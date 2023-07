Cecilia Insinga: “Bajé de peso y aprendí a darle energía sana a mi cuerpo”

Cecilia Insigna

Cecilia Insigna retomó su actividad laboral este miércoles luego de haber disfrutado de unos días de vacaciones familiares en Europa junto a su esposo, Diego Brancatelli, y sus dos hijos, Valentín y Luca. La periodista expresó su felicidad en sus redes sociales por haber vuelto a trabajar, pese al mal clima que le tocó para salir a hacer notas a la calle y cumplir con sus obligaciones, como lo hace desde que comenzó su carrera en los medios. “Lluvia y frío, pero feliz de volver para empezar a trabajar para una nueva aventura”, escribió la cronista de TN (Todo Noticias) junto a una captura del móvil que realizó esta mañana para el noticiero de El Trece.

Antes de realizar posteos referidos a su trabajo, la periodista había realizado un posteo en el que mostraba dos fotos: una correspondiente a diciembre del año pasado, y otra reciente, de sus últimas vacaciones. Allí, contó que bajó de peso y lo hizo para compartir su experiencia desde el cambio de hábitos alimenticios.

Las imágenes que eligió para mostrar su antes y después son en la playa. En ambas está en traje de baño, sonriendo y mirando a cámara. Con una diferencia en la pose, según ella misma le explicó a sus casi 120 mil seguidores. “Diciembre 2022 me sacaba fotos en malla. Obvio, pues amor profundo a todo mi ser, pero de perfil porque no me sentía del todo cómoda...”, escribió junto a la foto de seis meses atrás.

“Julio 2023, de frente. Y no solo por lo que bajé de peso, sino también porque aprendí a darle energía bien positiva y sana a mi cuerpo”, indicó sobre la imagen que corresponde a sus últimas vacaciones. En el posteo, además, agradeció públicamente a la nutricionista con la que cambió sus hábitos alimenticios y a un centro de estética en el que se realiza tratamientos. Además, detalló cuál se hizo en las últimas horas: “Esto es lo que hacemos ahora que estamos cerca de mi objetivo de peso para tensar la piel. No duele, no da calor ni frío”.

Cecilia Insigna mostró su antes y después

En noviembre del año pasado, la periodista había hecho una profunda reflexión por críticas agresivas que recibió sobre su físico luego de haber publicado una foto en las redes sociales. Allí comenzó enumerando algunos de los comentarios desmedidos que le dejaron en aquel posteo. “Tenes una dentadura horrible, cetra la boca. Gorda pedorra. Largá los postres. Con amor pero escondé los brazos que en las fotos quedan mal. Cuantas canas tenés, teñite ya. Qué tetas mamita. Gordinflona incomible”, reprodujo sobre “algunos” de los mensajes que leía en sus redes sociales.

“¿Puede haber gente que en este siglo todavía no entendió que no se opina sobre el cuerpo ajeno?”, reflexionó entonces Cecilia, cansada de las agresiones. En tanto, le habló a otras personas que atraviesan la misma situación: “A vos, amiga, porque en general opina sobre el cuerpo femenino que no encuadra en lo hegemónico, te digo y me digo ‘sos potra, tenés un cuerpo sano, cuídalo, mimalo y nunca permitas que nadie absolutamente influya en ninguna decisión sobre tu cuerpo’”.

Cecilia Insigna en sus recientes vacaciones en París

Por su parte, aconsejó que bebieran agua e hicieran ejercicio por su salud, “no para encajar en una sociedad que todavía no entendió por dónde va la cosa” -aclaró-. Se viene el verano y sé que para muchas es la peor época porque el calor hace que se vea lo que a veces por pudor ocultas… que no te importe la mirada ajena… que podamos transformar y transformarnos en el amor hacia lo que somos. Te deseo mucho amor para combatir a los odiadores seriales y que la mirada no te afecte”, indicó la periodista.

“Te lo recuerdo: sos potra porque sos vos y sos única, querete fuerte. Aclaración: los comentarios negativos son ínfimos en relación al amor que tiran por acá, eh. Pero pero sé qué hay muchas muchas chicas que lo sufren y si aporto algo vale la pena el posteo. Gracias a los que siempre tiran amor en cada publicación”, concluyó Cecilia en el posteo que realizó en noviembre del año pasado.

La foto con la que Cecilia Insigna compartió su reflexión ante las críticas agresivas sobre su aspecto físico

