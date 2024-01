GH 2024: Noche de altísima tensión por el mano a mano entre Agostina y Florencia

El mano a mano de Agostina y Florencia: una nueva participante abandonó Gran Hermano

Un nuevo domingo llegó a la casa de Gran Hermano la cual está cada vez más dividida debido a que los participantes del reality pasan semanas repletas de cruces, polémicas, peleas, insultos y una convivencia dura por el encierro. Con ese clima, los hermanitos llegaron a una nueva noche de definición. En esta oportunidad, la placa estuvo conformada por cinco participantes. Así Florencia, Agostina, Joel, Emmanuel y Lucía esperaban con muchos nervios la etapa de definición.

Luego de mostrar los típicos clips de la semana y de la cena de nominados, alrededor de las 22.39 Santiago del Moro entró a la casa para anunciarle a los jugadores quién era el primero o la primera persona en salir de la placa y continuar en el juego. “Uno de ustedes se queda en la casa y va ahora al cuarto a desarmar la valija”, aseguró el conductor. Acto seguido, dijo el nombre: “Quién sale primero de placa y continúa en la competencia es Joel”.

Feliz y agradecido por la oportunidad, el concursante le habló a sus fanáticos: “A partir de ahora para mí empieza otro juego completamente nuevo”, aseguró el participante que había quedado en placa por decisión de Lizandro. Él fue el líder de la semana y tuvo la oportunidad de sacar a alguien y meter a otro participante. Incluso, una vez que Santiago se retiró del vivo, los hermanitos tuvieron un enfrentamiento delante del resto de sus compañeros donde hubo reclamos, reproches y pedidos de disculpas.

Santiago anunció quiénes fueron los participantes salvados durante una nueva gala de eliminación y quién quedó fuera del reality

A las 22.56 Santiago volvió a llamar a la escribana y le pidió a la producción de ingresar nuevamente a la casa para anunciar al segundo salvado de la noche. “Quien continúa en la casa por decisión del público y sigue por los millones, por la casa, por los sueños y por todo es Lucía”, afirmó el conductor. Tras escuchar su nombre la joven oriunda de Salta, rompió en llanto y saltó de la felicidad. “Estoy muy emocionada, gracias en serio”, acotó sin poder creerlo.

Pasadas las once de la noche sacaron a otro jugador de la placa para que finalmente se produzca el famoso mano a mano. “Mirá vos”, dijo del Moro sorprendido por lo que leyó en el sobre antes de ingresar para hablar con el resto de los participantes.

“Saben qué voy a hacer voy a ir al revés”, les dijo el conductor a los concursantes ya que él había visto el resultado entonces dio vuelta el sobre para que ellos lo vean antes de que él lo diga, ”Por decisión del supremo quien sigue en competencia es Emmanuel”, reveló aunque antes de que lo diga todos los hermanitos pudieron ver su foto. “Ay qué feo que salgo, tengo un ojo cerrado ahí gente”, sostuvo el participante entre risas y luego agradeció: “Estoy muy feliz, y acordate lo que yo te digo, se vienen cositas”, le comentó a Del Moro.

Para ponerle un poco más de picante a la gala, Santiago le fue preguntando uno por uno “quién queres que se quede”, ya que ahí se produjo el mano a mano entre Florencia y Agostina, dos mujeres que no solo no tienen vínculo en el reality sino que no se llevan bien. De hecho la noche anterior se enfrentaron en la cena de nominados y se dijeron de todo.

Mirándose a la cara los participantes tuvieron que elegir a una sola. Fue así como siete de ellos (Nicolás Denisse, Alán, Sabrina, el Chino, Manzana y Joel) nombraron a Florencia mientras que Furia, Rosina, Zoe, Bautista, Lucía, Virginia, Emmanuel y Lizandro le dieron 8 votos a Agostina.

A solo tres minutos de medianoche, Santiago entró a la casa sin abrir el sobre para sorprenderse en el momento y anunciarle a las participantes quién se iba. “Por decisión del supremo quien abandona la casa ya mismo es Florencia”. Mientras algunos la abrazaron, otros festejaron su salida. Santiago mostró los números y la participante que se fue obtuvo el 56,8% de los votos mientras que Agostina sigue en la casa con el 43,2%.