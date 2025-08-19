Teleshow

La palabra de Andrés Gil por los rumores de supuesto romance con Gimena Accardi: “Es absolutamente falso”

En medio del escándalo de infidelidad de la actriz con Nico Vázquez, su compañero de elenco puso fin al silencio

Andrés Gil negó tener una relación paralela con Gimena Accardi luego de que fue vinculado sentimentalmente con ella (Instagram)

Andrés Gil quiso ponerle fin a los rumores que lo señalaron como el tercero en discordia en la separación entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez. Tras la difusión masiva de versiones que lo vinculaban sentimentalmente con la actriz, el compañero de elenco de Accardi utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo rotundo a esa información. “Por todo lo que leí y escuché en medios de comunicación y redes se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”, escribió Gil sobre un fondo negro, acompañado de un emoji de corazón formado con dos manos.

Su intervención buscó frenar la ola de especulaciones que surgieron luego de que se confirmara la infidelidad de Accardi y el escándalo mediático que siguió al anuncio de la separación.

Andrés Gil le puso fin a los rumores de relación con Gime Accardi (INstagram)

La propia Gimena Accardi eligió dar su palabra horas después de que el tema se instalara en todos los medios de espectáculos. “Estoy acá, sin dormir, pero siento la necesidad de hablar y aclarar lo que desde ayer estuvieron diciendo y me tienen en el ojo de la tormenta”. Explicó que la situación se discutió “por cuatro paredes, en la privacidad e intimidad”, sin apelar a la exposición mediática. “Cometí errores, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer”, asumió, en referencia a lo que se difundió en LAM. Afirmó que “la mitad de las cosas es cierta, la otra mitad no y de eso no me voy a hacer cargo”. Sobre la reacción de Nicolás Vázquez expresó: “Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos, me dijo ‘esto a vos no te define’”.

Las versiones sobre un supuesto tercero en discordia crecieron con fuerza apenas se conoció el desenlace de la pareja. A pesar de que en el ciclo de América se habló de un “actor de renombre dentro del ambiente artístico argentino”, y que se deslizó que “es alguien conocido que tiene hijos”, Accardi aportó precisiones para despejar las dudas.

“Con las personas que me vinculan es mentira. Se ensucia a gente que nada que ver, que es familia, necesito que se frene”, expresó la actriz. Aclaró que “es una persona random que no es del medio. Me lo banco porque me puedo hacer cargo de una infidelidad que cometí, pero no me puedo hacer cargo de la persona con la cual se dice que es”. Negó la existencia de una relación paralela y remarcó que se trató de “un desliz total, una estupidez total con un random cualquiera que no pertenece al medio, que no lo van a encontrar nunca”.

Andrés Gil y Gimena Accardi protagonizaron la obra En otras palabras, dirigida por Nico Vázquez (Instagram)

Sobre los detalles de la ruptura, Accardi contó que la crisis en la pareja venía desde hacía aproximadamente un año, con altibajos y dificultades. Señaló: “En una relación que venía mal, que veníamos en crisis, hace un año con idas y vueltas, no fue el detonante, pero sí la gota que colmó el vaso”.

Ángel de Brito sumó datos desde LAM acerca de lo que, según su información, motivó la separación: “Nico Vázquez comprobó que Gimena Accardi tenía una relación con otra persona, y no una relación casual, sino que venía desde hace tiempo. Es el verdadero motivo de la separación entre ellos”. Indicó que el romance se extendió durante varios meses y que el rumor circulaba en el ambiente antes de que tomara estado público.

El proceso hacia la ruptura incluyó sospechas y la búsqueda de certezas. El círculo cercano describió que Vázquez notó conductas distintas en Accardi, que salían de la rutina y pasaban desapercibidas al principio, aunque más adelante encontraron una explicación concreta. Finalmente, el actor accedió a pruebas que le confirmarían la existencia de otra persona. Tras enfrentarse a la verdad, Gimena reconoció su infidelidad. “Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver”, contó el conductor. La revelación terminó por acelerar el final de una relación que ya atravesaba una etapa compleja.

Andrés GilGime AccardiNico VázquezInfidelidadEscándaloRedes sociales

