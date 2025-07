Mercedes Oviedo habló de las versiones de romance con Nico Vázquez: “No tengo nada que esconder”

La palabra de Mercedes Oviedo sobre las versiones que la vinculan con Nico Vázquez (Video: El Trece)

El martes por la noche el mundo del espectáculo recibió una sacudida luego de que Nico Vázquez y Gimena Accardi usaran sus redes sociales para comunicar su separación luego de 18 años juntos. Este sorpresivo anuncio y la viralización de un video de Nico bailando junto a Mercedes Ovideo, su compañera de Rocky, dieron inicio a rumores de infidelidad.

Mercedes habló junto a Vázquez y Dai Fernández, también señalada como la tercera en discordia, a la salida del teatro y aseguraron que la situación no era como se había planteado. Al ver que los rumores no cedían, al día siguiente la actriz que interpreta a Linda enfrentó las cámaras de Puro Show (El Trece) para hablar en profundidad del tema que la puso en agenda.

“Está todo bien, está todo bien. Mi familia sabe quién soy, cómo me manejo, no hizo falta aclarar nada, está todo perfecto. Lamento mucho esta situación, odio estar en todos lados porque soy muy tranquila con mi vida y no abro las puertas de mi vida, pero que se le va a hacer”, comenzó diciendo Mercedes, visiblemente molesta por toda la situación y agregó: “Obvio (que estoy angustiada) yo no estoy acostumbrada a esto, no me gusta, siempre huí de este tipo de cosas”.

Cuando el movilero le preguntó cómo fue la reacción de su familia, la respuesta fue contundente: “No hizo falta aclarar nada porque ya me conocen y saben cómo soy”. En esta misma línea, la consultaron sobre si los rumores le trajeron problemas puertas adentro de su relación: “No hizo falta ni aclarar que esto era mentira con mis íntimos. Por supuesto que me preguntaron por qué salió en todos lados, pero me preguntaron cómo estaba, cómo me sentía. Yo tengo mucha comunicación con mi familia, con la familia del padre de mi hijo y está todo superbién”.

Mercedes Ovideo desterró los rumores de romance con Nico Vázquez

En el video que dio pie a estos rumores de romance entre Oviedo y Vázquez, se los puede ver bailando, abrazados y disfrutando de la noche porteña, sin embargo, aseguró que se trató de una interacción inocente entre compañeros de trabajo: “Yo soy una persona que me manejo libremente y no voy a cambiar mi manera de ser ni mi actitud por estar cuidándome porque no tengo nada que esconder. Yo soy así, demostrativa con mis amigos, cariñosa, si tengo ganas de darle un abrazo a una amiga lo voy a hacer porque soy así. No hice nada malo, bailé con un compañero de trabajo”.

En todo momento se mostró tranquila con la situación y contó que se acercó a Gimena para aclararlo: “Hablamos y está todo bien. Yo nunca estuve nerviosa porque siempre estuve tranquila, no hice nada malo y cuando no haces nada malo, no hay cargo de conciencia, no hay culpa porque no hiciste nada. Yo no tengo nada que esconder y voy a salir y voy a decir siempre lo mismo porque no tengo más nada que decir que esto: no tengo nada que esconder”.

Si bien ella se encuentra tranquila con las acusaciones, dejó ver su enojo al ver como otras personas son alcanzadas por el escándalo: “No es un momento grato este, yo tengo un hijo chiquito y me parece una falta de respeto que salga el nombre de mi hijo, el nombre del papá de mi hijo, fotos de él. Una cosa es que yo publique una foto cada diez millones de años y otra cosa es que salga por un tema así”, analizó.

Y cerró con una reflexión: “Estamos hablando de la separación de una pareja que estuvo muchos años juntos, una pareja muy estable del medio, muy querida. Es una situación muy triste para ellos y la verdad que todos mis respetos hacia ellos y la verdad que incondicional para lo que necesiten, pero todo esto que se arma alrededor es muy feo para todo”.