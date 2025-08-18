Teleshow

Se separó Dai Fernández, la actriz relacionada a Nicolás Vázquez después de terminar con Gimena Accardi

La integrante de la obra Rocky, el musical anunció el fin de su relación con Gonzalo Gerber tras siete años, mientras crecen las especulaciones sobre su supuesto romance con el actor

Sol de María

Por Sol de María

La separación de Dai Fernández y Gonzalo Gerber tras siete años impactó en el ambiente artístico (Video: Intrusos, América TV)

La reciente separación de Dai Fernández, actriz y cantante que se hizo conocida por su papel en Rocky, el musical, y su pareja Gonzalo Gerber tras siete años de relación, generó un fuerte impacto. El anuncio, realizado este lunes por Paula Varela en Intrusos (América TV), se produjo en medio de rumores que vinculan a ella como posible tercera en discordia en la ruptura de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, que pusieron fin a una relación de 18 años poco más de un mes antes.

La noticia sorprendió tanto por la duración del vínculo como por el contexto en el que se dio: la actriz y el bailarín que supo salir campeón en el Bailando de Marcelo Tinelli junto a Flor Vigna, ya atravesaban una etapa de desgaste, pero la exposición mediática y los rumores en torno a la separación de Vázquez y Accardi habrían intensificado la crisis. Según la periodista del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, “es una separación que va a dar que hablar porque trae aparejado otras especulaciones. Ya hace tiempo venía un desgaste y lo que pasó con Nico erosionó un poco la crisis que venían transitando”.

El entorno teatral y la cercanía profesional entre el protagonista de la obra que interpreta a Rocky Balboa y quien actúa de su pareja, Adrian Pennino, alimentaron las versiones sobre un posible romance. Ambos comparten largas jornadas de trabajo en el Teatro Lola Membrives, viajes (incluido uno a Filadelfia para profundizar en el universo de Rocky) y una química escénica que no pasó inadvertida.

Rumores vinculan a Dai Fernández como tercera en discordia en la ruptura de Nico Vázquez y Gimena Accardi

El origen de los rumores se remonta a la abrupta ruptura entre Nico Vázquez y Gimena Accardi, anunciada mediante un comunicado conjunto en redes sociales. Desde entonces, se consideró la posibilidad de la existencia de terceras en discordia. En el caso del protagonista de la obra, tanto Fernández como Mercedes Oviedo, otra compañera de elenco, fueron vinculadas. Sin embargo, otras versiones afirman que el “punto final” de la relación entre Vázquez y Accardi habría estado motivado por un tercero del lado de la propia actriz. Según lo expresado por Varela en Intrusos: “Si bien Nico Vázquez y Gimena Accardi venían con crisis de pareja, el punto final es por un tercero del lado de Gimena”.

Cuando todas estas versiones salieron tanto en los medios como en las redes sociales, los protagonistas optaron por intervenir y salir a desmentir cualquier vínculo sentimental más allá del profesional. Nicolás fue categórico al definir a Dai Fernández como “casi una hermana” y destacó el rol de la actriz como sostén emocional en el difícil momento posterior a su separación. Ella, por su parte, manifestó: “Ya hablaron las personas que tenían que hablar. Yo estoy tranquila, enfocada en mi trabajo y en mi relación”.

El historial profesional entre Fernández y Vázquez se remonta a la obra Tootsie, donde la actriz reemplazó a Julieta Nair Calvo y generó una química escénica que motivó a Nico a convocarla para el desafío de llevar Rocky al teatro. Esta relación laboral, consolidada en el escenario, fue analizada por panelistas como Ximena Capristo y Yanina Latorre, que llegaron a sugerir que la tensión y la complicidad entre ambos trascendieron lo estrictamente profesional. De hecho, “La Negra” llegó a afirmar que “en ese reemplazo ‘flashearon’ ellos. Hubo una tensión sexual que transmitían”, mientras que Latorre subrayó que la información sobre el supuesto acercamiento provino, en primer lugar, del entorno de los actores.

Panelistas sugieren que la complicidad entre Fernández y Vázquez trascendió lo profesional en el teatro (Video: SQP, América TV)

Recientemente, Nico Vázquez regresó al teatro más fuerte que nunca. El actor se recuperó de un desgarro en el músculo piramidal y compartió su vuelta al escenario con suma felicidad. “Hoy me espera una sala llena para volver a reencontrarme con mi Rocky y no me alcanzan los ‘gracias’ para lo que siento. Es impresionante el amor que me ha demostrado el público, siempre, en las buenas y en las malas, con una fidelidad que me emociona profundamente”, manifestó, desde sus stories de Instagram.

