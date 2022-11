La reflexión de Cecilia Insinga, por los comentarios sobre su físico: “¿Todavía no se entendió que no se opina sobre el cuerpo ajeno?”

Cecilia Insinga

“Tenes una dentadura horrible, cetra la boca. Gorda pedorra. Largá los postres. Con amor pero escondé los brazos que en las fotos quedan mal. Cuantas canas tenés, teñite ya. Qué tetas mamita. Gordinflona incomible”, comenzó a enumerar la periodista Cecilia Insinga “solo algunos” de los comentarios agresivos que recibe en las redes sociales.

La mamá de Valentín y Luca y pareja de Diego Brancatelli además de replicar los mensajes, realizó una profunda reflexión en sus redes. “Estos son los comentarios que recibí en los últimos días en el feed y por mensajes privados relacionados a mi aspecto físico. Trato de leer y contestar todo lo que puedo aunque a veces no llego… o no quiero ver estas cosas”, comenzó.

Luego, se preguntó: “¿Puede haber gente que en este siglo todavía no entendió que no se opina sobre el cuerpo ajeno? A vos amiga porque en general se opina sobre el cuerpo femenino que no encuadra en lo hegemónico… te digo y me digo: ‘Sos potra, tenés un cuerpo sano, cuidalo , mimalo y nunca permitas que nadie absolutamente influya en ninguna decisión sobre tu cuerpo’”.

“Tomá agua y hace ejercicio por salud, no para encajar en una sociedad que todavía no entendió por donde va la cosa. Se viene el verano y sé que para muchas es la peor época porque el calor hace que se vea lo que a veces por pudor ocultas… que no te importe la mirada ajena… que podamos transformar y transformarnos en el amor hacia lo que somos. Te deseo mucho amor para combatir a los odiadores seriales y que la mirada no te afecte”, dijo.

Luego, en el posteo que tuvo miles de Me Gusta, cerró: “Te lo recuerdo sos potra porque sos vos y sos única, querete fuerte. Aclaración: los comentarios negativos son ínfimos en relación al amor que tiran por acá eh. Pero pero sé qué hay muchas muchas chicas que lo sufren y si aporto algo vale la pena el posteo. Gracias a los que siempre tiran amor en cada publicación”.

Hace unos días Diego Brancatelli le contó a sus hijos de seis y tres años, que se irán a ver el mundial de Qatar. “Necesito que abran y vos, que sos el hermano mayor, leas y los dos presten atención y digan que les parece”, se lo escucha decir al periodista, mientras les entrega una misteriosa caja a los pequeños. Acto seguido, los nenes proceden a abrirla, y descubren que contiene varios objetos y merchandising de la Scaloneta.

Pero la sorpresa llega cuando el mayor lee en voz alta la carta. “Contrato de viaje al Mundial de Qatar 2022″, comenzó expresando en voz alta, y se detuvo para secarse una lágrima de emoción. Luego, continúa: “Viajarán al Mundial de Qatar de futbol 2022″. Y procede a leer todas las “condiciones” que deben cumplir: “Uno, alentar mucho a la Selección. Dos, en cada grito de gol deberá abrazarse fuerte con su familia”.

Entonces, el panelista de Argenzuela (C5N), les aclara: “Esta es una invitación y una confirmación del viaje al Mundial. ¿Acepta estas condiciones para ir al Mundial?”. “¡Yes!”, responde el mayor. “Firme, vamos”, le responde su padre, que le entrega el papel casi como si fuera un documento, y luego hace lo propio el más chiquito. Para coronar el emotivo y feliz momento, toda la familia se concentró en el living de la casa para celebrar cantando canciones típicas de aliento a la Selección.

“Y un día llegó el momento de decirles a Valentín y Luca que viajaríamos al Mundial de Qatar 2022 a alentar a la Selección. Vamos a cumplir un sueño. Algo que empezamos a darle forma hace más de 2 años. Ir en familia al evento más importante del mundo. Un poco por trabajo y otro poco por placer. ¡Pero estando los 4 juntos todo será hermoso!”, dijo en sus redes, feliz el periodista.

Seguir leyendo: