba a decantar la situación. Su repentino viaje no tardó en asociarse a la reciente ruptura, sin embargo, la actriz aseguró que el motivo se explicaba desde una mezcla de cosas: “Un poco por trabajo, un poco vacaciones, ya lo tenía sacado hace un montón, pero dio la casualidad. Había amigos allá, así que aproveché la oportunidad para verlos y hacer un poco de playa”. Si bien el viaje a España estaba planeado hace tiempo, y aprovechó para ver el show de Erreway, la separación fue un golpe que pudo haber afectado esta aventura: “Disfrutar, no se está disfrutando nada, pero me distraje un poco”, admitió. También reconoció que tenía vínculo con Vázquez: “Re hablamos, imagínate que hay un montón de cosas para charlar todavía, para organizar”.

Gimena Accardi habló de la separación de Nico Vázquez (Video: América TV)

Esta fue una de las últimas veces que habló, mientras que el actor de Son amores eligió el silencio y concentrarse en la obra de teatro que protagoniza, hasta que, el 8 de agosto, una lesión lo alejó de las tablas por unos días. Había pasado un mes exacto de la oficialización de la ruptura y reinaba la tan ansiada calma. Los rumores de romance habían llegado a su fin, y solo se hablaba de trabajo. Hasta que el 18 de agosto, 40 días después del comunicado, se confirmó la infidelidad por parte de Gime. Casi al mismo tiempo, Dai Fernández, compañera de Nico y apuntada inicialmente como tercera en discordia, se separaba del bailarín Gonzalo Gerber después de 7 años.

Fue Ángel De Brito el encargado de dar todos los detalles: “Nico Vázquez comprobó que Gimena Accardi tenía una relación con otra persona, y no una relación casual, sino que venía desde hace tiempo. Es el verdadero motivo de la separación entre ellos”. De acuerdo con lo que contaron en el ciclo, el actor comenzó a notar actitudes inusuales en su esposa durante el último año de convivencia, en un contexto de crisis que se prolongaba desde hacía más de 12 meses. Aunque inicialmente atribuyó los cambios a un desgaste propio de la relación, el actor finalmente accedió a pruebas concretas que confirmaron la existencia de otra persona en la vida de su pareja. Y otra vez, el nombre de Andrés Gil fue tendencia durante toda la jornada.

Tras el hallazgo, Gimena admitió la infidelidad. “Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver”, relató el presentador, que también señaló que el actor sospechaba de la situación antes de contar con evidencias.

Esto dio inicio al culebrón que ambos protagonistas querían evitar. El 19 de agosto por la mañana, la actriz que interpretó a Malvina en Casi Ángeles se presentó en Olga y contó toda su verdad. Sin dormir y con la presión de dar explicaciones confesó haber sido infiel, pero negó que haya sido con su compañero de obra.

En medio de las versiones sobre su affaire, Gimena Accardi tomó la palabra y contó cómo fue la situación (Sería increíble – Olga).

“Cometí errores, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer”, señaló respecto a lo difundido por de Brito en LAM (América). “La mitad de las cosas es cierta, la otra mitad no y de eso no me voy a hacer cargo”, agregó, sin hacer mayores referencias.

A la salida de su participación en la señal de streaming, Gimena se sinceró ante los medios presentes que esperaban su palabra. Allí, fue consultada sobre los “rumores que la vinculan con su excompañero”. “Necesito frenar esto porque hay terceros que no quiero que sean manchados y en el medio hay familias. Me hago cargo de esto, putéenme, espérenme, vengan a escupirme a la salida de Olga. Andrés es mi compañero actual, sigo compartiendo la gira. Necesité salir a aclararlo, esa es la verdad. Esta soy yo con mis miles de defectos y un poco me alivia que se corra el foco de Nico, que durante meses recibió el mismo hostigamiento sin hacer nada”, expresó sin filtro.

El comunicado de Andrés Gil que le puso fin a los rumores de infidelidad (Foto: Instagram)

Por ahora, Nico Vázquez no hizo declaraciones públicas en las más de 18 horas que lleva el escándalo. Pero el que sí habló fue Andrés Gil, quien decidió romper el silencio y se expresó en sintonía con lo expresado por Accardi. “Por todo lo que leí y escuché en medios de comunicación y redes se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa”.

Así están las cosas al cierre de esta publicación. Un amor que se rompió después de 18 años y una avalancha de rumores que el tiempo, lejos de aplacarse, se precipitó. Y todavía falta el testimonio de Nicolás Vázquez, la voz que todavía no se escuchó.