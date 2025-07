Acompañado por Mercedes Oviedo y Dai Fernández, Nico Vázquez enfrentó los rumores de infidelidad

Nico Vázquez habló de los rumores que lo vinculan con Mercedes Oviedo y con Dai Fernández (El Trece)

El telón cayó. Nico Vázquez y Gimena Accardi confirmaron su separación tras casi dos décadas de amor, éxitos y pérdidas compartidas. Afuera, los flashes arden y las redes lo hacen aún más con preguntas que se repiten: ¿hay terceros en discordia? ¿Fue el teatro, la fama, la costumbre? Nadie tiene respuestas fáciles, ni siquiera los protagonistas.

Todo empezó con una pregunta: Ángel de Brito, fiel a su estilo directo, encaró a Nico sobre los rumores. “¿Hay otra persona involucrada?” La respuesta cortó el aire: “Lejos de eso. No tengo la nafta para pensar en eso, estoy pensando en mí, me replanteé muchas cosas que tienen que ver conmigo, son 18 años de estar al lado de una persona, nos pasó de todo. A veces el éxito, el ruido, parece que todo sea lindo, en el medio perdí a mi hermano, mi suegro, estamos vivos acá por seis segundos, el otro día se cumplieron cuatro años de que nos salvamos de lo de Miami. El crecimiento de Gime me dio mucha felicidad. Quiero lo mejor para los dos, estamos en esa”, declaró el actor, con una sinceridad que desarma, frente al asedio de especulaciones.

Pero los rumores no descansan. La máquina de nombres comenzó a moverse: Mercedes Oviedo y Dai Fernández, compañeras en la obra Rocky, fueron señaladas como posibles “terceras en discordia”. ¿La prueba? Un video reciente de Oviedo y Nico bailando juntos en un bar de Palermo, abrazados por la música y la noche. Por Dai, solo rumores; ninguna imagen, solo susurros.

Nico Vázquez y Mercedes Oviedo, juntos.

En medio de esta tormenta, el actor eligió no esconderse. A la salida del teatro, tras otra función, se enfrentó a las cámaras. Esta vez, paradójicamente, flanqueado por las dos señaladas. Con voz clara, el actor lanzó: “No sé qué se está comentando porque yo puse lo que tenía que poner, que es lo único que me importa, el momento que estoy pasando con Gime”, dijo, en alusión al comunicado en Instagram que anunciaba el final de la pareja. “Están diciendo cosas que no son, pero estamos acostumbrados a esto. Eso vende un montón”, añadió, al referirse al ciclo inagotable de especulación mediática.

Sobre los nombres que circulan, Vázquez no dudó: “Con Dai hacemos de pareja en Rocky, entonces obviamente la primera que vas a buscar es esa. Y con Mercedes hay un video en el que bailamos en una fiesta del laburo. Fuimos a una fiesta del trabajo y bailamos con todas las chicas, ¿no se puede bailar ahora?” La incomodidad era palpable. El dolor, también: “Yo puse un posteo muy triste, Gime está muy triste, yo lo estoy también y ustedes me vienen a preguntar por otra cosa”.

Nico Vázquez y Gimena Accardi en su última aparición juntos, en los Martín Fierro de Teatro (Prensa Grupo America)

Detrás de la fachada pública, una familia entera se resquebraja. “Toda mi familia está triste, triste yo, triste Gime, ¿Cómo se puede estar después de estar 18 años con alguien? Mal, por más que sea de común acuerdo la separación y que sea lo más sano y uno intente ordenar su cabeza, uno está triste. A mí me costó mucho hacer la función, por más que yo venía procesando eso, porque sabía que iban a estar ustedes, lo que pensarían, porque parece que uno no puede tomar una decisión sana, tiene que haber culpables”

En medio del duelo, otro rumor intentaba instalarse: que la separación tenía fecha exacta. Vázquez lo desmonta: “No sé si te puedo decir un tiempo del que estoy separado, te puedo decir que venimos charlando, procesándolo y hablando para llegar a algún puerto. Yo la voy a amar toda mi vida, y ella también me va a amar toda mi vida. La crisis comienza cuando eso no alcanza”.

El eco de las versiones contrarias tampoco deja en paz a Gimena: algunos sugirieron que ella tenía una nueva relación con Andrés Gil, compañero de elenco y pareja de Cande Vetrano. La respuesta de Vázquez es firme, casi protectora: “Es un amigo mío, es compañero de ella, somos un tridente que nos acompañamos muchísimos, soy el director de su obra. Ellos trabajan juntos y se van de gira y lo primero que van a decir es eso. Parece que una pareja solo se puede separar por terceros. Yo les pido con una mano en el corazón, ¿existe el desgaste, el no encontrarse, el destiempo? Sí, sobre todo con 18 años juntos”.

Tras su separación con Nico Vázquez, Gimena Accardi negó que haya terceros en discordia: “No ensucien algo tan lindo” (Instagram)

El dolor de perder un amor largo es inevitable. “Mucha gente me preguntaba cómo seguíamos juntos después de tanto tiempo, y es con amor, pero llegó un momento en que no nos encontramos. Yo estoy triste, ella está triste, y siempre decíamos que queríamos llegar a viejitos, ¿y cómo no querer llegar a viejitos cuando amás a alguien? Eso lo sabe Dios. Es difícil para mí cerrar la puerta, pero también dejarla abierta, porque me pasa esto. Si tiene que ser juntos, que sea juntos, pero si tiene que ser por separado, que sea con felicidad porque nos lo merecemos”.

Al final, dejó en claro que no hay villanos, que no hay terceros en discordia ni traiciones épicas, pero tampoco finales felices de cuento. Hay solo dos personas que, después de sobrevivir al ruido del éxito y al silencio de las pérdidas, también deben aprender a sobrevivir al vacío de la despedida.