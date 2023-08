Lo que hizo en la casa de Gran Hermano que nadie vio, su debut sexual y otras 31 definiciones de Julieta Poggio

Julieta Poggio en las fotos de Coqueluche, la obra de José María Muscari

1. —De chica soñabas ser…

—Actriz. Siempre, siempre, siempre fue mi sueño, y hay un video mío de chiquita muy chiquita contándolo.

2. —Tu nombre completo según aparece en el documento…

—Julieta Poggio; así, como suena.

3. —Algún apodo…

—Disney Who, Who Lie también.

4. —Tu familia está compuesta por…

—Mamá, papá, dos hermanas y cuatro perros.

5. —Tu nivel de estudios llega a…

—Secundario completo, y después, profesorado de danzas jazz y ballet.

6. —Programa de televisión favorito de tu niñez…

—Los padrinos mágicos.

7. —Un ídolo de tu adolescencia…

—Miley Cyrus. Siempre la admiré muchísimo como persona y como artista.

8. —Llegaste a la película Papá por un día, junto a Nicolás Cabré y Luisana Lopilato, por…

—Un casting. Desde muy chiquita participé en muchos para publicidad, hasta que empecé a actuar. En esa película quedé luego de superar cuatro casting.

Nacho, Marcos (campeón) y Julieta, los finalistas de Gran Hermano

9. —Del rodaje solés recordar…

—La playa adonde viajamos. Se llamaba Punta Desnudez y había muy poquitos habitantes, creo que 300. Era un pueblito donde toda la gente nos venía a pedir autógrafos. En ese momento, que no se usaba tanto la foto, salíamos de las habitaciones a firmar los autógrafos. También recuerdo la buena onda con la que me trataban todos los actores.

10. —Tu debut sexual fue…

—Lo recuerdo raro, como cualquier debut. Por lo menos fue con una persona que también vivía su primera vez, así que estábamos en igualdad de condiciones y bueno, aprendimos juntos.

11. —Haciendo el amor…

—Creo que soy bastante tierna, soy muy amorosa. Me gusta hacer el amor y no tener sexo.

12. —Como alumna, en el secundario…

—Era muy buena alumna, aunque debo admitir que me macheteaba un poco. Sin embargo nunca nunca me llevé una materia. Era muy responsable. No faltaba cuando había una prueba, tenía la carpeta completa y esas cosas. Era medio traga, pero a veces me macheteaba.

13. —Tu modo de seducir consiste en…

—La labia: creo que soy muy buena chamuyando. Tengo mucha labia, soy rápida con las respuestas y obviamente, encarar, siempre de frente.

14. —Tus mejores amigos y amigas…

—Dafne y Luli. Nacho y Dami.

Julieta Poggio

15. —Te arrepentís de…

—No suelo arrepentirme mucho de las cosas porque pienso que todo pasa por algo y que de todo se aprende. Sí me arrepiento de una relación muy tóxica que tuve, y siempre lo cuento. Creo que de eso aprendí cosas que no quiero que me vuelvan a pasar nunca más. Aprendí a hacerme más fuerte, pero me arrepiento de haber estado tanto tiempo en esa relación.

16. —Estás muy orgullosa de…

—La capacidad que tengo para hacer tantas cosas; a veces me estreso. Creo que los capricornianos somos así: nos metemos un objetivo en la cabeza y no paramos hasta conseguirlo. Estoy orgullosa de superarme a mí misma cada día, y aunque mi cuerpo me diga que no puede más, siempre se puede un poquito más, y sigo dándolo todo siempre.

17. —Tu modo de expresar cariño…

—Soy muy amorosa, muy tierna, me encantan los abrazos y hacer regalos. También tener atenciones, como mandar un mensajito y preguntar si llegaste bien, cómo la pasaste… La verdad que soy super expresiva y demostrativa.

18. —Tu secreto para salir bien en las fotos es…

—Apagar cualquier luz amarilla que haya, o cálida, y que quede todo el espacio oscuro. Tratar de hacerlo solo con el flash o con una luz blanca, sí o sí.

19. —En fútbol sos hincha de…

—De ningún club; solo me encanta ver el Mundial.

20. —Algo que detestás hacer es…

—Limpiar y ordenar. Soy muy muy desordenada y muy enquilombada, pero hay que hacerlo. La convivencia en la casa de Gran Hermano me sirvió mucho para cambiar un poco y respetar el espacio de cada uno. Ahora estoy un poco más ordenada en mi casa, aunque mi mamá es todo lo contrario, y nos vivimos peleando. La verdad es que detesto ordenar, limpiar. Cocinar también me aburre mucho.

El look de Julieta Poggio en los Martín Fierro 2023: Gran Hermano ganó el Oro

21. —Algo que amás hacer…

—Dormir la siesta, comer… Bailar y actuar es lo que me llena, lo que me hace feliz. Donde más plena me siento es arriba de un escenario. También amo estar con mis amigas y salir a bailar para distraerme un poco.

22. —Le tenés miedo…

—Al fracaso. Siempre fui muy autoexigente. Le temo un poco a las críticas. Aprendí muchísimo en este tiempo que estuve fuera de Gran Hermano a sobrellevar un poco mejor el tema de los haters.

23. —No te gusta que…

—Me toquen o aprieten el hombro como pidiéndome algo cuando estoy distraída. Me molesta mucho esa desubicación de las personas. También me enoja la impuntualidad. Soy súper puntual y me molesta si me dejan plantada, cambian los planes o atrasan el horario en que nos íbamos a juntar.

24. —Si pudieras convocar cinco celebridades para un Gran Hermano Famosos elegirías a…

—A Emilia Mernes, porque la amo: es mi ídola, mi inspiración. También la invitaría a María Becerra porque la admiro un montón, la está rompiendo en la música y me parece muy graciosa, me hace reír mucho sus entrevistas y tiene una personalidad muy genuina; creo que nos podríamos llevar bien. Tercero, me la llevo a Charlotte Caniggia, que también siento que podríamos pegar súper buena onda: me hace reír mucho, me encanta lo sincera que es y que no tenga filtro. A otra que conocí también es a Vicky Xipolitakis, que es lo más: es super cariñosa, atenta, me gusta mucho que sea tan espontánea y tan natural. Y de hombre, me lo llevo a Nacho de nuevo, para que me haga la segunda de hermanito.

25. —Última vez que lloraste fue…

—Por estrés, por estar cansada y tener que seguir haciendo cosas, y tener muchos mensajes en WhatsApp que responder y no contar con tiempo para todo.

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio: los rumores de romance son incesantes

26. —Ponés las manos en el fuego por…

—Mis hermanas, obvio. Sea lo que sea, yo siempre voy a estar para ellas y las voy a defender ante lo que sea y confío ciegamente en ellas.

27. —Te sentiste ridícula cuando…

—Salí de la casa de Gran Hermano y vi todos los clips de peleas que tuve. Me daba quizás un poco de vergüenza ajena verlos. Me daba un poco de calor verme a mí misma discutiendo.

28. —Nunca vas a ser contratada por Disney porque…

—Porque me la mandé con todo: hablé... En la casa conté algunas cosas de mi vida sexual que una chica Disney no debería.

29. —Algo que hiciste en Gran Hermano pero no se vio…

—Bañarme en bolas. Por suerte, en ese sentido en el programa me cuidaron.

30. —Algo que hacés muy bien pero te gustaría hacer mejor…

—Cantar. Estudié muchísimo, pero me gustaría perfeccionarme y poder hacerlo mejor.

31. —Lo que queda del 2023 viene con…

—Fue un año muy especial para mí, muy fuerte: no creo volver a repetir otro año con tantas emociones y tantas experiencias únicas viviéndolas por primera vez. Ahora estoy ensayando Coqueluche. Estrenamos el 16 de agosto en el Multiteatro y estaremos de miércoles a domingo. Es una obra dirigida por Muscari y protagonizada por Betiana Blum. También están Monica Villa, Agustin Sullivan, Mario Guerci. Seré Juanita, una chica que se va vivir a la casa de una diva para no contagiarse tos convulsa. Casi que no lo puedo creer. Estoy feliz de participar en esa obra y con esos genios del escenario.

32. —Cumplir 40 años de democracia ininterrumpida te genera…

—Cumplí 21 años, la mitad de los años que vivimos en democracia interrumpida, y obviamente, lo estudié. Ojalá nunca tenga que vivir en un país donde no rija la democracia.

33. —Cuando seas grande querés ser…

—Lo mismo que cuando era chica. Siempre lo dije y siempre será así: actriz y artista.

Julieta Poggio

