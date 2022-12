Las vacaciones de Diego Brancatelli y su familia en Egipto: pirámides, camellos y caos

El paseo de Cecilia Insinga y su familia en Egipto

Diego Brancatelli con su mujer Cecilia Insinga y sus dos hijos Valentín y Luca viajaron a Quatar, donde se está llevando a cabo el mundial de fútbol 2022. Luego de haber celebrado el triunfo de la Argentina contra Australia y el pase a cuartos de final, la familia aprovechó para conocer otros destinos interesantes y se fueron a Egipto a disfrutar unos días.

En sus redes sociales, la pareja de comunicadores compartieron diversas imágenes y videos de esta escapada inolvidable. Apenas llegaron, visitaron El Cairo, conocieron las Pirámides de Giza y pasearon en camello. “Entramos a una de ellas. Por un pasadizo muy estrecho. Luego de una bajada y una subida, ¡llegamos al corazón de las pirámide!”, señaló Cecilia, muy emocionada al publicar algunas postales de esta visita.

La periodista de TN contó que lo positivo de Egipto son los precios súper baratos y que se puede “regatear” para conseguir buenos descuentos a la hora de adquirir productos. La parte negativa es que no es lugar ideal para venir con niños, ya que es una ciudad de adultos. “Hay mucha gente por todos lados, mucho tránsito para cruzar las calles sin semáforos. No hay accesibilidad para los cochecitos. Es peligroso en muchos sentidos (no de inseguridad)”, explicó. También destacó que se asombraron por “la pobreza que hay, la mugre y la cantidad de escombros, edificios que parecen bombardeados”.

Por su parte, Brancatelli respondió en sus historias de Instagram algunas consultas de sus seguidores relacionadas a diferentes temas, como por ejemplo el clima. “En esta época no hace calor. Llega a 26/27 grados, pero a la noche baja a 12/13. Para mí ideal”, manifestó el periodista. Sobre las excursiones, Diego aconsejó que es importante contratar guías que hablen en español.

Respecto al tamaño de las pirámides y la esfinge, el conductor explicó: “Está muy bien el tamaño. No defrauda. Es asombroso ver qué grandes son los bloques. No entendemos cómo hicieron para subirlos”. También, aprovechó para quejarse de los ruidos de la ciudad: “Tocan bocina todo el día! Es insoportable!”. En sus historias, publicó un video para mostrar el tránsito: “De Giza a El Cairo así. Autos, camionetitas y muchas bocinas. Ya me están agotando”. Además, señaló que el viaje en avión desde Qatar hasta Egipto es de tres horas y que la gente sigue el mundial en los bares, como en cualquier otro lugar del mundo.

Seguramente, la familia Brancatelli regresen para ver el partido de la selección nacional contra Países Bajos que se realizará este viernes. El duelo de eliminación directa se disputará el viernes que viene a las 16 (hora argentina) y será transmitido por las pantallas de la TV Pública, TyC Sports y DirecTV. Cabe recordar que esa fecha es feriado por disposición del gobierno nacional, ya que a la jornada no laborable -e inamovible- del jueves 8 de diciembre por el Día de la Virgen, se le sumó el viernes 9 con fines turísticos.

El encuentro de argentinos y neerlandeses tendrá como escenario el estadio Lusail, donde los dirigidos por Lionel Scaloni afrontaron los dos primeros compromisos de la fase de grupos: allí cayeron ante Arabia Saudita y días más tarde le ganaron a México.

