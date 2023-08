Lo que no volvería a hacer, el amor que nació comprando un auto y otras 31 definiciones de Adabel Guerrero

Adabel Guerrero (Instagram)

1. —De chica soñabas ser…

—Bailarina de ballet: bailar El lago de los cisnes. Me imaginaba haciendo eso toda la vida, porque de hecho bailé hasta los 20 años, pero la vida me llevó por otro lado.

2. —Te pusieron Adabel porque…

—Me lo puso mi mamá: lo escuchó una vez y le pareció hermoso. A mí siempre me encantó. Es un nombre diferente, original. Nunca tuve problemas ni me cargaban pero sí muchas veces me dicen Anabel en vez de Adabel porque es un nombre poco escuchado.

3. —Recordar a tu mamá te causa alegría y tristeza porque…

—Mi mamá tenía una enfermedad mental que tiene que ver con la melancolía y cayó en la adicción al alcohol. Falleció cuando yo tenía 17 años. Recordarla me genera por momentos alegría y por otros tristeza, claramente. Me pone triste haberla perdido y que no esté compartiendo ciertas cosas, logros, familia, días especiales. Pero en otros momentos me pone contenta porque sé que me enseñó muchas cosas importantes de la vida que hoy hacen que pueda salir adelante en todas las situaciones.

4. —El vínculo con tu papá…

—Mis viejos se separaron cuando yo tenía cinco años; él se fue a vivir a Estados Unidos y se quedó allá. Tuvimos poco vínculo, y actualmente no tengo ninguno porque descubrí con el tiempo que él tampoco era el padre que yo soñé. De hecho siempre fue un padre ausente, pensé que de grande quizás él se iba a replantear formar la familia que nunca tuvimos, pero me fue demostrando con algunas actitudes que tampoco es para él una prioridad formar una familia conmigo. Así que para sentirme mejor y no rogar su cariño preferí, no cortar el vínculo, pero sí dejar de trabajar para que creciera.

5. —Tu primer recuerdo en el Jardín de Infantes…

—Una vez que mi mamá se olvidó de ir a buscarme y me quedé con la directora hasta que llegó.

6. —Empezaste danza….

—A los ocho años. Mi madrina me veía siempre bailando en el patio y le dijo a mi mamá que creía que yo tenía muchas condiciones para el baile. Le sugirió que me anote en la Escuela de Danzas de La Plata y, gracias a Dios, lo hicieron.

Adabel Guerrero y una foto de su infancia: con su mamá y su hermano

7. La Escuela de Danzas fue casi un segundo hogar porque…

—Estaba mucho tiempo, muchas horas, es un terciario con muchas materias. Entraba todos los días a las siete y media de la mañana y salía doce y media. En la escuela me rodeaba mucha gente que me quería, apoyaba y contenía, por sobre todas las cosas. De hecho tenía más amigas en danza que en la escuela común porque para mí era la más importante. Fue como un segundo hogar: sentía mucha contención y enseñanza, mucha disciplina y orden. Por eso siempre digo que a mí, la danza me salvó la vida.

8. —Tu primer trabajo….

—A los 14 años bailaba en el ballet de Iñaki Urlezaga, pero mi primer trabajo fuera de la danza fue vender ropa con un bolso. Iba a las casas de gente conocida. Después empecé a vender ollas y trabajé de mesera en un bar de La Plata.

Adabel Guerrero (RS Fotos)

9. —En tu cuarto de adolescente tenías el póster de…

—Los Guns N’ Roses.

10. —Un amor que te rompió el corazón…

—Mi primer novio, Luis. Salimos desde los 14 hasta los 20. Pensaba que el amor era para toda la vida, que la infidelidad no existía, que íbamos a estar juntos para siempre... pero me fue infiel. Fue la primera que sufrí, y fue muy doloroso.

11. —Un novio al que le rompiste el corazón…

—Un chico que conocí haciendo temporada en Mar del Plata. Lo corté poque la relación a distancia no daba. Además él quería dejar su sueño de abrir un local en esa ciudad para venirse a vivir conmigo. Sentí que éramos muy jóvenes para dejar los sueños de lado y terminé la relación.

12. —Algo que hiciste en tus comienzos y no volverías a hacer…

—Elegir interpretar el papel de tonta para quedar graciosa. Si soy tonta, que sea porque lo soy y no porque me hago.

13. —De todos los famosos con los que trabajaste por el que más te preguntan es…

—Diego Ramos, mi compañero de Sex. Y mi respuesta es que es un bombonazo.

Adabel Guerrero, en Sex (Mario Sar)

14. —Cuando nació Lola, tu hija, te obsesionaste con…

—Los gérmenes. No fue una manía sino una precaución. La mamá de Martín (Lamela, su pareja) estaba internada y él la visitaba todos los días. Ante el temor de que pudiera traer un virus desconocido, lo obligaba a bañarse antes de tocar a la beba.

15. —Un talento secreto…

—Sé hacer muy buenos masajes.

16. —No se miente, pero alguna vez mentiste…

—Con tal de no lastimar a la otra persona.

17. —Lo que más valorás en una relación…

—La contención que se logra al tener un hogar cálido, donde existe la confianza de saber que el otro está, que hay que amor verdadero. No si es celoso, si no es celoso, pero cuando dos personas están decididas a formar un hogar y que en ese compromiso se cumplan las reglas del amor.

18. La clave de una vida feliz es…

—Trabajar constantemente en el autoconocimiento y siempre hacer todo lo posible por educarse emocionalmente, por no quedar en el “soy así y no puedo cambiar”. Siempre hay que trabajar y estar atentos a una educación emocional que nos permita salir adelante en forma resiliente de todas las situaciones que se nos puedan presentar.

Adabel Guerrero, en una edición del Bailando por un sueño

19. —Un artista al que admirás…

—Ricardo Darín. Lo conocí en el programa PH y me encantó como persona. Una persona copada, humilde y muy graciosa.

20. —En la vida cotidiana ser una sex symbol…

—Me ven en Sex todas las noches y piensan que en casa sigo con el látigo y las botas, pero estoy en bombachudo y pantuflas. Ya sabemos que en casa de herrero, cuchillo de palo.

21. —Para participar en Patinando por un sueño...

—Entrené seis meses, tres horas por día, y recién ahí me eligieron para reemplazar a Natalia Fava en el 2007. En el 2008 fui titular.

22. —Tu historia de amor con Martín comenzó…

—Comprándole un auto. Él vendía vehículos usados, fui a comprar un auto en cuotas porque no tenía la plata. Después, con la excusa del auto, me invitaba a tomar un café porque siempre “faltaba un papel” (risas). La primera vez que me quiso besar fue en el auto, pero le corté la cara. Al rato lo llamé, le dije que me mirara en el Patinando... y me contara qué le pareció. O sea, no cerré la puerta. Y ya hace 15 años que estamos juntos.

Adabel Guerrero y Martín Lamela

23. —La posibilidad de escuchar chistes sobre Lamela, el apellido de tu marido…

—Es mucha. Me hacían bromas todo el tiempo y me las siguen haciendo hasta ahora. A él jamás lo cargaron por su apellido ni de chico en la escuela, ni sus amigos, nadie. Recién comenzaron las bromas cuando me conoció.

24. —Una manía…

—Pisar con el pie derecho cada vez que entro a un lugar.

25. —Una rutina infaltable…

—No puedo empezar el día hasta que no tomo unos mates.

26. —Team verano o team invierno…

—Verano, totalmente.

27. —Algo osado que hiciste…

—En un viaje a México con mi marido fuimos a bailar a Coco Bongo, un boliche muy famoso. Nadie me conocía y me invitaron a bailar “Coco dance” delante de todo el mundo, y me mandé sin que me importara nada.

28. —Tu último momento “tragame tierra” fue…

—Mis mayores papelones ocurren porque suelo ponerme a hablar con una persona convencida de que es otra y cuando me doy cuenta que esa persona no es quién creo que es, no sé dónde meterme. Me ocurrió hace poco que hablaba con el Mago Emanuel convencida de que era Cae. Le comento: “¿Así que te llamaron para Sex y no aceptaste?”. Y me responde: “No, nunca me llamaron”. Le insisto: “Sí, sí que te llamó Muscari...”. Hasta que me doy cuenta de que no era Cae, al que sí se lo habían propuesto. Un papelón.

29. —Una persona a la que querés decirle “gracias”…

—Miles, pero hoy elijo a mi mamá, aunque haya sido lo que haya sido, me dio la vida. Y también a Lola por elegirme como mamá.

Adabel Guerrero y Lola, su hija

30. —Un artista por el que no dabas “dos mangos”, pero que al conocerlo te deslumbró…

—Sol Pérez, una persona que no me bancaba por un conflicto, pero que cuando la conocí personalmente me asombró por su buena vibra.

31. —Lo que queda del 2023 viene con…

—Seguimos con Sex, en el Gorriti Art Center, de jueves a domingo. Los sábados hacemos tres funciones. Estoy abocada a eso en lo laboral, y sigo con el coaching ontológico.

32. —Cumplir 40 años de democracia ininterrumpida te genera…

—Esperanza.

33. —Cuando seas grande querés ser…

—Artista, mamá, tener mi emprendimiento de coach ontológico y si es posible conducir un programa sobre ese tema.

