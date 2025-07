La primera salida de soltero de Nico Vázquez tras 18 años en pareja: gestos y rumores en la noche de Palermo

La noche de soltero de Nico Vázquez

El martes por la tarde, la noticia retumbó con fuerza en el mundo del espectáculo: Nico Vázquez confirmó su separación de Gimena Accardi tras 18 años juntos. ¿Cómo digerir que una de las parejas más estables del ambiente ponga punto final a una historia de casi dos décadas? Mientras la sorpresa calaba hondo en los seguidores, los protagonistas se apuraron a aclarar que todo ocurrió en buenos términos. Pero la calma duró poco. Las redes y los programas explotaron en rumores y especulaciones.

Nada pasó inadvertido esa noche cuando, apenas unas horas después del anuncio, comenzaron a circular videos de la primera salida de soltero de Nico Vázquez. El escenario: un boliche en el corazón de Palermo. Había cámaras, ojos curiosos y hasta panelistas dispuestos a contar cada detalle.

“Nico el domingo estuvo en un pub de Palermo con sus compañeros de Rocky“, contó el periodista Fede Flowers, lanzando la primera piedra. Enseguida, el panelista de Los profesionales de siempre (El Nueve) fue más allá: “Me llega que estaba muy contento y se mostraba muy cercano a la actriz de su obra y hasta hubo mordedura de oreja hacia ella”. La imagen era clara y provocativa; el dato, imposible de ignorar.

En la cuenta de X El Ejército De LAM, que se desprende del programa de Ángel de Brito, el escándalo tomó cuerpo a través de un video elocuente: el actor bailaba muy cariñoso con Mercedes Oviedo, compañera de elenco en la obra Rocky. El boliche bullía con la energía de la fiesta, pero una grabación casera mostraba otra cosa: Nico, cercano a la barra, levantó en brazos a Mercedes. Entre risas y miradas de complicidad, se decían cosas al oído, se abrazaban y se tocaban la cara, mientras El amor de mi vida de María Becerra y Los Ángeles Azules tejía de fondo una atmósfera casi irónica. En ese instante, muchos se preguntaron si la amistad puede ser así de intensa tras una ruptura reciente o si efectivamente había algo más que los unía.

Los indicios venían de antes. En el anuncio del estreno de la obra Rocky, Nico Vázquez eligió subir a su cuenta oficial de Instagram una imagen suya en primer plano con Mercedes Oviedo. La dedicatoria era casi una declaración de principios: “¡Mi felicidad! Lo más lindo de este camino es compartirlo con personas que, además de ser talentosas, son grandes compañeros. Porque más allá de lo profesional, lo que realmente hace la diferencia es la calidad humana, el respeto y el amor por lo que hacemos. ¡Que equipazo se armó! Prepárense para ver un espectáculo teatral único. Será lo más fiel a la película. ¡Será épico! #Rocky”. Y la respuesta llegó rápido, desde el otro lado: “¡Mucho amor! Vamos con todo“, escribió Oviedo.

Las señales no terminaban en los escenarios públicos. En otra publicación, la actriz compartió su entusiasmo por el proyecto, pero también algo más: “Amo a este equipo, amo estar acá. Rocky también era mi sueño. Gracias @nicovazquezok por ser mi jefe, pero también mi amigo. Sos de otro mundo y sabes lo que te quiero y admiro. Te mereces todo el amor que tenés, que es infinito. Trabajas más que nadie y volás alto. Gracias por invitarme a este viaje inolvidable. Me siento afortunada de trabajar de lo que me gusta. Rocky Teatro es mi vitamina”.

Las palabras, las imágenes y las acciones tejieron en pocas horas una red de preguntas y sospechas. ¿Dónde termina la complicidad profesional y empieza algo más? Por ahora, ni Nico Vázquez ni Mercedes Oviedo lo dijeron abiertamente. Pero las señales, los gestos y los relatos quedaron allí, para quien quiera atar cabos y volver a preguntar si es el inicio de un nuevo capítulo, o apenas el reflejo de una amistad bajo las luces del teatro.