El GPS del placer, la cita que fracasó en un baño, el budismo y otras 30 definiciones de Karina Mazzocco

Karina Mazzocco asegura que en su vida tiene “mucho para agradecer, muy poquito de qué quejarme y nada de que arrepentirme”

1. —De chica soñabas ser…

—Grande. Para manejar, ser independiente y ganar dinero.

2. —De adolescente eras…

—Dormilona, fiaca, vagoneta con el estudio, pero a los 16, y como iba al colegio por la mañana, decidí empezar a trabajar como promotora. Para lo que me entusiasmaba nunca sentía cansancio.

3. —Heredaste el color de cabello de…

—Mis padres. No soy pelirroja pero usé ese color mucho tiempo y me quedaba perfectamente natural. Muchos creyeron que lo era por naturaleza.

4. —“Mínimo dos y máximo cinco”…

—Sugerente. Fue mi respuesta para contar las materias que no aprobaba del secundario. Hoy es mi performance frente a una caja de bombones.

5. —Cursaste Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales…

—Una carrera fascinante. Un hermoso romance de verano… Cursé un año y medio, y fin. Me aburrí. Y entendí que yo no era para ella ni ella para mí. Luego me anoté y terminé Diseño Interior.

6. —En tus comienzos hiciste comerciales; el que más recordás es…

—El primero: Fideos Terrabusi. Fue el primer casting que hice en mi vida. Inolvidable. Ese día me enamoré de la profesión de modelo publicitaria. Y lo hice durante muchos años, con gran dedicación. Filmé comerciales de todo tipo de productos: vino, gaseosas, pisco, desodorantes, cremas, celulares, helados, cosméticos, comida para gatos, medias…

7. —Tu primer trabajo…

—Salí a vender cinturones y carteras, y no sabía hacer ni una nota de pedidos. No tenía idea, pero me mandé. A la distancia veo todo mi recorrido y abrazo a esa chica llena de ganas, de sueños, de hambre. La abrazo con todo mi corazón y le agradezco porque me trajo hasta mi lugar actual a fuerza de insistencia, pasión y paciencia.

8. —La experiencia como conductora en De a 2…

—Fue mi primer programa, mi primera experiencia como conductora, y la viví como pude. Lidiando con mis propios prejuicios, con la ignorancia de quien hace sin saber, aprendiendo en el camino, sin familiares ni amigos en el medio. Solita…

Karina Mazzocco, en la última entrega de los Martín Fierro

9. —En el programa hablabas con un tono pausado; todos creían que era para seducir, pero en realidad te salió porque…

—De a 2 era un programa con enorme contenido, información, estadísticas, datos, y no había Teleprompter (el sistema que refleja el texto para los conductores). Yo estudiaba los guiones y los comentaba con exactitud, por eso iba despacito: para poder recordar tanta info. Me hacía la mimosa al hablar a cámara, utilizando mi seducción. La gente quedaba como magnetizada por el tono, las pausas y con las barbaridades que decía, que para esa época, lo eran.

10. —De todo lo que hablaste en De a 2, practicaste…

—Practiqué varias cosas, sobre todo, aprendí a practicar el “pedir lo que quiero y del modo en que a mí me gusta”. Es una locura pensar que las personas sabemos o adivinamos lo que a alguien le gusta o no le gusta en la cama. Ponés el GPS para ir a cualquier lado, ¿cómo no lo vas a poner para guiar a tu amante? Un GPS de placer (risas). De todas las cosas que el programa me enseñó, tal vez esa es de las más importantes, y es algo muy aplicable a otros ámbitos fuera de la cama. Hablar claro, saber pedir, aprender junto a otro, poner en palabras….

11. Tres características que te definen…

—Trabajadora, desordenada y amorosa. Me incomoda hablar bien de mí pero la verdad es que me encanta hacer sentir bien a quien tengo enfrente. Uso todos mis dones para lograrlo.

12. —Estabas en Las Leñas y te enteraste…

—Sentada en la aerosilla empiezo a recibir mensajes muy cariñosos, contenedores, solidarios…. Y pienso: “¿Qué pasó, que de pronto me quieren tanto todos de golpe?”. Era que se había filtrado una foto mía, embarazada de cinco meses, recién despierta, en bolas, por entrar a la ducha, con cara de dormida total, sin depilar…. Pensé: “¡Qué injusticia! Tantas veces me ofrecieron posar desnuda, súper producida, y no acepté y ahora me publican esa foto”. No lo podía creer. Llamé a mi abogado para que pusiera un freno pero a pesar de todo circuló. Era una foto cero sexy pero tierna y muy natural. Hoy me da ternura verla.

13. —Lograste el título de Técnica en…

—Equipamiento y ambientación de interiores. Me sirve tal como lo indica su nombre para ambientar espacios, equiparlos, vestir un ambiente de cortinas, muebles, equipamiento, Iluminación. Puedo hacer un diseño interior o de mobiliario, construcciones en seco, etcétera.

Karina Mazzocco

14. —Fuera de la pantalla te gusta…

—Viajar, estudiar, entregarme al ocio, hacer actividades manuales, dibujar, sacar fotos, pintar, coser, leer, salir con amigas, pero también amo ir al cine sola. Me gusta hacerme tratamientos de nutrición en el pelo, me encanta todo el mundo peluqueril. Qué sé yo, de todo.

15. —Un dolor que atravesaste y te ayudó a crecer…

—De cada dolor aprendí y crecí. Con cada dolor sigo aprendiendo. Lo difícil tal vez es que no dejamos nunca de aprender y la vida se empeña en seguir enseñándonos aunque ya no tengamos ganas…. Como dijo Buda: “El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional”.

16. —¿En qué se parecen y en qué se diferencian la conductora de aquel De a 2 y la actual?

—En que quiero seguir evolucionando, aceptando nuevos desafíos. Siento que sigo en el camino. Que siempre estoy llegando a lugares y lista para otros paisajes. En eso seguimos siendo la misma persona.

17. —El dicho “la suerte de la fea, la linda la desea”…

—Con los años me cambió mucho la forma de mirar y de ver. Hoy encuentro belleza en todas partes y me hace sentir bien. Además hago el ejercicio de no distraerme mirando al de al lado. Le deseo suerte a todo el mundo. Me encanta que a la gente le vaya bien. Hay en el budismo, una cosa maravillosa llamada Ley de causa y efecto, que explicaría por qué hay gente llena de oscuridad a la que parece irle bárbaro y gente hermosa de alma que no da pie con bola. Cuando te encuentres con un caso que aparentemente es injusto comprendé qué hay una ley superior que está rigiendo.

18. —De tus besos con Pablo Echarri en Los buscas recordás…

—Los nervios que tuve. ¡Eso recuerdo! Pensaba: “Me voy a chapar a Echarri y nunca antes me di un beso de mentira con alguien”. Solo había besado a gente que me encantaba…. Tuve una suerte fenomenal. En ficción me chapé a los más lindos de Argentina: Echarri, Arana, Suar, y mi último chape fue con Gustavo Bermúdez para la serie Los Protectores 2. Decime si no soy una actriz afortunada.

Adrián Suar, Karina Mazzocco y Nicolás Cabré algunos años atrás, en la presentación de la ficción Sin código

19. —Para actuar en Fiebre del Senado por la noche con Artaza y Cherutti…

—Ensayaba seis horas por día y hasta Reina Reech se sorprendió de mi trabajo. Es que soy muy laburante, profesional, no me gustan las cosas así nomás. Trabajo siempre para el 10. Después, que me lo pongan es otra cosa, pero lo doy todo.

20. —Un momento al aire inolvidable pero que preferís olvidar…

—Ninguno. No dejaría de vivir ninguno de esos momentos difíciles que me tocaron. Tampoco olvidarlo. Sí el más doloroso fue al aire mientras conducía Mañaneras cuando me enteré y tuve que comunicar que una compañera había fallecido: Merlina Licht, una hermosa mujer, madre, abogada y compañera. Sentí una tristeza enorme. Hoy sigo hablándome con la mamá de Merlina, quedamos unidas y nos tenemos un cariño precioso.

21. —El ritual de belleza que detestás o te aburre…

—Me encantan los rituales de belleza. Los disfruto. Por suerte; si no fuese así, se me haría muy cuesta arriba. De lunes a viernes me maquillo y peino para estar en vivo en A la tarde. Aunque antes de la depilación definitiva… ¡Dios mío! ¿Depilarse con cera? Estábamos completamente dementes. Me pregunto cómo nos sometíamos a esa tortura. Qué bien lo que evolucionamos con respecto a los cánones de belleza, abrazar la naturalidad y que cada una haga de su cuerpo lo que le plazca. Lo aplaudo de pie.

El festejo de Karina Mazzocco con el equipo de A la tarde (RS Fotos)

22. —Perdés la calma cuando…

—La gente no se toma en serio lo que hace. Cuando lo hace a medias, sin ganas, como que te hace un favor. Eso me pone de mal humor.

23. —Lo peor que te ocurrió en una cita…

—Una vez iba a salir con alguien que me encantaba, mucho, y me puse muy nerviosa al punto de no poder concretar la salida. Me la pasé en el baño toda la noche, flojita. ¿Escucharon hablar del cagazo, literal? Bueno, eso, exactamente…

24. —Solés estar producida pero en tu casa andás…

—¡Al mejor estilo Sandro! Tengo muchas batas. Ahora en este momento, mientras respondo las preguntas, tengo puesta una re suavecita, como de piel, rosa bebé, abrigadita, y que me hace sentir muy bien…

25. —Tu marido es piloto de automovilismo y opina que vos al volante…

—Dice que manejo re bien, pero que soy crack estacionando. Yo opino igual a él (risas).

26. —El personaje más pintoresco que entrevistaste…

—Mi primera entrevistada fue con Isabel La Coca Sarli, un monumento y una ternura a la vez. Frágil, ingenua, buena. Ella, sin lugar a dudas. La entrevisté cuando De a 2 cumplía 100 programas.

27. —Conociste a tu marido en…

—Un supermercado de Palermo. Lo vi y me encantó. Dije: “¡Qué bomba ese morocho!”. Hace 18 años que nos queremos y compartimos la vida.

Karina Mazzocco y su marido, Omar El Bacha

28. —De todo lo que hiciste te gustaría volver a hacer…

—Quiero seguir incursionando en la actuación. Me gusta, me divierte y sé que puedo seguir aprendiendo.

29. —El 2023 sigue con…

—Mi contrato con A la tarde continúa hasta fin de año. Así que disfrutando este éxito en América.

30. —Al principio de tu carrera abandonaste una nota enojada…

—Era otra época, completamente. El editor quería las fotos en traje de baño o “no hay nota”. Me sentí un corte de carne, un ojo de bife que el hombre pedía que le sirviesen a punto. Fue un momento muy feo. Saqué de no sé dónde una seguridad que no conocía en mí y abandoné la nota. A la distancia me siento muy orgullosa de esa Karina. Porque en ella existió una mirada de avanzada. Andá a obligar hoy a una piba a que se saque la ropa como requisito para hacer una nota. Qué suerte que cambiaron las reglas del juego. Me alegro de corazón por lo que otras mujeres no tendrán que pasar.

31. —Te acercaste al budismo…

—En una crisis vital en mis 33 o 34 años. Estaba confundida, profundamente triste, y así llegué sin saber que estaba encontrándome con una de las grandes razones de mi vida. Mi camino espiritual. Una nueva manera de mirar-me y entender todo. No sé qué hubiese sido de mí de no encontrar esa oportunidad de aprendizaje. Además durante mucho tiempo practiqué chi kung, una técnica oriental de ejercicios para optimizar la energía corporal y el campo áurico. Lo practiqué sin pausa durante mucho tiempo y me hacía muy bien. Hace mucho que no lo practico. Mañana retomo.

32. —Cumplir 40 años de democracia ininterrumpida te genera…

—Una profunda emoción, enorme gratitud y mucho amor. Deseo con todo mi corazón que nunca más pero nunca más volvamos a perderla. Defendámosla, valorémosla.

33. —Cuando seas grande querés ser…

—Karina Mazzocco.

“Seguro voy a reencarnar y cada día de mi vida trabajo interiormente para que mi alma, en su próxima estación, tenga una preciosa vida humana”, afirma Karina Mazzocco

Seguir leyendo: