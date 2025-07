Tras su separación con Nico Vázquez, Gimena Accardi habló sobre las versiones de un tercero en discordia

Nico Vázquez reconoció que atraviesa un duro momento luego de su ruptura

En una mezcla de tristeza y dolor, miles de recuerdos invaden su memoria. Nicolás Vázquez y Gimena Accardi atraviesan un duro momento luego de anunciar separación después de 18 años. La noticia sacudió al mundo del espectáculo, ya que se trataba de una de las parejas más queridas en el ambiente. En ese marco, las versiones de infidelidad y de un tercero en discordia comenzaron a circular. Así las cosas, la actriz decidió hablar al respecto.

Gimena Accardi negó que haya terceros en discordia luego de su separación de Nico Vázquez (Instagram)

Durante la emisión de Sálvese Quien Pueda (América), Yanina Latorre había dado detalles de la ruptura y habló de las razones detrás de la separación: “No desconfiaba, pero la semana pasada me llegó el dato de que estaban separados hace un tiempo y no lo querían contar. Lo chequeé en el entorno de ellos. Me dicen que en la noche de los Martín Fierro de Teatro era notorio, no se los veía como antes. Ese día Nico estaba de muy mal humor y ella también. Hay una tercera persona. Me llegó el dato que uno de los dos se habría enamorado perdidamente de una persona“.

Al cabo de unas horas, al escuchar estas versiones, Accardi decidió responder y aclarar los dichos sobre su separación. “Por favor, no ensucien algo tan lindo con falsos rumores. No hay terceros, solo una separación de una pareja hermosa de 18 años".

La palabra de Nicolás Vázquez luego de su separación

Durante su descargo, la actriz resaltó su cariño por Vázquez y dejó la puerta abierta a una posible reconciliación: “Nico siempre será mi ama gemela y el amor de mi vida. No busquen roña donde no la hay. Hoy la decisión es esta, y es dolorosa, pero uno nunca sabe lo que nos depara el destino y tal vez sea un “hasta pronto”, yo me sigo imaginando viejita a su lado. Pero ahora, lo mejor es esto”.

Los primeros en comunicar la separación fueron los propios protagonistas de la historia. A través de sus redes, los artistas compartieron un mismo comunicado, el cual expresaba sus sentimientos en este contexto: “Después de compartir con Nico Vázquez 18 años de la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos”.

Este martes, Nico Vázquez y Gimena Accardi pusieron punto final a una relación de 18 años

En ese marco, la pareja explicó el dolor que esto les generaba: “No fue una decisión fácil, porque hay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une, vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vínculo que siempre llevaremos en nuestro corazón. Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo más sano es soltar".

Para cerrar su comunicado, ambos expresaron que, a pesar de la decisión, siguen sintiendo cariño por el otro: “Elegimos hoy transitar la vida por separado, pero el amor, aunque tome nuevas formas, sigue estando. Y el respeto mutuo será siempre el puente que nos una. Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele. Pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido. Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo”.

Meses atrás, en una entrevista con Bondi Live, Accardi rechazó la idea de ser vistos como la “pareja perfecta”. Aseguró que su relación no era distinta a la de cualquier otra pareja y que también atravesaron dificultades. Explicó que la cantidad de años juntos puede generar esa percepción, pero dejó en claro que, como en cualquier vínculo, existen momentos de conflicto.

La actriz reconoció en el programa de streaming de Ángel de Brito que “donde más nos hemos ‘peleado’ es laburando”. Al aire de Ángel Responde también recordó la crisis que tuvo con su marido algunos años atrás. Cuando Ángel de Brito le preguntó si alguna vez se había peleado con Nicolás Vázquez, ella respondió: “Tuvimos una mini crisis literal de cuatro días. Nico la ha contado alguna vez hace muchos años así como lo estoy contando”.