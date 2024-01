En GH volvió a sonar el teléfono rojo y una medida inesperada involucró a todos los participantes

Gran Hermano: volvio a sonar el telefono rojo y quedaron todos nominados (Video: Gran Hermano, Telefe)

En la noche del lunes sonó el teléfono rojo del lado de adentro de la casa y Joel fue corriendo a atenderlo. Apenas lo hizo, después de una sirena de alarma catástrofe, la voz de Gran Hermano dijo: “Todos al living, todos al living, todos al living”. Así, los 16 “hermanitos” se sentaron en ronda sobre los sillones y de frente al monitor, en donde segundos después apareció la figura de Santiago del Moro, con la cara tapada con un sobre negro.

Te puede interesar: La dura advertencia de Santiago del Moro a los participantes de GH: “A ver si lo entienden”

Durante varios momentos de esta gala del lunes, el conductor había insistido que iba a revelar el contenido de un sobre que cambiaría el juego esta semana. Y cuando tuvo la atención de la casa, fue nombrando a uno por uno para contarles qué era lo que iba a pasar estos próximos siete días.

Al ver la cara de preocupación de Del Moro, todos los participantes se alertaron por el gesto. “Miedo, miedo”, coincidían todos. Y ahí el conductor tomó la palabra: “A ustedes yo les dije algo anoche: que el juego cambia, que se tienen que despertar, que no es un hotel 5 estrellas. Muchos entendieron, otros no hicieron metáfora. Y no fue en contra de nadie, obviamente es en cierta manera para tenderles un puente, darles una mano. Ustedes son los que están jugando este juego”.

Te puede interesar: Santiago del Moro hizo un anuncio que cambiará el juego en GH: todos los detalles

“Joel, ¿atendiste el teléfono?”, planteó el conductor. Y al recibir la respuesta afirmativa, dijo: “Estás nominado”. Y luego siguió: “Agostina, estás nominada. Alan, estás nominado. Zoe, estás nominada. Martín, estás nominado. Rosina, estás nominada. Denisse, estás nominada. Nicolás, estás nominado. Sabrina, nominada también. Lisandro, estás nominado. Lucía, estás nominada. Emmanuel, estás nominado. Juliana, estás nominada...”, fue diciendo del Moro. En este punto, lo interrumpió el desencajado festejo de Furia, fiel a su estilo y contrario a los modales del juego.

Todos los participantes de Gran Hermano están nominados esta semana (Gran Hermano, Telefe)

“Bautista, estás nominado. Federico, Manzana, estás nominado. Y vos Virginia, por ser la última, quiero que sepas que estás nominada también”, siguió Del Moro. “Ay, la puta madre...”, se le escapó a la que entró última a la casa, lamentándose por su suerte. “Chicos, toda la casa nominada. El juego cambió”, explicó el conductor. “¡Es el sueño cumplido!”, gritó Furia desde atrás. “Todos en placa, todos. La cosa es así: esta semana van todos a placa, esta semana el voto es positivo. Cambia el juego. Esta semana los televidentes, el supremo, va a elegir quién quiere que esté, quién quieren ellos que se quede en esa casa”, remarcó Santiago.

Te puede interesar: Tras la polémica salida de Carla y el nuevo ganador de la prueba del líder, cómo cambió el juego en la casa de GH

“A quién eligen, quién les gusta, quien activa, quién hace, quién propone. Los que no hagan nada, se van”, argumentó a continuación. “Bien, excelente”, volvió a celebrar Juliana, contrastando su alegría con las caras de preocupación de sus compañeros de convivencia.

“Mañana en la prueba de liderazgo, van a participar por un lugar por fuera de esa placa. Y mañana, quien gane el liderazgo, les voy a contar cuáles son los beneficios que va a tener en una semana atípica. Y el miércoles, van a nominar a ver a quién sacan ustedes de la placa de nominados”, prosiguió Santiago con la repentina modificación de reglas.

Furia, la única participante de Gran Hermano contenta con el voto positivo y la nominación de toda la casa (Gran Hermano, Telefe)

“Va a ser una placa normal, como siempre, nada más que con más gente”, aclaró Del Moro ante las dudas que surgieron por esta novedad. “No tengan miedo de jugar el juego, chicos. ¿Cuál es el problema de decir: ‘A mí me conviene o quiero que se vaya tal o cual’? Cuando van a jugar al fútbol entre amigos, antes de meterle un gol a un amigo dicen: ’Che, no te voy a meter un gol ¿porque sos mi amigo’? ¡No! Uno juega una competencia, esto es un juego y la amistad está para afuera. A lo mejor el día de mañana serán grandes amigos. Y de hecho ahí lo están siendo, en este momento. Pero recuerden que están en el contexto de un juego. Se los recalco porque si no pierden el eje”, insistió el conductor al motivarlos a que pongan más estrategias en la competencia.

Una vez cerrado el enlace, la preocupación siguió haciéndose carne entre casi todos los integrantes de la casa mientras que Furia seguía eufórica. “Va a estar rebueno. Por mi parte, yo soy una gran generadora de contenido. Lo vengo diciendo desde que llegué acá: creo que el ‘producto caracol’ ya pasó de moda, todos tienen que activar, mostrar quiénes son, si algo les molesta lo tienen que decir, si están felices también lo tienen que demostrar, si algo les perjudica lo tienen que hacer, si quieren cocinar lo tienen que hacer, si quieren agarrarse a los gritos que se agarren, si quieren besarse hay que besarse”, dijo, muy segura.