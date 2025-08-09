Teleshow

La razón por la que Nico Vázquez suspendió sus funciones de Rocky: “El dolor se volvió insoportable”

Luego de semanas de convivir con una lesión, el actor decidió escuchar a su cuerpo y realizar una pausa en sus presentaciones. El comunicado del artista

Por Lucas Terrazas

Nico Vazquez debió interrumpir sus funciones de Rocky en el teatro

Después de su dura separación de Gimena Accardi, la cual puso punto final a una relación de 18 años, Nico Vázquez decidió sanar su corazón enfocándose en una de sus mayores pasiones: el teatro. Fue así como el actor intentó salir adelante de la mano de uno de sus personajes favoritos, Rocky. Sin embargo, después de semanas de acarrear un fuerte dolor, el joven dijo: “Basta”.

Con suma angustia, el actor redactó un breve texto en el que manifestó su impotencia y tristeza por no seguir adelante con las funciones acordadas. “No se imaginan cuánto me apena tener que frenar, pero también hay que ser sabio y escuchar al cuerpo”, comenzó diciendo la expareja de Accardi.

Luego, Nicolás relató cómo era la situación que atravesaba y que lo obligó a hacer una pausa en su trabajo: “Llevo más de 20 días trabajando con una lesión, sin suspender, pero el dolor ya se volvió insoportable. Espero que sepan comprender porque quienes me conocen saben que siempre doy todo hasta el último momento, pero estos días ya era muy difícil seguir así”.

Nico Vázquez mostró su tristeza por tener que suspender sus funciones de Rocky

Fue así como Vázquez también destacó cómo seguirá su recuperación. “Ahora me voy a seguir enfocando en recuperarme, entrenar, activarme y hacer mucha fisioterapia, para volver el finde que viene. Sé que mucha gente viaja desde otras provincias, e incluso de otros países, y lamento profundamente no poder darles la función que esperaban este fin de semana. Si Dios quiere, pronto estaremos viviendo juntos Ricky. Gracias por el cariño y el apoyo de siempre”, destacó la figura del teatro junto a emojis de manos alzadas, plegarias y un corazón blanco.

A través de un comunicado, tanto la obra como Vázquez relataron la situación que enfrentan: “Información importante, a raíz de un desgarro en el músculo piramidal que sufrió Nico Vázquez, las funciones de Rocky previstas para este fin de semana han sido reprogramadas. las entradas adquiridas mantienen la ubicación original y serán válidas según el siguiente esquema de fechas”.

Semanas atrás, el actor había comunicado la situación que atravesaba. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito, quien comunicó la situación del artista en sus redes sociales. En ese sentido, más allá del golpe, el conductor de LAM (América) destacó que Vázquez continuaría con las funciones a pesar del dolor. “Nico Vázquez hará función lesionado”, comenzó diciendo el periodista.

El comunicado de Nico Vázquez al tener que suspender su obra por lesión

Luego, en su siguiente story, de Brito le comunicó a sus fanáticos el detrás de escena de la situación que afrontaba Vázquez: “Fue una piña en la costilla en una de las escenas”. Noche a noche, el actor da vida a la historia de Rocky Balboa en el teatro Lola Membrives. En ese sentido, semanas atrás, el joven le agradeció a Sylvester Stallone por permitirle interpretar al personaje y hasta lo saludó por su cumpleaños.

La repercusión del gesto no tardó en llegar a Hollywood. Stallone compartió el video del homenaje en su cuenta oficial de Instagram, donde escribió: “Qué increíble saludo de cumpleaños del elenco de la obra Rocky en Argentina. Muchas gracias”, junto a un emoji de guante de boxeo, símbolo inconfundible del personaje que lo llevó a la fama mundial.

El homenaje ocurrió el 6 de julio, minutos antes de que finalizara la función. Nico Vázquez, caracterizado como Rocky Balboa, tomó el micrófono y dijo frente a un auditorio repleto: “Hoy es el cumpleaños de Sylvester Stallone. A vos, que confiaste en nosotros, desde acá, desde Argentina y en español, te cantamos…”. Acto seguido, comenzó el clásico “Feliz cumpleaños”, coreado por todo el público de pie.

La obra tomó un significado especial para Vázquez en medio de su separación de Gimena Accardi. Días atrás, el actor se emocionó en el escenario y no pudo contener las lágrimas frente a un público que había colmado la sala.

